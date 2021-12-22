愛回家｜曹總親口證實身體抱恙離巢 否認拍劇操勞過度

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》長期高踞收視冠軍，劇中演員自然功不可沒，連一些小人物角色形象也相當鮮明立體，成功吸引觀眾眼球，像曹總（劉一飛飾）一角就憑半咸淡廣東話經常大放笑彈並成功入屋。不過，曹總離開TVB的消息已獲證實。