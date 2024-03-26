《愛回家》惡搞《新聞女王》兩大角色 胡蓓蔚神還原Man姐造型超爆笑
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TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》多年來深受觀眾喜愛，劇情亦間中加插不少惡搞情節，劇情貼地之餘又搞笑。日前《愛回家》最新一集就再玩惡搞，今次惡搞對象便是早前熱播劇《新聞女王》，劇中兩大角色都被神還原！
《愛回家》胡蓓蔚神還原Man姐造型
最新一集（25日）劇情講述樹根（劉丹飾）作為金剛門功夫的掌門人，得知祖師爺間屋將被政府清拆改建為公廁，故諗盡辦法想保護，但可惜困難重重。剛巧有一名男子持刀闖入電視台直播間，樹根挺身而出恿救女主播，並借機宣傳金剛門。這一連串事件都被電視台直播播出，並由「Man姐」負責報道，不過呢位「Man姐」並不是佘詩曼，而是由胡蓓蔚飾演。從片段中可見，胡蓓蔚帶上Man姐髮型的假髮，並穿上Man姐在劇中經常穿的套裝。雖然胡蓓蔚神還原Man姐的造型，但就冇Man姐咁霸氣！
戴耀明神還原「飛爺」超爆笑
《新聞女王》配角鄧智堅所飾演的「飛爺」都被惡搞，而模仿「飛爺」的就是戴耀明。戴耀明不但造型似到足之餘，更手持「飛爺」最愛的珍珠奶茶。最後更神還原飛爺堅持要放假一幕，非常搞笑！
一齊睇片：
《愛回家》劇情暴走 惡搞《一舞傾城》
經常玩惡搞的《愛回家》，就連去年熱播的《一舞傾城》都唔放過。在第2223集《愛回家》劇情講到送水輝渴望取得外地某「炸雞連鎖店」的亞太區獨家代理權，該公司的老闆答應來港考察，但提出必須前往接龍旗下夜總會玩樂的要求。然而，接龍其實並沒經營夜總會，幸而龍力蓮想到解決方法，打算把接龍的某間酒樓改裝成夜總會，並要設法尋找一班舞小姐……其後，送水輝、KC與Terry帶那位老闆到「接龍夜總會」玩樂，充當「媽媽桑」的龍力蓮率領一眾舞小姐，努力重現昔日紙醉金迷的夜生活情景……
仲有最後Final Boss原來係群姐！
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圖片來源：TVB資料或影片來源：YouTube@TVB(Official)