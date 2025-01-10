愛回家｜Fanny被消失同Terry冇下文？疑讓位畀金城安 「離家」即曬性感新相

張盈悅（Joyce）近年憑在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「怪雞Fanny」成功入屋，最近她卻突然被安排陪同另一角色「Philip仔」前往英國讀書，惹起離巢疑雲，另一邊廂，其「大小姐秘書」職位卻被金城安（周嘉洛飾）取代，令人好擔心她和Terry（李偉健飾）的愛情線會無疾而終！

