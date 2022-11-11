愛回家 ｜「島大女神」張盈悅被轟戲屎 網民抗議大台唔捧葉蒨文梁茵
張盈悅被網民批演技差
近日有網民在小紅書發文表示：「請TVB不要硬捧新人啦」，又說：「真的不是我故意拍醜她，是她的鏡頭差不多都是這樣表情，我隨機拍的」。有不少網民都表示認同，指張盈悅演技表情浮誇，非常作狀。有人更把張盈悅和同屆港姐冠軍「呂冠君」謝嘉怡相比，指二人同樣演技差，不過就有網民指謝嘉怡最少外形搶鏡。
網民投訴無綫趕走梁茵又唔捧葉倩文
之後有網民又指其實其他女藝人的演技和表現都比新人好，無綫可以給她們多一些機會。網民指葉蒨文（飾Candy）和「威龍潘金蓮」梁茵的演技外形都出色：「趕走Anita 比（畀）呢幾個咗，真係唔知tbb諗咩」。不過都有網民留言指大家應該寬容對待新人，因為視后佘詩曼和胡杏兒初出道亦因演技青澀飽受批評。
張盈悅來頭不少
今年24歲的張盈悅是美國音樂及戲劇學院畢業，因為有豐富舞台劇經驗，更曾在全球最大專營萬勝節活動的公司擔當「驚嚇演員」。本有指她與「蟻俠」保羅路德(Paul Rudd)及金像女星安妮夏菲維(Anne Hathaway)為校友，後張盈悅澄清大家所讀的為不同分校，並非校友。
首次會面便嚇壞傳媒
她在2020年以22歲之齡參加《香港小姐競選》。她當時應無綫要求，在髮型屋「執靚」後首次會見傳媒。但當時她穿著碎花裙戴上紅棗紅色口罩，慣性縮膊而且寒背，外形完全不討好，一副「阿毛格」印象令人甚為深刻，網民均不看好。
答非所問成當屆經典一幕
而當時張盈悅被問到為何特意在美國回港參選，她則以周星馳經典對白回答：「兩樣溝埋做瀨尿牛丸啦！」答案令人大感疑惑。雖然她後來解釋指：「我真的好愛香港，想回來見朋友，又想面對番香港觀眾，拍多些廣東話劇。」但張盈悅答非所問這一幕便成當屆的經典。
戲劇出身獲無綫青睞
張盈悅雖然在最後十五強止步，但卻是當時首名被無綫相中及簽約加盟為旗下藝人的佳麗。不過經歷兩年的演藝生活，她至今多演出一些閒角《美麗戰場》佳麗、《回歸》KOL、《雙生陌生人》書記等，和參加部份綜藝如《#後生仔傾吓偈》、《冇人性教育》、《大整蠱》等。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
讀者留言