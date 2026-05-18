《愛回家》停拍豪仔面臨失業 李泳豪為養鼎爺踏出意外一步公開最新動向
李泳豪社交平台宣布重啟YouTube頻道搵新出路
5月16日，李泳豪在Facebook發文向粉絲呼籲：「我開始經營自己的YouTube Channel，大家訂閱支持下我，我會拍多啲片比大家睇。」事實上，李泳豪開設個人YouTube頻道已超過十年，累積約100條影片，涵蓋飄移教學、拳擊、童年拍攝花絮等多元內容，惟近年更新頻率極低。大約一個月前他才罕有地上載了一條分享結婚盛況的影片，如今回看似乎正是為全面重啟頻道而試水溫，趁住話題熱度積極部署新收入來源。
李泳豪受訪坦承鼎爺財政辛苦需負起照顧責任
李家鼎早前經歷前妻施明離世及家庭紛爭雙重打擊，一度暴瘦令外界擔憂。李泳豪於5月14日接受電視台娛樂新聞訪問時代父報平安，透露鼎爺胃口及身體狀況已大有好轉，但財政壓力依然沉重。他在鏡頭前直言：「佢而家嘅財政係辛苦，好彩係我仲開緊工仲搵緊錢，暫時仲應付到嘅，我哋都係時候take care爸爸啦。」鼎爺更委託細仔擔任財產執行人，李泳豪坦言現時除了幕前演出，還同時經營國內賽車班多管齊下掙錢養家。
《愛·回家》傳停拍令豪仔演藝生涯添變數
《愛·回家之開心速遞》自2017年開播至今已成為TVB王牌處境劇，李泳豪在劇中飾演「豪仔」一角深入民心。然而劇集一旦於7月停拍，對於正值需要穩定收入養家的他而言無疑是雪上加霜。李泳豪近年鮮有參演其他劇集，演藝事業幾乎與《愛·回家》綁定，失去這個固定崗位意味著他必須在短時間內開拓全新收入渠道，YouTube頻道和賽車班正是他為自己鋪設的兩條後路。
網民力撐豪仔獻計拉埋鼎爺一齊拍片
李泳豪的帖文一出，隨即引來大批網民留言支持兼出謀獻策。有網民建議：「支持！拉埋鼎爺喺自己YouTube Channel做阿爺廚房，分分鐘爆紅」，亦有人提議：「趁而家有流量有熱度，拍一兩條片就好易過100,000訂閱」。更有粉絲希望他帶同太太一起拍片做更多生活內容，甚至有人表示想聽他分享童年拍戲經歷：「可以講吓你細個拍戲嘅情況，喜歡聽你的故事」。留言區幾乎一面倒支持，不少網民認為以鼎爺的知名度加上李泳豪的親和力，父子檔YouTube頻道極有爆紅潛力。