愛回家 ︳41歲張景淳回歸劇組冇份宣傳 龔燁粉嬲爆寫信投訢 監製有回應

張景淳喺《愛．回家之開心速遞》飾演龔燁一角深受觀眾歡迎，早前被安排調離劇組，去到今年4月終於有得「回家」。不過有細心粉絲留意到張景淳連續三個月都冇出席劇集宣傳，為佢感到大為不值，更寫信向TVB高層反映意見。