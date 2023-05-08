愛回家丨小紅書瘋傳朝聖攻略 取景地變自由行打卡熱點 個個都想偶遇根叔

近日五一黃金周長假期，引來62萬人次內地旅客訪港，自由行唔止令香港所有勝地水洩不通，就連TVB處境劇《愛回家‧之開心速遞》的取景地都唔放過，最誇張是小紅書有《愛回家》打卡地址攻略，有晒地圖指引，搞到個個都話要偶遇根叔，劉丹咪好唔得閒？