愛回家《老人戰記》抽水寸爆《明日戰記》 網民：老人台好意思笑人

《愛回家之開心速遞》可謂TVB劇集中風格都較大膽的劇集亦緊貼時事，經常抽水，早前連對台水都唔放過，一樣照抽。日前播出的第1769集竟抽早前古天樂開拍大熱港產片《明日戰記》，仲寸爆改名做《老人戰記》，一齊睇返《老人戰記》4大抽水位！