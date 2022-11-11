愛回家 ｜「島大女神」張盈悅被轟戲屎 網民抗議大台唔捧葉蒨文梁茵

無綫電視處境喜劇《愛回家之開心速遞》一向都是王牌節目，所以無綫電視都會把一些新人加入《愛回家》之中，令他們有一定的曝光率，從而令新人入屋，讓觀眾留下印象。不過並不是每個角色都令觀眾覺得討好，就好像島大女神張盈悅早前便被網民抨評外形不討好又「戲屎」，並抗議無綫趕走梁茵又不捧葉倩文。