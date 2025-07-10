《愛回家》女神李芷晴Elaine素顏樣流出！葉蒨文爆笑上演「女神降臨」情節
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《愛‧回家之開心速遞》 新一集講到女神李芷晴Elaine有素顏樣流出！近期李芷晴在真人騷《女神配對計劃》人氣強勁，在《愛回家》 同樣有爆笑演出！
女神李芷晴Elaine有素顏樣流出
艾頓壯(焦浩軒)同成班朋友一齊去度假屋staycation，夜晚唔小心見到佢女神Elaine(李芷晴)嘅素顏真面目，同化妝後完全唔係同一個人，女神嘅化妝技巧根本係喬裝級數！
其中一幕Elaine同一班朋友Candy（葉蒨文飾）、Bonnie（林凱恩飾）、Venus（鄺潔楹飾）研究一個偵測少年/中學時期素顏Apps時，大家輪流試玩，當Elaine體驗之後，大家都對Elaine以前「素顏」嚇一跳，Candy即刻解圍：「真係女大十八變」，Bonnie都表示：「每個人都有黑歷史啦！」
爆笑上演「女神降臨」情節！
艾頓壯睇完Elaine素顏後，自己不禁幻想女神中學時期因外貌受盡欺凌，葉蒨文入型入格扮巴渣妹，網友不禁笑指劇情似足韓劇《女神降臨》（女主角因長相被嫌棄遭同學欺負），網民留言：「Sophie 姐同芷晴姐一齊出鏡」、「有女神降臨feel」、「愛回家版女神降臨？」
經過一番誤會，Elaine同大家解釋當日係食太多小龍蝦致皮膚敏感，亦向艾頓壯展現「真素顏」一面！
李芷晴IG分享：Elaine是一個醜女孩，你們還會依舊喜歡她嗎？
李芷晴在IG分享拍攝花絮：「若果Elaine是一個醜女孩，你們還會依舊喜歡她嗎？依集應該係轉妝轉得最多次嘅一集😆你地最鍾意邊個造型？」
圖片來源：TVB、IG@step_bystep資料或影片來源：原文刊於新假期