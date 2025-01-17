《愛回家》接龍小花大方派水著福利 感性呻「每逢XX就十分想念你」
羅雪妍水著上陣派冬日福利
羅雪妍近日在社交平台曬出一段以水著造型示人嘅新片，片中羅雪妍對住鏡頭放電擺pose，大騷fit到漏嘅纖腰以及火辣身材！羅雪妍嘅福利更引來唔少網民留言大讚：「原来Gigi咁有料！」、「身材火辣辣」、「有雪妍嘅夏天先係夏天」、「真係禾稈冚珍珠」！
羅雪妍感性留言 「十分想念你」
羅雪妍除咗大方派冬日水著福利之外，仲配文表示「十分想念你」。雖然看似係感性發言，但其實羅雪妍想念嘅只係久違嘅夏天，而自己則係每逢冬天就會十分掛念夏天！
《愛‧回家》3大養眼小花組「女團」出道？ 鍾晴跳舞派福利險走光
TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》向來有唔少中養眼小花坐陣！鍾晴、李芷晴和羅雪妍因劇集結緣而成好友，近日她們更組成「接龍女團」跳舞，動感畫面真係不得了！
鍾晴李芷晴羅雪妍大派勁舞福利
鍾晴在社交網分享影片與網友開心share，片中可見，當中以173cm高䠷身材的李芷晴最有睇頭，扭動身驅節奏感十足，養眼度爆燈，令鍾晴與羅雪妍即場被比下起。最後，李芷晴更與鍾晴一齊擺心心甫士衝向鏡頭，隔着個Mon也感受到她們的電力。
鍾晴低胸上陣險走光 網民：接龍限定女團
鍾晴在社交網分享影片與網友開心share，片中可見，當中以173cm高䠷身材的李芷晴最有睇頭，扭動身驅節奏感十足，養眼度爆燈，令鍾晴與羅雪妍即場被比下起。最後，李芷晴更與鍾晴一齊擺心心甫士衝向鏡頭，隔着個Mon也感受到她們的電力。
不過有網民指穿上低胸吊帶裙的鍾晴，跳舞時疑因動作太大，側身時上圍有離罩情況出現，險些走光認真牙煙，提醒她要小心！網民留言：「好high呀」、「愛回家最靚的幾個」、「接龍限定女團」、「可以擊敗廣場的大媽舞」
愛回家之開心速遞10月劇情更新｜《愛回家之開心速遞》劇情更新，最新一集龍集團致敬《戀愛自由式》，多位女星林鈺洧、李芷晴、張盈悅、羅雪妍、林凱恩、葉蒨文、古佩玲盡騷煞食長腿，網友仲大讚「破冰轉身」重出江湖勁爆笑！
《愛回家》第二千四百零四集「接龍自由式」
龍力蓮/熊尚善 /Fanny/沙湯遠
龍力蓮曾帶領熊若水等員工參加「商界精英游泳賽」，勇奪總冠軍。事隔多年後，力蓮打算率領原班人馬再參賽。若水向尚善求救，尚善本不想理會，但因某些原因沒法坐視不理，遂設法讓敢威答應更換一批年輕泳手。力蓮只好轉當教練，着Fanny物色隊員。Fanny找不到足夠人手，只好找「外援」加盟……眾泳手接受力蓮的地獄式訓練，苦不堪言。虹豆沙湯遠知悉眾人的慘況，向力蓮提到自己有可增加勝算的訓練方法……
接龍美女競泳水著圖輯
2003年《戀愛自由式》的特技場面今次在愛回家也足本還原，不過比較重要的是7位接龍美女以競泳水著上陣，劇集播出前，幾位女演員都分享了自己的泳裝寫真，一齊嚟點擊睇靚相：
《戀愛自由式》「游德泳會」原來有楊明（拍攝時20歲 ）
初出道的楊明已表獲大台力捧，在2003年《戀愛自由式》中常因游泳鏡頭而裸上半身，身材非常好。楊明一直在娛樂圈中浮浮沉沉，因為多次涉醉駕而星途欠佳。
https://www.youtube.com/watch?v=ichzQ-GvRwk