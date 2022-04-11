愛回家｜張景淳不斷被消費？ 金城安變翻版龔燁 被指似高版王祖藍
《愛回家》張景淳傳獲解凍返劇組
張景淳自去年底與呂慧儀新婚不久便冇得「回家」，事隔約4個月，傳出靠呂慧儀幫口向高層求情，令張景淳有望回歸《愛回家》。不過近日尚未見到龔燁出場，反而不斷出現「消費」龔燁的劇情，其中上周六（9日）第1560集中，金城安為騙取龔燁父親龔友的信任，扮成「翻版龔燁」登場，被網友取笑似「高咗王祖藍」！
《愛回家》第1560集劇情 (04/09) 失憶老朋友：
龔友的腦退化症似乎愈來愈嚴重，若水被龔友誤認是工人，為照顧他而疲於奔命。樹根幫忙照顧龔友，發現龔友原來會將重要的事情記在一本記事簿，遂於簿內寫上若水是其新抱，想不到反害了若水。樹根及後想到讓龔友疼愛若水的妙計，怎料竟引發麻煩事……龔友認定樹根是事情的罪魁禍首，揚言要向樹根報復，樹根唯有設法釋除他的恨意……
《愛回家之開心速遞》第1560集精華：
《愛回家》第1562集劇情劇透 (04/11) 難·回家：
樹根渴望早日抱孫，龔燁卻被調往外地工作，歸期遙遙。樹根決定為大龍生製造一場公關災難，只要他無法拆解，勢必命龔燁回來應對，怎料事情發展卻不似預期……樹根及後聽到若水提及某位被調職同事的境況，而此人設法向力蓮刷存在感，希望可調回總部。樹根受到此人啟發，決定依樣畫葫蘆，想法子為龔燁刷存在感，並趁機游說大龍生將龔燁調回香港……
《愛回家之開心速遞》第1562集預告：
龔水合體拍片晒恩愛
雖然網友大讚金城安扮「翻版龔燁」好搞笑，不過一眾支持「龔水戀」的粉絲，都不停呼籲《愛回家》劇組早日讓「正版龔燁」回家，近日張景淳和呂慧儀亦分別在抖音上載新片，片中兩人一齊跳舞兼派心，心情勁High，而背景似乎是TVB電視城錄影廠外的走廊位置，令兩人被指有望再度合體開工。
張景淳有望回歸《愛·回家》
現年41歲的張景淳憑《愛回家之開心速遞》「龔燁」一角而人氣急升，他與熊若水（呂慧儀飾演）所組成的「龔水CP」非常受歡迎。劇集播放多年，終在上年12月安排二人結婚，上演一連三集的「龔水婚宴」及蜜月的戲份，正當大家蜂擁而上去恭喜他與熊若水新婚之時，張景淳突然自爆暫別劇組。
高層珍姐因有人遲到大怒
事緣有報道指無綫高層曾勵珍（珍姐）聞得《愛回家》劇組經常有人遲到及工作懶散，矛頭直指兩大遲到王「龔燁」張景淳及「大小姐」林淑敏，事件令珍姐非常震怒，直衝錄影廠鬧爆其中一位遲到王。雖然張景淳事後否認遲到，但他至今亦未正式回應過是否被珍姐訓話，所以他「暫別」《愛回家》，不難令人誤會兩件事之間有直接關係。
張景淳有口難言
張景淳曾在IG直播同網友傾偈，有網友問龔水否有生B情節。按照一貫演員不劇透的作風，張景淳理論上大可以開放式回答，但他卻斬釘截鐵地說：「Probably not（大概唔會）同埋龔燁遲少少會有一段時間休息。」其後有人追問情人節會否再有「龔水」的劇情時，張景淳的答案再令網友失望：「應該唔會有……希望……希望可以快啲又見番。」
張景淳講復出支吾以對
長達超過一小時的直播，張景淳被問到是何時重返劇組的問題，一律都答「唔知道」，而且語氣略帶無奈，亦沒有交代原因，只話：「我知道你哋好多人會好傷心，包括我自己，我希望一切都會得到解決，同埋盡快返嚟。」及後張景淳再接受傳媒媒訪問時就強調沒有被調離組，呼籲大家耐心等待，而相關的IG直播片段亦已被移除。
呂慧儀愛夫心切幫出口
暫別劇組兩個月後就有傳張景淳已洗心革面，努力改善陋習，並承諾不會再遲到，再加上得到劇中「老婆」呂慧儀幫口，令他獲高層放生，隨即宣布解凍，並重返《愛回家》劇組﹗不過張景淳一直未有現身劇集，劇迷都好期望在不久的日子後可再見到張景淳的身影，「龔水戀」繼續為劇組帶來高收視。
張景淳入行做歌手被誤認是周國賢
張景淳自小移民加拿大溫哥華，03年以唱歌組合Cheers成員正式入行，最令人印象深刻一定要數到作品《十年約會》「朋友像雨點 聚半天只一面深知道 各有夢 難遇見…」。07年他獲TVB挑選成為TVbeople成員，並加入藝員訓練班轉型為演員。入行初期，他曾擔任《東張西望》外景主持，而劇集中就大多只任跑龍套角色。他的樣貌一直被認為與歌手周國賢相似，他自爆曾在動漫節上cosplay，獲市民討合照與簽名，正當以為終被觀眾認識時，卻聽到對方說：「唔該周生」，才醒覺原來被認錯做周國賢，非常尷尬。
張景淳曾窮到捱過杯麵 怕未能養活家人
2011年，張景淳憑當年話題劇集《天與地》中飾演「家明」一角開始嶄露頭角，不過演員生涯又很快變回平淡，有段時間完全沒有工作。為了改善這個狀況，他不但主動向公司了解，更試過主動找監製爭取演出機會，可惜情況沒有改善，可惜不是慘食閉門羹，就是沒有回音，總之愈做愈有反效果。
他曾在訪問中透露自己是「月光族」，因為他每個月要養車和交租，餘下的錢只可以出街食五餐飯，平日只好減少出街，捱杯麵，更坦言因為覺得既沒出路，又怕自己未能養活家人，甚至一度想回加拿大，轉行重過生活。不過，由於他深愛演戲，最終決定留下來，為演藝事業繼續拼搏。
張景淳終於捱出頭
最終，張景淳於2017年獲邀加入長壽劇《愛回家》，憑「龔燁」一時成功彈起，於2019年憑該角色首次入圍《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳男配角」，及與呂慧儀一起以「龔水」入圍「最受歡迎電視拍檔」，而二人亦憑「龔水戀」奪得《觀眾在民間電視大獎2018》「民選最佳戲劇拍檔」，《愛回家》為他帶來不少工作機會，令收入得以改善。
張景淳屢傳戲假情真
「龔水戀」大受歡迎，張景淳與呂慧儀自拍攝以來都有不少傳聞指他們戲假情真，常被記者拍到出雙入對。2019年3月，呂慧儀前夫黃文廸被爆出與女友人在巴士上纏綿，其後呂慧儀發表離婚聲明，指早在18年與黃文廸已經「變回朋友關係」，強調二人分開並不涉及第三者。當時作為拍檔的張景淳為女方打氣，又替對方發言指要讓她靜靜地處理事件，不少網民都讚他man爆！
呂慧儀婚姻失敗與傅嘉莉有關？
另外，早在2013年黃文廸在社交平台上分享了一張拖手相片，而女方的手上塗有黑色指甲油，當時呂慧儀留言暗示隻手並非自己，有傳該手是黃文廸的緋聞女友傅嘉莉。呂慧儀最後公開表示對丈夫百分百信任，才平息了一場出軌風波。不過，在呂慧儀宣布離婚後，傅嘉莉突然重提舊事，指當年黃文廸與呂慧儀為見報拖她落水：「為何他們兩夫婦，自己拖手、自己搽指甲油、自己在自己車上、自己影相、自己上載的相片會聯繫到我身上」，又指大家是朋友，亦是做同一行應明白藝人形象是非常重要，「為何為了曝光率，為了見報就可以偽造一張相片，說這長篇大論嘅感言，誣衊自己嘅朋友，做這無恥嘅事情。」
張景淳曾出口護花
對於此事，呂慧儀曾大方回應：「我感謝你們的善意，感謝你們的關心，感謝每一個短訊，感謝你們的問候，感謝每一個點亮我生命的人…」而當時張景淳都有出文護花，指應友善對待別人，因為不是人人都了解別人在生活上面對著甚麼問題，在旁邊食花生說不負責任的話，會為當事人帶來長久傷害。
除此之外，有報道指張景淳與呂慧儀及其囝囝黃柏翹（蟹籽）相處融合，有次二人到沙灘拍攝拍拖戲份，在地上放置了心型蠟燭，此時蟹籽前來探班，三人其後一起玩沙非常溫馨。
張景淳指與呂慧儀「放閃」為滿足粉絲
雖然不少人都希望他們戲假情真，呂慧儀亦曾公開指張景淳是好男人，但她強調想跟對方繼續保持好同事和朋友關係，加上要照顧家人和蟹籽未有多餘時間拍拖，又認為不一定要有另一半才會快樂，所以暫時不想有新戀情。
即使他們已經澄清過二人並非拍拖，不過他們仍常常於社交平台上載sweet爆片段，滿足粉絲，非常識做。例如有一段短片，見到張景淳從後攬實呂慧儀，呂慧儀馬上甜美，令不少粉絲都心心眼，大讚兩人很合襯，希望他們認真考慮一下是否嘗試發展。