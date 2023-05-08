愛回家丨小紅書瘋傳朝聖攻略 取景地變自由行打卡熱點 個個都想偶遇根叔
《愛回家》掀小紅書打卡熱點
香港解封後內地自由行回歸，其威力更勝從前，香港的購物熱點及著名食店都現人龍，不過最令人意外是他們有另一新玩法，跟住內地「小紅書」APP搵香港打卡熱點，就連《愛‧回家之開心速遞》的取景地都成為朝聖景點，大受歡迎。
主攻接龍集團及熊家
「小紅書」內竟有一個香港旅游丨TVB《愛回家》打卡地址揭秘的po，詳細分析了劇中出現的外景主張分成兩區，就是新威龍廣場及接龍集團的取景地深水埗區，和位於港島中上環的熊家，圖文並茂仲有埋地圖，好清晰。
熊家列堤頓道99號
劇情一直交代熊家所居住的大廈位於列堤頓道99號，除熊樹根（劉丹飾）一家之外，連風少（陳浚霆飾）、朱凌凌（吳偉豪飾）、阿壯（焦浩軒飾）、食屎香陳師奶（孫慧蓮飾）等都是該大廈住客，雖然好多人都知熊家的家居內部拍攝，全都是電視城的廠景，不過鏡頭成日影住大廈外貌，所以內地的《愛回家》忠粉來港依然要到此一遊。
自由行發現地址原來虛構
不少自由行把打卡相放上小紅書，更有人發現列堤頓道99號根本不存在，因為真正的列堤頓道並沒有99號，最多只去到77號，而取景拍攝的文華大廈其實位於列堤頓道28-34號，另外小紅書更指出熊家經常拍攝的長樓梯都在列堤頓道附近，而演員經常現身的紅磚牆位置就是香港中華基督教會必列者士街會所，成功令該處一帶成為打卡熱點。
遊完港島再殺落深水接龍集團
去完熊家，小紅書再推介去深水埗區，因為大家在《愛回家》成日見到新威龍廣場和接龍集團，新威龍廣場的取景位置實為長沙灣廣場，劇組利用後期加工將「新威龍廣場」加上外牆，而接龍集團就是年輕人集中地D2 Place，不過每次拍攝在接龍集團公司附近的情節，都會在九龍灣MegaBox附近一帶，旅客要撞星應該有難度。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！