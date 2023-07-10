愛回家︱楊明不敵負評拖低收視跌1.7點！觀眾棄劇成最差一周
觀眾棄劇《愛‧回家》跌1.7點輸《靈戲逼人》
無綫公布上周（7月3日至7月9日）收視，翡翠台上周開播，由張振朗、龔嘉欣主演的新劇《靈戲逼人》跨平台直播收視最高 21.7 點（139 萬觀眾），高踞上周收視榜首。《愛 ·回家之開心速遞 》最高收視 20.9 點 （134 萬觀眾），跌1.7點。楊明上星期一（3日）正式登場，今次係佢出獄後首次拍長駐劇集，佢喺劇中性格戇直又充滿正義感，有指TVB想透過正面角色幫他「洗底」，不過唔少網民聽到有楊明，都紛紛留負評，從收視反映出真係有不少觀眾「棄劇」！
根據資料，向來是收視保證的《愛‧回家》在過去4星期的收視都維持在22.1點（6月5日至6月11日）、22.6點（6月12日至7月18日）、21.6點（6月19日至6月25日）、22.6點（6月26日至7月2日），來到「楊明周」的收視僅 20.9 點，可算是最差一周！
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至於今周劇情，正氣楊明暫時休息，反而一連用幾集講路小小（羅毓儀）同熊尚善（滕麗名）的劇情線 ，或者可以救到收視！
愛回家︱重溫楊明首3集正氣演出：
愛回家︱第2007集 我的恩人為何這樣
雷公發現John隱瞞找到虹豆沙湯遠之事，John唯有設法圓謊，安排雷公父子會面。John以為沙湯遠必會跟雷公相認，自己定必見財化水，怎料事情竟然還有希望。另一方面，沙湯遠決意向恩人報恩，恩人樂得有沙湯遠侍候，更不斷向別人宣揚他曾救沙湯遠的好事。恩人發現沙湯遠有求必應，遂任意「差遣」他辦事，沙湯遠及後終於看清楚恩人的真實一面……
愛回家︱第2006集 大哥哥在那兒？
雷公懷疑早前幫他制伏歹徒之人，是與他失散的兒子虹豆沙湯遠，極渴望能找到此人；John從中作梗，隱瞞已找到那人的消息，並與家聰一起暗中調查，打算弄清楚那人來港的真正目的。John聽從家聰的建議，成功「接近」那人；那人真的是虹豆沙湯遠，他來港原來並非為了認親，而是另有目的……John假裝幫助沙湯遠，並想到一個讓他盡快離開香港的方法……
愛回家︱第2003集 雷公有個仔？
雷公獲John相救，認了他為「契仔」，更立下遺囑讓John承繼其一切財產。John搖身一變成為富豪，怎料雷公及後重遇故人，獲告知原來有一個兒子，是雷公的元配夫人所生。及後，雷公向John道出一段往事……雷公對John態度大變，John擔心一旦雷公父子重逢，他便會見財化水，遂設法阻止雷公與兒子相認，John後來卻想出另一個更好的計劃……
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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