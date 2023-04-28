愛回家︱李芷晴接棒組「新五美啦啦隊」 角色造型百變極養眼

李芷晴於18年選港姐時雖落選，不過去年在《香港小姐再競選》中勇奪亞軍及「最佳進步獎」後，人氣與工作量都直線上升，她在《愛‧回家之開心速遞》演接龍集團女裝部員工「Elaine」已3年，近日一集更成為「新五美啦啦隊」，李芷晴在社交網分享身穿啦啦隊性感制服的照片，大晒長腿與纖腰，引死班網民！