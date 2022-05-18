愛回家｜曹永廉被鬧「垃圾即係垃圾」 角色有報應網民勁心涼

曹永廉再度現身《愛回家之開心速遞》，之前佢透露過總共拍咗四集，第一集於兩星期前播出，他飾演性格衰到無朋友的陳永廉，當時連觀眾都鬧趕客：「不知所謂的一集！」就算他在節目中自抽「Forvever Cheap」（即直譯永廉英文直譯）都冇用。今集（1599集）曹永廉再度現身，劇中踩蕉皮仆倒一幕睇到網民心涼留言「抵死」。