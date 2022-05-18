愛回家｜曹永廉被鬧「垃圾即係垃圾」 角色有報應網民勁心涼
曹永廉再度現身《愛回家之開心速遞》，之前佢透露過總共拍咗四集，第一集於兩星期前播出，他飾演性格衰到無朋友的陳永廉，當時連觀眾都鬧趕客：「不知所謂的一集！」就算他在節目中自抽「Forvever Cheap」（即直譯永廉英文直譯）都冇用。今集（1599集）曹永廉再度現身，劇中踩蕉皮仆倒一幕睇到網民心涼留言「抵死」。
曹永廉仆倒受傷 網民心涼：抵死
劇中，陳永廉因為生意失敗而投靠哥哥陳山，輾轉之下認識熊樹根（劉丹飾）到速熊擔任送貨員。手腳不乾淨的他拆開原本給根叔的嫁女利是偷走500元，cheap到冇朋友，然後又游說根叔打本畀自己搞call車app，企圖「過河濕腳」。不過根叔「你精都我唔笨」，只給永廉$2000，然後他又要搵師奶做媒扮落單。搞完一大輪根叔透露根本無搞app意欲，因為生意多到做唔到切令他疲憊不堪，最後還叮囑永廉要知足。永廉見發財夢泡湯盛怒難下打算出氣，點知畀自己亂掉的蕉皮跣低，最後整傷頸。簡單講，永廉今次「偷雞唔到蝕拃米」。
大鬧永廉係垃圾、廢人 綠葉演員為網民出氣
曹永廉現身《愛回家之開心速遞》惹來網民反感，更有網民稱要罷睇：「最不知所謂的一集」、「棄劇呀！唔想見到佢」、「北上撈唔掂又返嚟搞齣劇」。劇中陳永廉的哥哥陳山（黃志榮飾）見弟弟受傷後大鬧：「垃圾即係垃圾，你真係Forever Cheap！成個廢人咁！」這一幕彷彿替網民出一口氣。網民見根叔耍到永廉「陀陀擰」紛紛讚好，留言：「轉頭俾根叔玩返你轉頭呀，傻X」、「抵死」。不過都有網民因為曹廉的出現而罷睇，留言：「今日有曹永廉，skip，明天見。」亦有網民覺得今集劇情好笑，覺得永廉要在根叔身上搵著數係自討苦吃。