愛回家｜張景淳呂慧儀台慶合體放閃 惹「龔水黨」粉絲投訴TVB

張景淳在《愛回家之開心速遞》劇中所飾演的龔燁與熊若水（呂慧儀飾）結婚後就被安排出差，於今年8月第2047-2049集曾短暫合體回歸，不過隨後又被安排繼續出差公幹，龔燁仍然未能「回家」繼續消失！不過早前台慶夜，張景淳竟與呂慧儀一齊行紅地氈放閃，令「龔水黨」粉絲非常雀躍，更有不少粉絲向TVB大呻：「套劇係咪改咗名叫《愛離家之傷心速遞》」！