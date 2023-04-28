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愛回家︱李芷晴接棒組「新五美啦啦隊」 角色造型百變極養眼

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李芷晴於18年選港姐時雖落選，不過去年在《香港小姐再競選》中勇奪亞軍及「最佳進步獎」後，人氣與工作量都直線上升，她在《愛‧回家之開心速遞》演接龍集團女裝部員工「Elaine」已3年，近日一集更成為「新五美啦啦隊」，李芷晴在社交網分享身穿啦啦隊性感制服的照片，大晒長腿與纖腰，引死班網民！

李芷晴 李芷晴成為「接龍新五美」的成員之一，她在自己的社交網派福利。
李芷晴成為「接龍新五美」的成員之一，她在自己的社交網派福利。（圖片來源：[email protected]_bystep）

李芷晴接捧成為「接龍新五美」

李芷晴加入《愛‧回家之開心速遞》由散角做到長駐角色「Elaine」，戲份愈來愈重，日前一集劇情講述每年端午節爬龍舟都會安排男員工參加，而「舊五美」呂慧儀、湯盈盈、姚瑩瑩、沈可欣和何芷姍就負責做啦啦隊，不過因為遭男同事嫌棄，令「舊五美」放棄做啦啦隊，並安排李芷晴、鍾晴、關嘉敏、梁允瑜和張盈悦合組「新五美」頂上。

李芷晴 李芷晴的啦啦隊造型把其出眾身材表露無遺。
李芷晴的啦啦隊造型把其出眾身材表露無遺。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴 「新五美」成員包括李芷晴、鍾晴、關嘉敏、梁允瑜和張盈悦。
「新五美」成員包括李芷晴、鍾晴、關嘉敏、梁允瑜和張盈悦。（圖片來源：[email protected]_bystep）

30歲李芷晴公開性感啦啦隊照

「接龍啦啦隊一日限定團」笑料百出，雖然最後都係冇代表公司，但李芷晴就把自己的啦啦隊造型照上載社交網與大家分享，笑言總算圓了自己的女團夢，擁傲人身材的她雖然已經30歲，做啦啦隊有些超齡，不過穿上啦啦隊制服晒腰露長腿依然青春逼人，非常養眼。而網民亦大讚李芷晴索爆，甚至封她做世一。

李芷晴 被嫌棄及取代的「舊五美」。
被嫌棄及取代的「舊五美」。（圖片來源：無綫影片截圖）
李芷晴 「新五美」被臨時拉伕組成。
「新五美」被臨時拉伕組成。（圖片來源：無綫影片截圖）
李芷晴 最後竟被二太折磨進行地獄式訓練。
最後竟被二太折磨進行地獄式訓練。（圖片來源：無綫影片截圖）

劇中其他造型百變亮麗

在《愛回家》3年來，李芷晴在劇中扮鬼扮馬，造型都幾百變亮麗，之前試過扮茉莉公主和印度西施，今次扮埋啦啦隊，期待李芷晴更有發揮機會。

李芷晴 李芷晴的茉莉公主造型。
李芷晴的茉莉公主造型。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴 印度西施造型，仲大跳肚皮舞。
印度西施造型，仲大跳肚皮舞。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴 韓式汗蒸幕造型勁CUTE。
韓式汗蒸幕造型勁CUTE。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴 婚紗都著過。
婚紗都著過。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴 李芷晴在劇中與Andy是一對。
李芷晴在劇中與Andy是一對。（圖片來源：[email protected]_bystep）

《請一日假去旅行》中的性感女神

無綫早前推出的新旅遊節目《請一日假去旅行》泰國篇，由《香港小姐再競選》的冠軍何沛珈（Roxanne）拍住亞軍李芷晴做主持，行程中李芷晴仲遭「女裝猛男」大包圍，果然夠juicy！

李芷晴 請一日假去旅行 猛男包圍
李芷晴狀態大勇，有望上位。（圖片來源：[email protected]_bystep）
李芷晴 請一日假去旅行 猛男包圍 影到好有仙氣。
李芷晴在節目中套套衫都好性感，好搶鏡。（圖片來源：[email protected] step_bystep）

李芷晴俾女裝猛男包圍

起飛當日撞正李芷晴 2 月 6 日正日生日，為幫好友兼好拍檔炮製驚喜，何沛珈事前做足資料搜集，並在製作組協助下鎖定位於曼谷的猛男海鮮餐廳為李芷晴慶生，該餐廳最馳名的，是駐店猛男會以女性裝扮在客人面前勁歌熱舞，合照打卡無任歡迎。

李芷晴 請1日假去旅行 女主持表情相當興奮！
其中一站是到猛男餐廳食好嘢，正日生日的李芷晴，更喜獲何沛珈和製作組送上驚喜，看其相當興奮！（圖片來源：TVB提供）
李芷晴 請1日假去旅行
李芷晴被一堆猛男「圍攻」跳舞，兩位靚女更被猛男捉手仔摸胸肌，何沛珈笑言：「佢哋好濕，因為啲汗，搞到我隻手都濕埋！」（圖片來源：TVB提供）

直認招架不住

場一眾穿著女性睡衣的猛男，不但向李芷晴大唱生日歌，更拉晒 Banner 兼手持花炮！李芷晴受寵若驚指：「今日經歷咗暫時係人生最瘋狂嘅生日，超級驚喜，笑到見牙唔見眼。」之後受訪時更坦言害羞：「真係好驚喜，我當日淨係知道要去夜市拍攝，完全冇諗過大家會為我準備咁多嘢，好多謝大家。對住一班咁性感嘅猛男都有啲招架不住，好怕醜。」

李芷晴 請1日假去旅行
李芷晴直認招架不住！（圖片來源：TVB提供）（圖片來源：TVB提供）
李芷晴 請一日假去旅行 猛男包圍 開心吹蛋糕！
何沛珈做足資料搜集，鎖定在位於曼谷的猛男海鮮餐廳為李芷晴慶生，眾人開心吹蛋糕！（圖片來源：TVB提供）

李芷晴泳衣上陣晒身形

李芷晴為拍節目預備了多套泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材。之後與何沛珈到商場推介泰國潮牌泳衣，除款式多多兼價錢不算太貴外，該款潮牌泳衣最大賣點，是泳衣着重腰身設計、突顯女性的曲綫，令自認有選擇困難症的李芷晴難以抉擇。

請1日假去旅行 李芷晴首先solo！
李芷晴首先solo！（圖片來源：TVB提供）
李芷晴 請1日假去旅行
（圖片來源：TVB提供）
李芷晴 請1日假去旅行
（圖片來源：TVB提供）
李芷晴 請一日假去旅行 猛男包圍 兩人爭取臨上機前最後衝刺瘋狂惡補泰文
兩人爭取臨上機前最後衝刺瘋狂惡補泰文。（圖片來源：TVB提供）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：無綫圖片、[email protected]_bystep

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