《愛回家》停拍豪仔面臨失業 李泳豪為養鼎爺踏出意外一步公開最新動向

《愛·回家之開心速遞》盛傳7月停拍迎來大結局，劇中飾演「初戀Cafe」水吧伙計「豪仔」的李泳豪隨時面臨失業危機。偏偏父親李家鼎近期財政狀況不樂觀，李泳豪肩上擔子比任何人想像中都要沉重，他選擇在社交平台上踏出意想不到的一步。