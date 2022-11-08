愛回家《老人戰記》抽水寸爆《明日戰記》 網民：老人台好意思笑人
《明日戰記》改《老人戰記》
《愛回家》日前播出的第1769集講到，組合「大四喜」打算開拍一套紀錄片，再翻譯成不同的語言，將組合推出海外市場。紀錄片名為《老人戰記》，拍吓大四喜過聖誕節、新年等情況，順便鼓勵老人追夢。網民淨係睇名都覺得《愛回家》真係寸爆咀，事關《明日戰記》曾因演員年齡層較大而備受熱討，認為TVB真唔畀面，亦認為TVB都經常被寸「老人台」，豈不是五十步笑百步定係故意自嘲？
內地票房被偷一事《獨行月球》改《獨行地雷》
《愛回家》抽水抽到足，就連《明日戰記》內地上映時，疑入場人數、票房被《獨行月球》偷去一事都抽埋！故事講到大四喜打算拍紀錄片一事剛好被死對頭「雷聲大」聽到，就抄佢哋開拍咗一部叫《獨行地雷》。《老人戰記》、《獨行地雷》兩戲同時上映，不過《獨行地雷》就以買戲飛送爆谷、汽水等吸引人入場，同埋偷《老人戰記》票房等，搞到《老人戰記》無睇人，票房甚差。
寸爆票房做馬！
《明日戰記》於內地剛上映時票房情況一度偏差，後期才有改善。《愛回家》同樣指《老人戰記》一開始無人睇，大龍生因為面子問題，就要求自家公司的員工齊齊幫手「洗票房」日日ot睇戲刷10幾次，造馬票房，網民都驚呼真係寸到爆！
暗寸古生博同情！？
古天樂早前宣傳《明日戰記》的公開場合時不斷觀看票房情況，疑一度情緒低落感觸落淚，事後解釋咗，當日佢唔係喊，而係「戲院無開冷氣」，好熱，當時呢件事就被大肆討論！《老人戰記》一樣無放過，講到一向貪小便宜、睇錢好重的熊樹根因拍《老人戰記》時拎咗公司錢出嚟做新年利是，本身話如果票房收得好，會俾返熊樹根，但得知票房好差時，因血本無歸而落淚。不過事後卻因為熊樹根一喊，搞到人人力撐《老人戰記》，令票房大升，疑暗寸博同情後先有人睇！
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常見問題
《愛回家》寸爆《明日戰記》票房造假？
《愛回家》抽水抽到足，就連《明日戰記》內地上映時，疑入場人數、票房被《獨行月球》偷去一事都抽埋⋯⋯詳見：愛回家《老人戰記》抽水寸爆
《明日戰記》「偷票房」真相是什麼？
有內地網民投訴入場買飛後，戲飛上面竟然寫咗第二套戲名，隨即引發大家不滿⋯⋯詳見：《獨行月球》急發聲明
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