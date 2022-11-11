張盈悅

愛回家 ｜「島大女神」張盈悅被轟戲屎 網民抗議大台唔捧葉蒨文梁茵

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無綫電視處境喜劇《愛回家之開心速遞》一向都是王牌節目，所以無綫電視都會把一些新人加入《愛回家》之中，令他們有一定的曝光率，從而令新人入屋，讓觀眾留下印象。不過並不是每個角色都令觀眾覺得討好，就好像島大女神張盈悅早前便被網民抨評外形不討好又「戲屎」，並抗議無綫趕走梁茵又不捧葉倩文。

張盈悅被網民批演技差

近日有網民在小紅書發文表示：「請TVB不要硬捧新人啦」，又說：「真的不是我故意拍醜她，是她的鏡頭差不多都是這樣表情，我隨機拍的」。有不少網民都表示認同，指張盈悅演技表情浮誇，非常作狀。有人更把張盈悅和同屆港姐冠軍「呂冠君」謝嘉怡相比，指二人同樣演技差，不過就有網民指謝嘉怡最少外形搶鏡。

張盈悅 內地網民投訴無綫亂捧新人
內地網民投訴無綫亂捧新人，張盈悅被批演技差。（圖片來源：小紅書@咕咕荷包蛋）
首次正式在台上會見傳媒，「執靚」後的張盈悅，變化不大，已迅速被視為超冷門。
張盈悅當年獲封岩巉港姐，她首次正式在台上會見傳媒，「執靚」後變化不大，已迅速被視為超冷門。（圖片來源：新傳媒資料庫）
張盈悅性格直率，參選後都不刪ig舊照，當中不少以索顏上陣。
張盈悅性格直率，參選後都不刪ig舊照，當中不少以索顏上陣。（圖片來源：[email protected]
張盈悅 披頭散髮自拍，唔化妝都嚇到街坊。
張盈悅披頭散髮自拍，唔化妝都嚇到街坊。（圖片來源：[email protected]
張盈悅 網民一致認同張盈悅演技誇張又把她和同屆冠軍比較
網民一致認同張盈悅演技誇張又把她和同屆冠軍比較（圖片來源：小紅書@咕咕荷包蛋）
張盈悅震怒用血崩呢條橋，嚇到阿壯唔敢唔幫佢去拎免費M巾。
網民指張盈悅在鏡頭前都是這誇張表情。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
張盈悅 表情好浮誇。
張盈悅表情好浮誇。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
張盈悅 網民笑言自己不是故意截她的黑圖而真的每一張都是這樣的
網民笑言自己不是故意截她的黑圖而真的每一張都是這樣的（圖片來源：小紅書@咕咕荷包蛋）

網民投訴無綫趕走梁茵又唔捧葉倩文

之後有網民又指其實其他女藝人的演技和表現都比新人好，無綫可以給她們多一些機會。網民指葉蒨文（飾Candy）和「威龍潘金蓮」梁茵的演技外形都出色：「趕走Anita 比（畀）呢幾個咗，真係唔知tbb諗咩」。不過都有網民留言指大家應該寬容對待新人，因為視后佘詩曼和胡杏兒初出道亦因演技青澀飽受批評。

張盈悅 「威龍潘金蓮」梁茵的演技外形都出色。
「威龍潘金蓮」梁茵的演技外形都出色。（圖片來源：[email protected]
張盈悅 網民要求梁茵回巢和給多一些機會葉倩文發揮
網民要求梁茵回巢和給多一些機會葉倩文發揮（圖片來源：小紅書@咕咕荷包蛋）
張盈悅 葉蒨文在劇中飾演大學生Candy，身形勁正。
葉蒨文在劇中飾演大學生Candy，身形勁正。（圖片來源：[email protected]
張盈悅 同屆謝嘉怡雖然演技生硬但外貌討好，獲網民一致支持
同屆謝嘉怡雖然演技生硬但外貌討好，獲網民一致支持（圖片來源：小紅書@咕咕荷包蛋）

張盈悅來頭不少

今年24歲的張盈悅是美國音樂及戲劇學院畢業，因為有豐富舞台劇經驗，更曾在全球最大專營萬勝節活動的公司擔當「驚嚇演員」。本有指她與「蟻俠」保羅路德(Paul Rudd)及金像女星安妮夏菲維(Anne Hathaway)為校友，後張盈悅澄清大家所讀的為不同分校，並非校友。

張盈悅 張盈悅的裝扮圖
張盈悅的裝扮圖（圖片來源：[email protected]
張盈悅 張盈悅萬聖節裝扮照
張盈悅萬聖節裝扮照（圖片來源：[email protected]

首次會面便嚇壞傳媒

她在2020年以22歲之齡參加《香港小姐競選》。她當時應無綫要求，在髮型屋「執靚」後首次會見傳媒。但當時她穿著碎花裙戴上紅棗紅色口罩，慣性縮膊而且寒背，外形完全不討好，一副「阿毛格」印象令人甚為深刻，網民均不看好。

張盈悅 張盈悅慣性縮膊而且寒背
張盈悅慣性縮膊而且寒背（圖片來源：[email protected] USA Official）

答非所問成當屆經典一幕

而當時張盈悅被問到為何特意在美國回港參選，她則以周星馳經典對白回答：「兩樣溝埋做瀨尿牛丸啦！」答案令人大感疑惑。雖然她後來解釋指：「我真的好愛香港，想回來見朋友，又想面對番香港觀眾，拍多些廣東話劇。」但張盈悅答非所問這一幕便成當屆的經典。

張盈悅 被問道為何來港參選時回答：「兩樣溝埋做瀨尿牛丸啦！」
被問道為何來港參選時回答：「兩樣溝埋做瀨尿牛丸啦！」（圖片來源：[email protected] USA Official）

戲劇出身獲無綫青睞

張盈悅雖然在最後十五強止步，但卻是當時首名被無綫相中及簽約加盟為旗下藝人的佳麗。不過經歷兩年的演藝生活，她至今多演出一些閒角《美麗戰場》佳麗、《回歸》KOL、《雙生陌生人》書記等，和參加部份綜藝如《#後生仔傾吓偈》、《冇人性教育》、《大整蠱》等。

張盈悅 《不能只有我看到的便利店追女神食譜》
張盈悅登《不能只有我看到的便利店追女神食譜》作嘉賓（圖片來源：[email protected]
張盈悅 《冇人性教育》
張盈悅主持的《冇人性教育》（圖片來源：[email protected] USA Official）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：小紅書@咕咕荷包蛋、[email protected] joyce0yingyue、[email protected] USA Official、[email protected]

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