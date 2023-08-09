愛回家｜張景淳突失憶變賤精 編劇狠心拆散「龔水戀」惹觀眾不滿！
愛回家｜前半段好甜蜜 後半段好虐心
日前（7日）一集講到，龔燁、若水渴望生孩子，惟一直「未有聲氣」。前半段劇情仲係好甜蜜，兩人仲講唔少肉麻情話，龔燁仲講「我應承你，呢輩子都錫晒你！」不過故事後段就意外反轉！
講到龔燁、若水決定嘗試進行試管嬰兒療程，誰知龔燁外出為若水買飲品時，竟突然遭到不測，被地上蕉皮滑到，後腦著地。其後被好心人送到醫院，若水同熊家得人趕到醫院了解龔燁情況，若水得知雖無生命危險，但龔燁一直未醒，後來當龔燁醒來時，他的記憶卻停留在2017年剛入職威龍的時候，忘記晒同若水所有的甜蜜經歷，若水好諤然，亦非常傷心，令觀眾直表看得很虐心！
愛回家｜龔燁「打回原形」變「賤精」
至昨日（8日）一集講到龔燁醒來之後，若水接龔燁出院回家，龔燁的身體已無大礙，卻彷彿變了另一個人。若水向龔燁說起兩人的日常生活，龔燁大感震驚，認為若水口中的那個「老婆奴」絕不可能是他，更坦言自己崇尚單身主義，從沒想過要過若水描述的「地獄」生活。龔燁「打回原形」變回一個「賤精」，令若水痛苦萬分，樹根等人着若水嘗試再改造龔燁。另一邊廂，龔燁着手調查他當初娶若水的原因，懷疑別有內情。
愛回家｜觀眾不滿龔水戀再被拆散
有一直關注「龔水戀」的觀眾看到他們又再被編劇同監製強行拆散，不禁想棄劇：「有冇人因為龔燁失憶，所以已經冇睇」、「無端端講失億。好無謂」、「大家都係順應編審要求啫⋯⋯趕客！」
另有網友表示劇情好虐心，亦勾起很多回憶：「一整集不停在嫌棄水水的身材 年齡 這個賤精真的賤到爆 把我曾經看到賤精就咬牙切齒的感覺找回來了 這演技實在是太棒了 👏 雖然很討厭 但是又很希望繼續這樣的劇情下去 因為我還是喜歡虐一點的。」、「呢集勾起我好多以前劇情的回憶，總帶著很多龔水劇情的影子」。
張景淳IG晒劇照回憶：人就跟隨消失？
對於一連兩集講到龔燁及熊若水的愛情線，男主角張景淳亦在IG連出兩個post兼晒出劇照有感而發：
龔水夫妻好sweet，然後龔燁失憶。
接二連三避開危機，最後還是中蕉。
整定要出意外。
又或者若前面的意外成了任何一樣都不會中蕉。
整定要出意外。
消失的愛人。
如果記憶消失了，人就跟隨消失？
龔燁疑再有雪藏危機
對於龔燁突然玩失憶的情節，觀眾有讚有彈，亦有觀眾擔心他會藉「失憶」而被雪藏！其實早在2021年的「龔水戀」故事線，《愛·回家之開心速遞》日前一連三集上演龔燁（張景淳飾）以及熊若水（呂慧儀飾）的「龔水婚宴」，誰不知熱情過後，張景淳日前突然在IG宣布龔燁將會暫時離開劇組，蜜月都未度就玩分開。
張景淳深夜直播暫別劇組
張景淳日前突發在IG真播同網友傾偈，正當大家蜂擁而上去恭喜他與熊若水新婚之時，他突然自爆暫別劇組。事源有網友問龔水遲啲會唔會有生B嘅情節，按照一貫演員不劇透嘅作風，張景淳理論上大可以「開放式」回答，但今次佢竟然斬釘截鐵地說：「probably not（大概唔會）同埋龔燁遲少少會有一段時間休息。」其後有人追問情人節會否再有「龔水」的劇情時，張景淳再令網友失望：「應該唔會有……希望……希望可以快啲又見返。」
及後又更正
長達超過一小時嘅直播，張景淳被問到是幾時重返劇組的問題，一律都答「唔知道」，而且語氣略帶無奈，亦冇交代原因，只係話：「我知道你哋好多人會好傷心，包括我自己，我希望一切都會得到解決，同埋盡快返嚟。」及後張景淳再接受傳媒媒訪問時就更正，表示「龔水」在農曆新年的劇情中會有主線，2月份亦有戲份，只是2月14日情人節後的集數仍未收到劇本，並強調沒有被調離組，呼籲大家耐心等待，而相關的IG直播片段亦已被移除。
受「遲到王」牽連
其實今次有關張景淳「暫別」令網民信以為真，或者與之前《愛回家》「遲到王」事件有關。早前有報道指，無綫高層曾勵珍（珍姐）聞得《愛回家》劇組經常有人遲到、工作懶散及顧住食嘢，消息更稱兩大「遲到王」矛頭更直指「龔燁」張景淳及「大小姐」林淑敏，令珍姐震怒，直衝錄影廠鬧爆其中一位「遲到王」。雖然張景淳事後否認遲到，但他到今亦未正式回應過是否被珍姐訓話，所以他自爆「暫別」《愛回家》，不難令人誤會兩件事有直接關係。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！