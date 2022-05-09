愛回家｜「遲到王」張景淳正式解凍 一返嚟就被鬧契弟句句應景！

由於張景淳早前遭TVB無預警下雪藏，同時飛出處境劇《愛回家之開心速遞》，於是由佢同呂慧儀飾演嘅「龔水」夫婦喺多集嘅劇情中，一直二缺一。有指呂慧儀曾經代「老公」張景淳向公司救情，希望可以早日「解凍」張景淳，結果喺最新播出呢集入面，張景淳終於「回家」喇！