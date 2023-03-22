愛回家｜張盈悅自爆欠債累累自嘲「負資產」 慳妹上身每日限洗$100！
張盈悅欠債累累自嘲為負資產
美國名牌大學戲劇學院出身的張盈悅，早前在接受傳媒訪問時自爆早年因為借錢讀大學，搞到宜家欠債累累，欠債數目達20萬，自嘲自己為「負資產」。張盈悅表示大學貸款雖然可以分10年還，早前亦因為疫情可以酌情延遲還款，所以比較輕鬆，但現在就仍然未有對策，盡量拖時間逃避問題。
慳妹上身曾每日限洗$100 靠消費券買抽濕機
當被問到如何慳錢時，張盈悅就表示每日都慳妹上身，盡量少用錢之餘，食飯都主要在TVB公司食堂解決，又或者於晚上12點之後買平價壽司。張盈悅表示自己剛從美國回流香港時，會限自己每日最多用$100，但如此壓抑的生活令自己太大壓力，所以最近都沒有特別限制自己用多少錢。張盈悅又大爆自己最近全靠政府派出的消費券才能買下價值幾千元的抽濕機，之後都要慳住洗錢。
靚爆近照曝光 女神樣嚇窒網民
一直以「醜女」造型登場的張盈悅，近日在IG發布新照，張張都充滿女神氣息，加上沒有戴上在《愛回家》專用的老土眼鏡，讓不少網友大讚好睇，並留下心心眼emoji：「靚女咗好多」、「如果《愛回家》係咁嘅造形一定爆紅」、「唔使再畀人話醜」。
張盈悅來頭不少 美國名校出身
今年24歲的張盈悅是美國音樂及戲劇學院畢業，因為有豐富舞台劇經驗，更曾在全球最大專營萬聖節活動的公司擔當「驚嚇演員」。本有指她與「蟻俠」保羅路德(Paul Rudd)及金像女星安妮夏菲維(Anne Hathaway)為校友，後來張盈悅澄清大家所讀的為不同分校，並非校友。
張盈悅被網民狠批外形不討好又「戲屎」
一般無綫新人都會被安排加入《愛回家》劇組提高知名度，從而令新人成功入屋。張盈悅入行後亦加入了《愛回家》劇組，飾演接龍集團實習行政人員Fanny。不過自從加入《愛回家》後，張盈悅就被網民抨評外形不討好又「戲屎」。早前更有網民在小紅書發文表示：「請TVB不要硬捧新人啦」，又說：「真的不是我故意拍醜她，是她的鏡頭差不多都是這樣表情，我隨機拍的」。有不少網民都表示認同，指張盈悅演技表情浮誇，非常作狀。
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