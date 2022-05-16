愛回家｜ 張景淳回歸成功搶收視 重溫十大高收視集數 大龍生先係霸主！
無綫近日黃金時段劇集收視大跌，連素有收視保證的皇牌處境劇《愛回家之開心速遞》亦於前一周跌至僅平均20.8點，而星期日更跌至16.9點，成績見晒紅。好在有張景淳飾演的龔燁回歸，氣勢返晒嚟！
張景淳回歸帶動收視回穩
幾過5月2至8日的收視急跌洗禮，《愛回家之開心速遞》上周（5月9日至15日）終於都回穩，周一至周五升至平均21.2點，而周六/日亦回升至21/19.4點，叫做站穩陣腳。消失接近兩個月左右為的張景淳一直是觀眾追看的目標，終於在5月9日當日（第1590集）回歸，當晚網絡上更掀起了一陣「龔燁風」，看來是收視回升的關鍵之一。
《愛回家》最風光的2020年
其實《愛回家》一直都係TVB嘅收視皇牌，不過近兩年卻跟隨整體收視回落，大部分時間都徘徊於23-26點之間（星期六、日除外）。但原來2020年才是《愛回家》最風光的一年，有不止10集的收視成績達到30點以上，史上最高一集更達到33.1點！有鑑於近日不少網民都批評編劇「冇貨賣」，到底當時《愛回家》又係用咩題材去留住觀眾心嘅呢！
第十位（2020年3月26日）：第818集-女戰士的心結?!（31.5點）
第十位（2020年2月11日）：第783集-蓮輝大時代（31.5點）
第九位（2020年10月13日）：第1027集-緣來不是你 （31.6點）
第九位（2020年3月9日）：第810集-爸爸的寶貝（31.6點）
第九位（2020年3月3日）：第804集-Terry的守護神（31.6點）
第八位（2020年8月11日）：第964集-隱藏在背後的「美」（31.7點）
第八位（2020年7月28日）：第951集-原來你不愛我（31.7點）
第八位（2020年2月27日）：第799集-熊家個個正夜鬼（31.7點）
第八位（2020年2月3日）：第775集-弊傢伙．玩大咗（31.7點）
第七位（2020年4月6日）：第838集-婚紗背後（31.8點）
第六位（2020年2月19日）：第958集-甘心替代你（31.9點）
第六位（2020年2月10日）：第782集-爸爸與媽惡新抱（31.9點）
第五位（2020年2月17日）：第789集-吉屋爭奪戰（32.3點）
第五位（2020年3月12日）：第785集-兄弟幫．幫兄弟（32.3點）
第四位（2020年4月14日）：第846集-劣人驅逐良人（32.5點）
第三位（2020年3月2日）：第803集-移民風暴（32.7點）
第二位（2020年7月31日）：第954集-我的麻煩鄰居（33點）
第一位（2020年7月29日）：第952集-暗箭難防（33.1點）
原來大龍生先係收視保證！