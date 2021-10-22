愛回家｜被雪張明偉禍不單行 凌晨遭賊入獨立屋爆竊
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、TVB《愛．回家之開心速遞》截圖
驚爆遭賊入屋爆竊
張明偉憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演補習天王「佐治」一角為人認識，但他早前在IG突然宣布告別劇集，結束3年多的「佐治」生涯，更在社交網放了一張自己在雪櫃內的照片自嘲，暗指被雪了成個月，感到冰凍。周五（22日）佐治在IG發文，貼出兩張警車在家門外的照片，驚爆遭賊人闖入他位於新界西的獨立屋企圖爆竊，實在禍不單行，佐治說：「唔使驚……我冇違法！不過凌晨有賊入屋爆竊，好彩冇損失，真心驚，記得鎖好門窗先好瞓覺。」事後佐治接受傳媒訪問重組案發經過，他表示當時聽到後院草叢有雜聲，原來有起碼兩個非本地男子想跨越圍欄入屋，幸好被佐治即時大聲喝止，最終賊人見事敗逃去。
張明偉自爆被七師傳打救
張明偉自宣布即將離巢後，外界都甚為關注他的去向，有傳他有意過檔ViuTV，空穴來風、未必無因，日前張明偉在社交網上載了一張與七師傅合照，二人合作做出心形手勢，張偉明留言：「終於搵到七師傅打救我喇！」似是預告二人將會有合作。
張明偉暗示約滿前被雪
張明偉即將約滿離開無綫，有傳張明偉因為發表了一些敏感言論而令公司不滿，雙方不歡而散，不過當時仍有幾個月才正式約滿，張明偉被放入雪櫃得個等字。今個月初張明偉出席公開活動，承認有其他公司向他招手，又指將來會以樂隊Charming Way在音樂方面發展為主。今次張明偉與七師傅見面，外界猜測他有份參與七師傅在ViuTV的新節目《七福星》。
心灰意冷
無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演補習天王「佐治」的張明偉，早前在IG忽然宣布離開劇組，即時引起外間不同揣測。日前張明偉終於首度開腔，對於被指離巢TVB並無否認，表示自無綫新官上任後，本以為會有新開始，但結果令他非常失望，更直言「心灰意冷」。雖然張明偉離開時間未能確定，但去意已決的他仍語重心長地表示，希望公司學懂尊重一班由低做起的藝員同事，指有不少年青人像他一樣帶著熱誠和希望入行，付出過無數青春與前途，期望得到公司珍惜及好好對待。
獲提醒要有骨氣
另外，張明偉日前去欣賞方皓玟演唱會，之後更在IG上載二人多年前的合照，並感慨地寫道：「多謝你提醒我一樣嘢，就係『骨氣』！看著你一步步到現在上紅館，以你為榜樣」最後用Hashtag寫「#方皓玟 #假使世界原來不像你預期 #人話」。
突然宣布告別《愛回家》
在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，飾演補習天王的「佐治」張明偉曾與同劇池子孝（阮政峰飾）組Hehe情侶檔，又應監製要求在角色造型上要有林作feel，而用心留意林作的訪問，做足功課以一頭亂髮及流利英語成功「入屋」。不過日前張明偉在IG突然宣布告別劇集，留言道：「其實我做George不知不覺3年有多，一路都有follow大家嘅留言。無論好同壞，都俾咗好多靈感同意見我思考點樣進步，務求令呢個角色有娛樂性而且夠貼地。衷心多謝你哋每一位支持，希望大家日後留意我其他作品，有緣再見」。
與MIRROR合照
其實張明偉告別《愛回家》早已有跡可尋，現年31歲的他一直醉心音樂，本身是創作歌手，亦是樂隊「Charming Way」的主音及結他手，早前有份出演於旺角麥花臣場館舉行的《大世代OVERLAP》音樂會，完騷後更與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）及柳應廷（Jer）於後台合照，並在IG寫道「不要羨慕哥」及「#鏡粉表示好興奮#香港樂壇加油」。當時已有網民留言：「方丈好小氣的」、「你同貴公司滿約嗎？有啲擔心你呀」、「我驚你po完返唔到愛回家」等等，點知粉絲竟然一語成讖，兩星期後張明偉突然宣布告別《愛回家》。
網民：期待ViuTV見到你
張明偉家境富裕，父親及哥哥都是法律界專業人士，媽媽是英文老師，入行初期曾被被標籤為「玩玩吓」的二世祖。不過張明偉肯由低做起，入行八年由行行企企的角色，直至《愛回家》的「佐治」一角，憑自己努力成功「入屋」實在難得。所以當張明偉宣布告別「佐治」生涯後，有不少粉絲都話好唔捨得，但亦有網民支持他繼續追尋音樂夢，紛紛留言為他打氣：「離開會有更好發展」、「你喺音樂發展應該會更好」、「期待ViuTV見到你」等等。