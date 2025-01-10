愛回家｜Fanny被消失同Terry冇下文？疑讓位畀金城安 「離家」即曬性感新相
廣告
張盈悅（Joyce）近年憑在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「怪雞Fanny」成功入屋，最近她卻突然被安排陪同另一角色「Philip仔」前往英國讀書，惹起離巢疑雲，另一邊廂，其「大小姐秘書」職位卻被金城安（周嘉洛飾）取代，令人好擔心她和Terry（李偉健飾）的愛情線會無疾而終！
《愛回家》Fanny 被大小姐安排出國
「怪雞Fanny」與「龍力王Terry」之間的感情線一直受到觀眾喜愛，但因為「大小姐龍力蓮」的棒打鴛鴦，令兩人的關係遲遲未能得到進一步發展，到近日大小姐安排Fanny去英國陪Philip仔讀書，以此來拆散她和Terry。
「大小姐秘書」職位被金城安取代
隨著Fanny離開，其「大小姐秘書」的職位竟被金城安（周嘉洛飾）取代，更令人擔心Fanny會從此被消失，與Terry愛情線又冇下文。不過張盈悅已就此回覆媒體，否認離巢，並強調未來的發展仍需依賴劇情安排。
「離家」即曬性感新相疑為拍正劇洗底
張盈悅在《愛回家》飾演「怪雞Fanny」時經常要扮醜出鏡，現在「離家」即回復靚樣，曬出了一輯穿著低胸吊帶短裙的新相，獲網民大讚愈來愈索，並猜測她正努力洗脫「怪雞Fanny」的醜女形象，為未來拍正劇做準備。
張盈悅 美國音樂及戲劇學院畢業
現年26歲的張盈悅是2020年香港小姐競選的15強之一，並畢業於美國音樂及戲劇學院。她在加入TVB後，先後參與多部作品，最終在《愛回家》中獲得了重要角色。雖然剛開始時演技曾被批評浮誇，但隨著劇情發展，她與Terry的感情線獲得了觀眾的讚譽。
撰文：東方新地圖片來源：IG@sukman_lam、IG@joyce0yingyue、TVB