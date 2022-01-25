愛回家丨張景淳宣布暫別劇組後繼續冇影 呂慧儀被指嫁雞隨雞告別熊家
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]
呂慧儀嫁雞隨雞告別熊家
收視長期高企的《愛．回家之開心速遞》不時大搞新意思，去年尾迎來高潮，上演「龔水戀」的結婚戲碼關係大推進。不過早前有人因經常開工遲大到而影響進度，矛頭直指「龔燁」張景淳，更觸怒珍姐一度踩入廠掃場捉人，其後張景淳更在IG自爆會暫別劇組。今日（25/1）有報道指，張景淳飾演的龔燁將被安排放逐到「估你唔島」公幹，而嫁雞隨雞的熊若水（呂慧儀演）亦受牽連，會離開熊家，搬到新居但可惜要獨守空房，相信網民期待的「小龔龔」不會在《愛回家》劇出現。
張景淳回家無期
報道又指農曆新年會有熊家、龍家及另一個大家庭的大團圓戲，未來劇情重心將會落在熊家、大四喜、Rebecca、Peter與孖姐、朱凌凌及熊心如身上，意味龔燁想回家要過五關斬六將，等待以上五條故事線交代得七七八八，才會有眉目，實質是否有「歸期」仍是未知之數。
張景淳41歲生日獲送應援燈箱
不過有不少劇迷在網上為張景淳抱不平，指「龔水戀」的劇情剛好去到高潮位，卻突然抽走難免令人失望，有網友甚至拍劇名改做《難‧回家之傷心速遞》。更有粉絲為了幫張景淳打氣，趁着他日前41歲生日，斥資十萬元買下巴士站燈箱及尖東某大廈的外牆屏幕作生日應援廣告，並以「相信愛您定能飛」為主題，以張景淳的名義捐錢到「沙律貓狗之家」救援流浪貓狗。而張景淳亦有親身前往燈箱廣告「打卡」留念，並在IG感謝粉絲。
呂慧儀護夫心切
早前在《愛回家》賀年宣傳活動上，連周嘉洛亦歸隊出席，唯獨不見新婚的張景淳，有傳他已被暫時調離《愛回家》，為此呂慧儀愛夫心切作出辯護，再次為張景淳澄清沒有遲到，但又唔可以代他回應。不過呂慧儀亦帶定頭盔補多句，希望大家都守紀律，唔好影響整個劇組的進度，但亦明白有時要處理緊要事會遲到，希望大家互相幫忙，令劇集可以長拍長有。
單立文意有所指
而同場的單立文說：「我覺得我哋《愛回家》拍咗5年，其實紀律真係好緊要嘅，而阿姐（珍姐）作為一家之主，mon住我哋嘅紀律亦係好緊要，佢成日都講唔能夠一個人犯錯，而影響成個劇組。呢樣嘢我係好認同欣賞。前輩不嬲都講做呢行準時係must基本嘢嚟，我哋都入腦，唔好講咁多藉口，如果真係有事，身體唔舒服或者屋企有事，真係要打返嚟講一聲囉！如果你係尊重自己嘅工作，尊重人哋，你係唔會發生呢件事。」對於張景淳被指慣性遲到，單立文就笑住話唔知情：「可能嗰陣我唔喺度啦。不過講真，邊有人鍾意人哋遲到㗎。時間講咗幾點拍就要幾點拍，呢啲大家係應份，同埋守時係重要。」