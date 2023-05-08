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愛回家丨小紅書瘋傳朝聖攻略 取景地變自由行打卡熱點 個個都想偶遇根叔

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近日五一黃金周長假期，引來62萬人次內地旅客訪港，自由行唔止令香港所有勝地水洩不通，就連TVB處境劇《愛回家‧之開心速遞》的取景地都唔放過，最誇張是小紅書有《愛回家》打卡地址攻略，有晒地圖指引，搞到個個都話要偶遇根叔，劉丹咪好唔得閒？

愛回家 估唔到《愛回家》的取景地都成為內地客的打卡熱店。
估唔到《愛回家》的取景地都成為內地客的打卡熱店。（圖片來源：無綫影片截圖）

《愛回家》掀小紅書打卡熱點

香港解封後內地自由行回歸，其威力更勝從前，香港的購物熱點及著名食店都現人龍，不過最令人意外是他們有另一新玩法，跟住內地「小紅書」APP搵香港打卡熱點，就連《愛‧回家之開心速遞》的取景地都成為朝聖景點，大受歡迎。

愛回家 劇中經常出現看熊家外貌。
劇中經常出現的熊家外貌。（圖片來源：無綫影片截圖）
愛回家 小紅書內有《愛回家》打卡攻略。
小紅書內有《愛回家》打卡攻略。（圖片來源：小紅書截圖）

主攻接龍集團及熊家

「小紅書」內竟有一個香港旅游丨TVB《愛回家》打卡地址揭秘的po，詳細分析了劇中出現的外景主張分成兩區，就是新威龍廣場及接龍集團的取景地深水埗區，和位於港島中上環的熊家，圖文並茂仲有埋地圖，好清晰。

愛回家
（圖片來源：小紅書截圖）
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（圖片來源：小紅書截圖）
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（圖片來源：小紅書截圖）
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（圖片來源：小紅書截圖）

熊家列堤頓道99號

劇情一直交代熊家所居住的大廈位於列堤頓道99號，除熊樹根（劉丹飾）一家之外，連風少（陳浚霆飾）、朱凌凌（吳偉豪飾）、阿壯（焦浩軒飾）、食屎香陳師奶（孫慧蓮飾）等都是該大廈住客，雖然好多人都知熊家的家居內部拍攝，全都是電視城的廠景，不過鏡頭成日影住大廈外貌，所以內地的《愛回家》忠粉來港依然要到此一遊。

愛回家 內地旅客去完放相去小紅書。
內地旅客去完放相去小紅書。（圖片來源：小紅書截圖）
愛回家 真係好多人專登去打卡。
真係好多人專登去打卡。（圖片來源：小紅書截圖）
愛回家 個個都到熊家一遊，其實都係影幢大廈，真係有趣咩？
個個都到熊家一遊，其實都係影幢大廈，真係有趣咩？（圖片來源：小紅書截圖）

自由行發現地址原來虛構

不少自由行把打卡相放上小紅書，更有人發現列堤頓道99號根本不存在，因為真正的列堤頓道並沒有99號，最多只去到77號，而取景拍攝的文華大廈其實位於列堤頓道28-34號，另外小紅書更指出熊家經常拍攝的長樓梯都在列堤頓道附近，而演員經常現身的紅磚牆位置就是香港中華基督教會必列者士街會所，成功令該處一帶成為打卡熱點。

愛回家 熊家實景其實是文華大廈。
熊家實景其實是文華大廈。（圖片來源：小紅書截圖）
愛回家 網民發現列堤頓道根本冇99號。
網民發現列堤頓道根本冇99號。（圖片來源：小紅書截圖）
愛回家 紅磚牆位置就是香港中華基督教會必列者士街會所。
紅磚牆位置就是香港中華基督教會必列者士街會所。（圖片來源：無綫影片截圖）
愛回家 長樓梯所在地是上環樓梯街，在中華基督教會公理堂旁邊。
長樓梯所在地是上環樓梯街，在中華基督教會公理堂旁邊。（圖片來源：無綫影片截圖）

遊完港島再殺落深水接龍集團

去完熊家，小紅書再推介去深水埗區，因為大家在《愛回家》成日見到新威龍廣場和接龍集團，新威龍廣場的取景位置實為長沙灣廣場，劇組利用後期加工將「新威龍廣場」加上外牆，而接龍集團就是年輕人集中地D2 Place，不過每次拍攝在接龍集團公司附近的情節，都會在九龍灣MegaBox附近一帶，旅客要撞星應該有難度。

愛回家 劇中的新威龍廣場。
劇中的新威龍廣場。（圖片來源：無綫影片截圖）
愛回家 劇中的接龍集團外貌。
劇中的接龍集團外貌。（圖片來源：無綫影片截圖）
愛回家 網民親到深水埗朝聖。
網民親到深水埗朝聖。（圖片來源：小紅書截圖）
愛回家 接龍集團的Lobby曾在D2 Place內取景。
接龍集團的Lobby曾在D2 Place內取景。（圖片來源：無綫電視截圖）
愛回家 風少、朱凌度同阿壯都係住列堤頓道，不過都係廠景。
風少、朱凌度同阿壯都係住列堤頓道，不過都係廠景。（圖片來源：無綫電視截圖）
愛回家 初戀Cafe都係搭出來的廠景。
初戀Cafe都係搭出來的廠景。（圖片來源：無綫電視截圖）
愛回家 在接龍集團返工都係全廠景。
在接龍集團返工都係全廠景。（圖片來源：無綫電視截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書截圖、無綫影片截圖

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