愛回家｜「遲到王」張景淳正式解凍 一返嚟就被鬧契弟句句應景！
由於張景淳早前遭TVB無預警下雪藏，同時飛出處境劇《愛回家之開心速遞》，於是由佢同呂慧儀飾演嘅「龔水」夫婦喺多集嘅劇情中，一直二缺一。有指呂慧儀曾經代「老公」張景淳向公司救情，希望可以早日「解凍」張景淳，結果喺最新播出呢集入面，張景淳終於「回家」喇！
張景淳一返嚟又鋪路再入雪櫃
喺星期一晚（9日）嘅《愛回家之開心速遞》講同若水新婚嘅龔燁去咗外國工幹遲遲都未返，原來係因為俾大小姐龍力蓮取消咗張頭等機票，搞到佢要喺歐洲再搶機票，之後飛咗足足76個鐘先返到香港，一「復出」就勁狼狽！於是龔燁返到公司即離棄大小姐，投城細龍生，幫細龍生爭接龍繼承人嘅位置。點知細龍生冇救佢不特止，仲話要派佢去更遠嘅獅吼共和國傾生意，唔通入完雪櫃唞啖氣又要罰過？
張景淳被鬧「契弟」
為咗唔想再被調離香港，張景淳立即再次轉投大小姐陣營，唔止送大禮，仲落足嘴頭猛咁擦鞋，處於高位嘅大小姐當然要擺個姿態，看兜口兜面鬧張景淳做「契弟」，識做嘅張景淳當然要硬食啦！最終大小姐都心軟，成功爭取張景淳繼續留喺香港唔使出國工幹，執返身彩！
龔燁被細龍生擺上枱，提議調佢去獅吼共和國傾生意（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
張景淳「回家」重現過去幾個月入雪櫃情況？
對於張景淳「回家」，有網民就好開心，仲讚佢可愛，問係咪只係返嚟一集，亦有人好投入咁提議龔水辭職，唔好再喺啲咁刻薄嘅公司做。早前張景淳被傳因為「遲到」而被停工數月，不少心水清嘅觀眾都笑言劇情擺明就係對應佢近幾個月嘅情況，先是「遲到」失勢被調離，有機會「回家」又要扭計，結果爭啲繼續入雪櫃，好在最後張景淳都知錯跪低兼自嘲「契弟」，馬死落地行呀！不過另一方面，有唔少觀眾就提議不如「龔水」兩公婆「移民」一齊消失消，事關呂慧儀今集實在太嘈喇！