愛回家丨張景淳宣布暫別劇組後繼續冇影 呂慧儀被指嫁雞隨雞告別熊家

《愛回家》去年尾迎來高潮，上演「龔水戀」的結婚戲碼關係大推進。不過有傳高層曾勵珍（珍姐）不滿「龔燁」張景淳因為遲到要被照肺，其後張景淳更在IG自爆會暫別劇組。近日有指原來「龔太」呂慧儀亦受牽連，會雙雙被飛出熊家！