愛回家｜張景淳突失憶變賤精 編劇狠心拆散「龔水戀」惹觀眾不滿！

《愛·回家之開心速遞》日前一連兩集講到龔燁（張景淳飾）以及熊若水（呂慧儀飾）的愛情線，本以為呢對「龔水戀」故事可以修成正果之際，誰知編劇再狠心拆散鴛鴦！張景淳突然失憶，更「打回原形」變返做賤精。對於龔燁突然玩失憶的情節，觀眾有讚有彈，亦有觀眾擔心他會藉「失憶」而被雪藏！