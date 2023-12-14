愛回家｜重量級嘉賓「客串」嚇壞觀眾 滕麗名「神反應」獲網民激讚！
滕麗名驚收唔到工 頂硬上同震撼級「客串」拍劇
在昨晚播出的劇情中，袁文傑和滕麗名在郊外的一幕有位不速之客出鏡「客串」。皆因有一隻身形龐大的野豬在滕麗名身後經過，而且「特別嘉賓」還在畫面上出現了兩次，令觀眾睇到超緊張！即使身後有野豬在徘徊，但是滕麗名都完全沒有怯場，事後更在社交平台上載與野豬的合照。滕麗名超冷靜的表現更獲網民激讚：「你地咁鎮定，我開頭都以為係假既key上去架咋」、「你還能那麼冷静，佩服！」、「我第一眼就見到，立即讚你專業」。
滕麗名：驚㗎，但係驚收唔到工多啲
除了大讚滕麗名的「神反應」外，網民亦紛紛留言問滕麗名當時驚唔驚，更獲滕麗名回應：「驚㗎，但係驚收唔到工多啲」、「鏡前同鏡後係另一番風景好多時都會有訪客 你哋睇到有幾多？」，直言擔心收唔到工多過見到野豬！
愛回家︱滕麗名呂慧儀神還原雨災獲救女乘客 High爆表情一模一樣！
TVB《愛回家之開心速遞》經常緊貼網絡熱話，加插於劇集故事之中。近日又再次出現「神還原」場面。今年9月初，一度因為黑色暴雨持續，多區出現水浸境況，更成為世紀雨災，其中一位被困女乘客獲消防員時表情勁搶鏡，成為黃金畫面，一度惹起網民熱議。《愛回家》最新一集就繼續抽水，今晚一集可見熊尚善（滕麗名飾）同樣獲消防員救出，網民都大讚表情一模一樣，仲讚TVB編劇呢期夠曬前衛！
《愛回家》熊尚善神還原雨災獲救女乘客
從預告片中可見，最新一集則重演今年9月世紀雨災下消防員於龍翔道拯救港女的黃金畫面，而女主角熊尚善（滕麗名飾）發生交通意外被困車廂，最後更獲消防員到場救出。熊尚善獲救時燦笑攬着消防員的一幕，同早前雨災仲獲救的女乘客一模一樣樣，兩個都笑得超開心又四萬咁口。熊尚善獲救一幕被傳媒拍到，遭妹妹熊若水（呂慧儀飾）等人嘲笑她迷戀消防員。其後，尚善因誤會熊家洩漏煤氣，要消防員到場處理，引起一番擾攘。尚善復遭陳師奶等人取笑，樹根、若水等亦不禁懷疑她真的藉故欲見消防員。另一方面，潮偉（袁文傑飾）做出各種古怪行為，為了討好女友，不惜扮消防員逗尚善開心。
熊尚善親揭「消防員情意結」真正原因
雖然熊尚善不斷解釋自己並不是喜歡「消防員」，但大家都唔肯相信佢。熊尚善最後就向潮偉解釋「消防員情意結」的真正原因，熊尚善指兒時曾經在中秋假期帶熊若水一齊去睇人玩蠟燭，結果就釀成火災，需要消防員出動把兩人救出。當時消防員哥哥兩手抱起熊尚善和熊若水，更man爆咁話：「唔洗驚小妹妹，等消防叔叔救你哋出去」，搞到從此之後就對消防員有情意結。熊若水之後得悉此故事後，表示自己對事件毫無記憶，質疑是熊尚善特登編作出來。直到兩姐妹一起遇上車禍，又要消防員拯救後，熊若水才想起當時畫面，露出與熊尚善一模一樣的high爆表情！
Terry化身消防員 熊尚善嗒曬糖
熊尚善最後亦為消防員開拍一套新劇，最後由Terry擔任消防員一角。Terry在劇中英勇地救出貓貓，令在場的工作人員都睇到眼濕濕，而對消防員有情意結的熊尚善就睇到嗒曬糖，場面非常爆笑。
一齊睇片：
引起網民熱烈討論 讚TVB「夠前衛」
今晚《愛回家》一播出，大批網民大讚滕麗名神還原雨災獲救女乘客：「個笑容一模一樣」、「個笑容咁搞笑嘅」、「看到文字預告的時候就很好奇阿善版本會是甚麼樣子，真的一模一樣欸」、「笑死！神還原」等。有網民亦留言指近期TVB編劇們都非常前衛，雖然有少少遲，但都至少會將近月的網絡熱話加插於劇情中。
女乘客獲消防員勇救 全程high爆成焦點
今年9月初，一度因為黑色暴雨持續，多區出現水浸境況，回家時險象環生。其中雨水積聚黃大仙龍翔道一帶，水漲得最高的時候，浸到上石壆非常驚險，消防員來到逐架車輛檢查有無人被困，救出至少3人。有網民留意新聞報道時發現，一位被困女乘客獲消防員勇救一刻，表情勁搶鏡，惹起熱議！該名被困女乘客獲消防員勇救，緊緊被消防員抱在懷內，而女乘客全程high爆，笑到合不攏嘴，好像春心蕩漾的表情勁搶鏡，令本來留意水浸消息的網民們亦「錯重點」留意呢位女乘客，成功引起廣泛討論。
網民熱烈討論：個女仔一定非常飢渴
呢一幕即引起網民熱烈討論！紛紛表示：「人生幾可有機會畀消防哥哥咁樣攬住⋯⋯」、 「中咗頭獎咁」 、「個女仔一定非常飢渴」、「單身又飢渴嘅女士下次落黑雨識做」、「放開個消防」 。
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