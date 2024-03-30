《愛回家》抽水不忘舊同事！編劇直線恥笑「余德丞芒果乾手信」𤓓爆事件
《愛回家》三太最嫌棄手信 影射余德丞「芒果乾手信」事件
早前《愛回家》一集「交換手信的惡夢」，描寫三太嫌棄的公司手信Top1， 就直接抽擊，用余德丞與Do姐在商台節目《口水多過浪花》的衝突借題發揮！這集講到「接龍集團」的三太樊亦敏好想收到同事的旅行手信，但卻被翻舊帳指她「要求高」，收到土產手信後大表嫌棄：
重現「密實袋分派手信」事件余德丞躺著中槍！
劇情講到「接龍員工」俊華由菲律賓回港後，以密實袋將芒果乾分成多個小包，逐一派給同事，三太收到卻嫌包裝不夠高貴，甚至狠批為 「廚餘」，如此另類的手信包裝方法，與去年余德丞泰國回港後的手信派送方式「撞橋」！
余德丞泰國手信派20塊芒果乾被DO姐串爆 澄清有苦心再被窒：之前仲離譜
今次《愛回家》的劇情，明顯影射去年余德丞（Dickson）泰國旅行的「手信事件」，當時余德丞旅遊回港後，帶了極有「誠意」的手信回商台，不過其心意就遭節目《口水多過浪花》全體仝人嫌棄兼串爆！事關他將芒果乾禮盒分拆，用密實袋重新包裝，整個外觀看起來同「食剩廚餘」沒有太大分別，令DO姐都忍不住開口鬧埋一份，隔日更再度大爆其「地獄手信王」的黑歷史，笑爆網民。
余德丞派幾廿塊芒果乾做泰國手信 DO姐： 好差啊啲手信
由鄭裕玲（DO姐）、余迪偉、傑朱、Dickson主持的電台節目《口水多過浪花》，去年10月尾一集Dickson遭大家砲轟，原來大非常嫌棄他從泰國帶回來的手信，DO姐直言：
「好差啊啲手信！唔係一包完整嘅，好似喺屋企食剩咁嘅，一陣真係要影相畀大家睇！得個幾廿塊芒果乾以為好矜貴啦，我就率先食啦，甜到漏啊！難食啊！」
嘟姐勁嫌棄： 手信送到一人一Pat
於是Dickson馬上為自己平反，他先是表示要先好好品嚐味道，隨後就解釋自己在機場買手信，當中有著各式各樣的手信，就連芒果乾都有3款，其中一款牌子更是被大家公認最好吃，不過Dickson就沒有購買該產品：「首先，佢個包裝好大包，你當係家庭裝，真係好大包！」不過DO姐反駁道：「宜家你唔係每人都有手信，而係一人一pat！」又抱怨表示：「我去日本排隊幫你哋買啤酒，拎返嚟都係原封不動！」
余德丞自辯「用心良苦」原來背後有原因 網民： 見到實物先知少得誇張
隨後，Dickson再次解釋，原來背後用心良苦：「首先佢真係好大包，第二！佢每一塊都好大塊，我拎返嚟你哋好難食到。同埋我知道大家下午茶未必會食太飽『梅下梅下』，所以我就揀咗個容易食嘅，細細條嘅芒果乾。」之後他在補充表示自己買了豬肉乾等的其他手信，不過忘記帶回來，澄清說到：「我唔係咁樣嘅人」。
《口水多過浪花》Facebook貼相 網民：唔怪之得Do姐咁嬲
同日下午，《口水多過浪花》的Facebook帳號更新帖文，當中寫到：「余德丞非常大方得體，去完泰國，買咗呢『小半包』芒果乾俾我哋口水多過浪花全體仝人。」照片中就見到他把芒果乾用密實袋重新包裝，令網民紛紛說道：「嘩！咁大包嘅，點食得晒呀」、「用心良苦，小食多知味！」、「呢個節目以來最有心手信」、「唔怪之得Do姐咁嬲」、「獨孤九寒」、「見到實物先知原來少得咁誇張」、「咁有誠意，係余德丞先做到」、「臨出門口醒起：哎呀！唔記得買啲野返去塞住班友仔個口添，班友一定口水多過浪花啦……唔驚！搭飛機果陣食淨左半包芒果乾，拎個密實袋裝返去，搞掂」。
余德丞為補鑊即送「林真香豬肉乾」 網民狂笑：一定係香港後補買
隔日，余德丞馬上補飛向大家送上「林真香豬肉乾」，大家馬上表示：「有人話要補鑊，好彩都幾好味！」不過網民就搞笑表示：「你寒酸的形象已經深入民心」、「肯定香港買，即係慳咗機票錢，要買多幾盒補數」、「一定係香港後補買」、「已經cheap左兜唔返喇」、「依家最冇誠意就係買呢啲！仲要喺香港￼補貨」
DO姐再揭余德丞黑歷史：之前買日本手信仲離譜啊
後來DO姐再開台時，因節目剛好提起收過最伏的手信話題，DO姐因而又再點名余德丞，更指其買手信「黑歷史」一籮籮。DO姐指，有次Dickson去完日本旅行，帶手信回公司時直言於日本機場買了蛋糕回來，大家當時滿心歡喜，「日本加蛋糕喎，一定好食啦」，誰知DO姐指：
「個蛋糕難食到呢，甜到好難食，食咗半啖，已經同佢講唔好食，連咩都食嘅余迪偉都唔食，個綠茶蛋糕無綠茶味，好鬼甜，真係唔知咩嚟㗎呢D，有無搞錯！」
蛋糕無人肯食，DO姐一心以為扔咗，誰知過了一星期後，打開自己櫃筒時即嚇親，指：「嘩，一開櫃筒見到個難食蛋糕仲喺度，即係放咗喺度成個星期，即刻扔咗佢。余公子真係Top晒所有人，手信長期No.1，打個突呀我！」
而商台節目監製傑朱後來再「補多飛」，指當時無人食個蛋糕，叫余德丞「求祈將個蛋糕擺埋，點知擺咗落DO姐嗰度，好彩無惹蟻」。
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