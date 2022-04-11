愛回家｜張景淳不斷被消費？ 金城安變翻版龔燁 被指似高版王祖藍

無綫處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演龔燁的張景淳，有傳因遲到問題被無綫雪藏，「婚後」一直未能「回家」，雖近日傳解凍但卻未經當時人證實，歸期仍是未知之數﹗但《愛回家》劇情卻不斷「消費」龔燁，日前一集講到金城安為騙取龔父信任，扮成「翻版龔燁」登場，今晚（4月11日）一集《愛回家》，更以「難·回家」作標題，狂抽龔燁水！