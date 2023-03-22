愛回家｜張盈悅自爆欠債累累自嘲「負資產」 慳妹上身每日限洗$100！

在無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演騎呢角色的張盈悅，早前在出席《愛回家》宣傳活動，接受傳媒訪問時，自爆自己欠債累累，自從美國回流香港後一直慳得就慳，最近仲要憑政府派的消費券先買得起抽濕機，非常拮据。