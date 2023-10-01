愛回家｜「怪雞Fanny」張盈悅獲力捧一連3集都有佢份 美國名校出身好猛料
「怪雞Fanny」張盈悅與Terry感情線升溫
《愛回家》最近一直有鋪排張盈悅的「怪雞Fanny」與Terry 的感情線，來到中秋前夕更加係戀情大爆發，一連三集都有Fanny和Terry 的戲份！不過由於張盈悅被安排取代「大小姐秘書」的位置，難免與離巢的趙希洛有比較，部份睇開有感情的觀眾對Fanny的評價不高，另一方面亦有劇迷表示張盈悅的演出愈來愈有性格，開始掌握到 「女版Terry」心地善良但呆呆笨笨的個性，更認為係絕配。
大小姐確認取代「無知May」做秘書
大小姐秘書的角色過往都換過唔少人，大小姐失去得力助手「無知May」，有網民預測傻頭傻腦的25歲Fanny（張盈悅）可以頂上秘書一職，早前大小姐在IG晒出二人合照，擺出絕招「篤魂精」甫士，真係喜感十足！不過有網民指大小姐嫌Fanny騎呢，對她印象一般，並不是所有活動都帶Fanny出席，能否「坐正」仍是未知數。
張盈悅曾自爆欠債200萬後急澄清！自嘲為「負資產」
美國名牌大學戲劇學院出身的張盈悅，早前在接受傳媒訪問時自爆早年因為借錢讀大學，搞到宜家欠債累累，初時對訪者表示欠債200萬，其後急急於IG澄清「講多咗個零」，實質數目達20萬，張盈悅自嘲自己為「負資產」。張盈悅表示大學貸款雖然可以分10年還，早前亦因為疫情可以酌情延遲還款，所以比較輕鬆，但現在就仍然未有對策，盡量拖時間逃避問題。
慳妹上身曾每日限洗$100 靠消費券買抽濕機
當被問到如何慳錢時，張盈悅就表示每日都慳妹上身，盡量少用錢之餘，食飯都主要在TVB公司食堂解決，又或者於晚上12點之後買平價壽司。張盈悅表示自己剛從美國回流香港時，會限自己每日最多用$100，但如此壓抑的生活令自己太大壓力，所以最近都沒有特別限制自己用多少錢。張盈悅又大爆自己最近全靠政府派出的消費券才能買下價值幾千元的抽濕機，之後都要慳住洗錢。
靚爆近照曝光 女神樣嚇窒網民
一直以「醜女」造型登場的張盈悅，近日在IG發布新照，張張都充滿女神氣息，加上沒有戴上在《愛回家》專用的老土眼鏡，讓不少網友大讚好睇，並留下心心眼emoji：「靚女咗好多」、「如果《愛回家》係咁嘅造形一定爆紅」、「唔使再畀人話醜」。
張盈悅來頭不少 美國名校出身
今年24歲的張盈悅是美國音樂及戲劇學院畢業，因為有豐富舞台劇經驗，更曾在全球最大專營萬聖節活動的公司擔當「驚嚇演員」。本有指她與「蟻俠」保羅路德(Paul Rudd)及金像女星安妮夏菲維(Anne Hathaway)為校友，後來張盈悅澄清大家所讀的為不同分校，並非校友。
張盈悅被網民狠批外形不討好又「戲屎」
一般無綫新人都會被安排加入《愛回家》劇組提高知名度，從而令新人成功入屋。張盈悅入行後亦加入了《愛回家》劇組，飾演接龍集團實習行政人員Fanny。不過自從加入《愛回家》後，張盈悅就被網民抨評外形不討好又「戲屎」。早前更有網民在小紅書發文表示：「請TVB不要硬捧新人啦」，又說：「真的不是我故意拍醜她，是她的鏡頭差不多都是這樣表情，我隨機拍的」。有不少網民都表示認同，指張盈悅演技表情浮誇，非常作狀。
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