愛回家｜被雪張明偉禍不單行 凌晨遭賊入獨立屋爆竊

張明偉（佐治）憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》為人認識，周五（22日）他在社交平台上載警車在家門外的照片，驚爆遭賊人入屋爆竊，好彩最終幸保不失。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]、TVB《愛．回家之開心速遞》截圖