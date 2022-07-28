愛回家 ︳41歲張景淳回歸劇組冇份宣傳 龔燁粉嬲爆寫信投訢 監製有回應
龔燁粉嬲爆：極不尊重好演員
早前有傳張景淳成日遲到，故被《愛回家》劇組冷落足七個月，今年4月先有得返劇組續拍「龔水戀」戲分，但《愛回家》每個月都舉行嘅宣傳活動，就連續三個月都見唔到張景淳身影。有龔燁粉留意到呢個情況極為不滿，嬲爆爆寫信俾TVB高層樂易玲、曾志偉反映意見，直指劇組不尊重為劇集付出努力嘅好演員，並希望劇組唔好漠視觀眾意願，刻意與觀眾為敵，投訢信全文如下：
眼見大半年來，景淳受盡貴台欺負、打壓，我們眾多喜歡景淳的觀眾和粉絲，都極度憤怒和痛心。事緣張景淳已經連續7個月被消失於《愛回家》宣傳活動，他是劇中重要角色，一直用心演好每一場戲，絕不欺場，並且努力在社交平台為劇集宣傳，因為他的演出，劇集得到過無數的高收視、口碑、迴響與報道，可是一眾演員都有份出席宣傳活動，唯獨景淳這個重要角色持續被消失，此舉極不尊重為劇集付出努力的好演員！再者，景淳一直深得觀眾和粉絲愛戴，我們都渴望見到景淳亮相宣傳活動，渴望見到龔水CP合體，可惜劇組一直漠視觀眾的意願，刻意與觀眾為敵，此舉極不尊重觀眾！
《愛回家》監製有解釋
張景淳得知有粉絲向TVB表達相關意見後，喺Instagram公開感謝龔燁粉支持，多謝大家為佢著緊。而《愛回家》監製林建祥接受媒體訪問時表示，有邀請張景淳出席宣傳活動，呢三個月只係佢撞正要開工或者有私人事處理先嚟唔到。
同場加映：張景淳傳獲解凍返劇組 全靠「老婆」呂慧儀向高層求情
早前有報道指無綫高層曾勵珍（珍姐）聞得《愛回家》劇組經常有人遲到及工作懶散，矛頭直指兩大遲到王「龔燁」張景淳及「大小姐」林淑敏，事件令珍姐非常震怒，直衝錄影廠鬧爆其中一位遲到王。雖然張景淳事後否認遲到，但他至今亦未正式回應過是否被珍姐訓話，所以他「暫別」《愛回家》，不難令人誤會兩件事之間有直接關係。事隔數月事情開始丟淡，有傳全靠呂慧儀幫口向高層求情，令張景淳有望回歸《愛回家》。
張景淳有口難言
張景淳曾在IG直播同網友傾偈，有網友問龔水否有生B情節。按照一貫演員不劇透的作風，張景淳理論上大可以開放式回答，但他卻斬釘截鐵地說：「Probably not（大概唔會）同埋龔燁遲少少會有一段時間休息。」其後有人追問情人節會否再有「龔水」的劇情時，張景淳的答案再令網友失望：「應該唔會有……希望……希望可以快啲又見番。」
張景淳講復出支吾以對
長達超過一小時的直播，張景淳被問到是何時重返劇組的問題，一律都答「唔知道」，而且語氣略帶無奈，亦沒有交代原因，只話：「我知道你哋好多人會好傷心，包括我自己，我希望一切都會得到解決，同埋盡快返嚟。」及後張景淳再接受傳媒媒訪問時就強調沒有被調離組，呼籲大家耐心等待，而相關的IG直播片段亦已被移除。
呂慧儀愛夫心切幫出口
暫別劇組兩個月後，最近就有傳張景淳已洗心革面，努力改善陋習，並承諾不會再遲到，再加上得到劇中「老婆」呂慧儀幫口，令他獲高層放生，隨即宣布解凍，並重返《愛回家》劇組，但當事人就未有就事件回應。不過，相信在不久的日子後可再見到張景淳的身影，「龔水戀」繼續為劇組帶來高收視。
張景淳入行做歌手被誤認是周國賢
張景淳自小移民加拿大溫哥華，03年以唱歌組合Cheers成員正式入行，最令人印象深刻一定要數到作品《十年約會》「朋友像雨點 聚半天只一面深知道 各有夢 難遇見…」。07年他獲TVB挑選成為TVbeople成員，並加入藝員訓練班轉型為演員。入行初期，他曾擔任《東張西望》外景主持，而劇集中就大多只任跑龍套角色。他的樣貌一直被認為與歌手周國賢相似，他自爆曾在動漫節上cosplay，獲市民討合照與簽名，正當以為終被觀眾認識時，卻聽到對方說：「唔該周生」，才醒覺原來被認錯做周國賢，非常尷尬。
張景淳曾窮到捱過杯麵 怕未能養活家人
2011年，張景淳憑當年話題劇集《天與地》中飾演「許家明」一角開始嶄露頭角，不過演員生涯又很快變回平淡，有段時間完全沒有工作。為了改善這個狀況，他不但主動向公司了解，更試過主動找監製爭取演出機會，可惜情況沒有改善，可惜不是慘食閉門羹，就是沒有回音，總之愈做愈有反效果。
他曾在訪問中透露自己是「月光族」，因為他每個月要養車和交租，餘下的錢只可以出街食五餐飯，平日只好減少出街，捱杯麵，更坦言因為覺得既沒出路，又怕自己未能養活家人，甚至一度想回加拿大，轉行重過生活。不過，由於他深愛演戲，最終決定留下來，為演藝事業繼續拼搏。
張景淳終於捱出頭
最終，張景淳於2017年獲邀加入長壽劇《愛回家》，憑「龔燁」一時成功彈起，於2019年憑該角色首次入圍《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳男配角」，及與呂慧儀一起以「龔水」入圍「最受歡迎電視拍檔」，而二人亦憑「龔水戀」奪得《觀眾在民間電視大獎2018》「民選最佳戲劇拍檔」，《愛回家》為他帶來不少工作機會，令收入得以改善。
張景淳屢傳戲假情真
「龔水戀」大受歡迎，張景淳與呂慧儀自拍攝以來都有不少傳聞指他們戲假情真，常被記者拍到出雙入對。2019年3月，呂慧儀前夫黃文廸被爆出與女友人在巴士上纏綿，其後呂慧儀發表離婚聲明，指早在18年與黃文廸已經「變回朋友關係」，強調二人分開並不涉及第三者。當時作為拍檔的張景淳為女方打氣，又替對方發言指要讓她靜靜地處理事件，不少網民都讚他man爆！
張景淳曾出口護花
對於此事，呂慧儀曾大方回應：「我感謝你們的善意，感謝你們的關心，感謝每一個短訊，感謝你們的問候，感謝每一個點亮我生命的人…」而當時張景淳都有出文護花，指應友善對待別人，因為不是人人都了解別人在生活上面對著甚麼問題，在旁邊食花生說不負責任的話，會為當事人帶來長久傷害。
除此之外，有報道指張景淳與呂慧儀及其囝囝黃柏翹（蟹籽）相處融合，有次二人到沙灘拍攝拍拖戲份，在地上放置了心型蠟燭，此時蟹籽前來探班，三人其後一起玩沙非常溫馨。
張景淳指與呂慧儀「放閃」為滿足粉絲
雖然不少人都希望他們戲假情真，呂慧儀亦曾公開指張景淳是好男人，但她強調想跟對方繼續保持好同事和朋友關係，加上要照顧家人和蟹籽未有多餘時間拍拖，又認為不一定要有另一半才會快樂，所以暫時不想有新戀情。
即使他們已經澄清過二人並非拍拖，不過他們仍常常於社交平台上載sweet爆片段，滿足粉絲，非常識做。例如有一段短片，見到張景淳從後攬實呂慧儀，呂慧儀馬上甜美，令不少粉絲都心心眼，大讚兩人很合襯，希望他們認真考慮一下是否嘗試發展。
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