愛回家︱楊明不敵負評拖低收視跌1.7點！觀眾棄劇成最差一周

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一直都係收視之冠，自突破2000集之後劇情轉向新一章，更有楊明正式登場，劇中飾演雷公（白彪 飾）的親生仔「虹豆沙湯遠」，有指楊明出場後惹來網友反對聲音，更講明熄機罷睇！《愛‧回家》最新收視受「楊明效應」拖累，比上周微跌1.7點呀！