愛回家｜曹總親口證實身體抱恙離巢 否認拍劇操勞過度
TVB處境劇《愛回家之開心速遞》長期高踞收視冠軍，劇中演員自然功不可沒，連一些小人物角色形象也相當鮮明立體，成功吸引觀眾眼球，像曹總（劉一飛飾）一角就憑半咸淡廣東話經常大放笑彈並成功入屋。不過，曹總離開TVB的消息已獲證實。
文：東方新地｜圖：[email protected]_cao、[email protected]
曹總名字消失於藝員名單
有網民發現曹總久未現身《開心速遞》了，對上一次在劇中看到他要數5月份的事了，而且稍為瀏覽一下TVB官方網站，不難發現「劉一飛」三字已不在名單上。
曹總離巢消息一直議論紛紜，但又一直未獲證實，連在《開心速遞》與曹總有較多對手戲的袁文傑早前亦只能承認有幾個月無同曹總合作，但不確定他是否仍是TVB藝員。
劉丹證實曹總抱恙離巢
直至昨晚（21日）《開心速遞》一眾演員出席宣傳活動，才從劉丹口中證實曹總，即劉一飛確實離巢。劉丹受訪時表示經公司了解後得知曹總主動提出休息，亦聞說他身體有些抱恙。其後他又表示很欣賞曹總，指他戲份雖然不多，但很努力讀劇本，亦明白他讀劇本會比較辛苦，「畢竟講廣東話對白對他來說很攞命」。
曹總親自回應
今日，曹總亦終於親口證實因健康問題而離開TVB，他回覆傳媒查詢表示身體曾有少少問題，但休養了數個月已經好了很多，又否認健康問題是因拍劇操勞所致，並強調與公司沒有不快，只是不想身體狀況影響工作令公司為難。希望曹總盡快養好身子，再次回到幕前與觀眾見面。