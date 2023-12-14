愛回家｜重量級嘉賓「客串」嚇壞觀眾 滕麗名「神反應」獲網民激讚！

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》播出已經超過2100集，而且每集的題材都緊貼時事，好笑之餘又夠貼地，深受觀眾歡迎。昨晚（13日）播出的最新一集中，潮偉（袁文傑 飾）憶述和熊尚善（滕麗名 飾）到郊外行山的一幕，竟然出現了一位不速之客，睇到電視機前嘅各位超級緊張！而滕麗名對住「震撼級」客串嘉賓展示出的「神反應」，亦獲網民激讚！