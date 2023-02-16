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愛回家｜林凱恩「回家」戀蔥頭 竟然不敵阿媽學生Look

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早前林凱恩（Iris）傳出因扭計拒續約而被飛出《愛·回家之開心速遞》，除了被調去主持資訊節目《流行都市》外，又在《黃金萬両》驚變「大茄」。直到近日情人節（2月14日），林凱恩終於獲准「回家」，並同「蔥頭」大曬恩愛，但竟然被「阿媽」譚何容儀（吳香倫飾）搶去鋒頭！

愛回家 黃金萬両 亦有網民認為林凱恩依家係等同TVB完約後收山嫁人。
林凱恩早前在《黃金萬両》中飾演「奶仔」方紹聰的老婆，奶仔角色叫「金福安」，她的角色名就叫「安妻」。（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家 黃金萬両 當時林凱恩表示仍然同時兼顧主持及拍劇的工作。
雖然被調去主持節目《流行都市》，但同最近被發現連番走光的其他《流行都市》主持不同，林凱恩有長裙著，無需擔心走光風險。（圖片來源：[email protected]綜藝）

《愛回家》林凱恩 公開「蔥Bon戀」

林凱恩在《愛回家》中飾演「Bonnie」一角，因為同金城安（周嘉洛飾）的「安Bon戀」而為觀眾所熟悉，但自周嘉洛「離家」拍正劇後，Bonnie被安排同蔥頭（丘梓謙飾）組成「蔥Bon戀」CP，卻不獲觀眾喜愛。

林凱恩 黃金萬両 金城安 《愛回家》成功捧紅多對熒幕CP，金城安和Bonnie是其中一對，相當受觀眾歡迎﹗
現在仍有不少網民未能接受「安Bon戀」已成過去。（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家 林凱恩䕼得可以「回家」，都係因為仲有「蔥Bon戀」呢條線。
但林凱恩難得可以「回家」，都係因為仲有「蔥Bon戀」呢條線。（圖片來源：[email protected]_lammm）

網民轉軚讚登對

日前情人節播出的一集《愛回家》中，林凱恩突然「回家」同蔥頭共度情人節，仲在阿媽譚何容儀面前公開認愛，令不少網民大感意外！之後林凱恩和丘梓謙更各自在社交網上狂晒合照放閃，而網民就由當初不看好「蔥Bon戀」轉為支持，大讚兩人登對。

愛回家 丘梓謙在社交網上晒出同林凱恩的合照，仲作狀要咀對方。
丘梓謙在社交網上晒出同林凱恩的合照，仲作狀要咀對方。（圖片來源：小紅書@丘梓謙）
愛回家 網民都大讚「蔥Bon」好登對。
網民都大讚「蔥Bon」好登對。（圖片來源：小紅書@丘梓謙）
愛回家 原來這輯相是用在劇中情人節的放閃賀卡上。
原來這輯相是用在劇中情人節的放閃賀卡上。（圖片來源：《愛回家》截圖）

阿媽學生Look被網民讚「好正」

不過比起「蔥Bon戀」，「阿媽」譚何容儀在這集入面的學生妹造型更加吸睛，網民都大讚：「亞媽著校服，真估唔到！」、「蓉兒做得好好，有發揮」、「笑到爆，蓉兒真係好瘋狂」、「蓉儀好正」、「容儀戴口罩真係好少女」、「媽媽嘅學生look好得，因為媽媽本身係靚囡」等等。

愛回家 譚何容儀原來係蔥頭忠粉，仲著上校服扮成學生妹去追星！
譚何容儀原來係蔥頭忠粉，仲著上校服扮成學生妹去追星！（圖片來源：小紅書@林凱恩Iris）
愛回家 網民大讚容儀戴上口罩後感覺好少女。
網民大讚容儀戴上口罩後感覺好少女。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 劇中變身追星族的容儀，仲有機會同偶像蔥頭借位試咀戲。
劇中變身追星族的容儀，仲有機會同偶像蔥頭借位試咀戲。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 仲可以共進浪漫情人節晚餐。
仲可以共進浪漫情人節晚餐。（圖片來源：《愛回家》截圖）

林凱恩：我家的媽媽永遠不會令人失望

連林凱恩都有在社交網貼出與「學生Look阿媽」吳香倫的合照，笑言：「我家的媽媽永遠不會令人失望！希望大家喜歡爸爸媽媽送畀大家嘅情人節禮物～能夠近距離觀看愛情，我願意一直當個小燈泡。」她更特別加上Hashtag，大讚媽媽的學生Look「不簡單」。

愛回家 已63歲的吳香倫大玩重口味的「制服誘惑」，結果網民都好Like。
已63歲的吳香倫大玩重口味的「制服誘惑」，結果網民都好Like。（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家 林凱恩大讚媽媽的學生Look「不簡單」
林凱恩大讚媽媽的學生Look「不簡單」（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家 兩母女一齊追星兼爭仔！
兩母女一齊追星兼爭仔！（圖片來源：[email protected]_lammm）

《愛回家》第1865集「容儀的情人節」

其實情人節那集《愛回家》，主角真係譚何容儀，而唔係Bonnie，該集內容為：

「蔥頭沒法陪Bonnie過情人節，Bonnie羨慕粉絲可肆無忌憚地親近蔥頭，遂趁蔥頭出席活動時混進粉絲群中，怎料遇到前來追星的容儀。容儀行藏敗露，也樂得與Bonnie一起追星。Bonnie本想向容儀公開她和蔥頭的關係，卻被道德勸止，她及後終見識到容儀追星的種種瘋狂行為…容儀以為Bonnie參加了後援會的活動，獲蔥頭抽中可於情人節跟他單獨約會，不禁見獵心喜…」

譚道德成《愛回家》最討厭人物
其實譚何容儀之前都有過好青春的打扮！（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家 劇集最後容儀回歸老公譚道德懷抱。
劇集最後容儀回歸老公譚道德懷抱。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 仲話德哥哥永遠係佢嘅最愛！
仲話德哥哥永遠係佢嘅最愛！（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 「蔥Bon」都變成配角。
「蔥Bon」都變成配角。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 譚家夫妻最後仲喺雨中擁吻，非常激烈！
譚家夫妻最後仲喺雨中擁吻，非常激烈！（圖片來源：《愛回家》截圖）

同譚道德現實中都係夫妻

現實中63歲的吳香倫和67歲的陳榮峻已在2018年結成真正夫妻，婚後吳香倫發現患上了罕見病皮肌炎，陳榮峻不離不棄，一直陪伴和鼓勵她。兩人結婚近五年，一直都好恩愛，經常孖公仔出行，羨煞旁人。

愛回家 陳榮峻2015年開始與吳香倫拍拖，到2018年拉埋天窗，至今已結婚四年多。
陳榮峻2015年開始與吳香倫拍拖，到2018年拉埋天窗，至今已結婚四年多，早前仲孖住去行工展會。（圖片來源：[email protected]
譚道德成《愛回家》最討厭人物
陳榮峻與已去世多年的第一任妻子所生的兩名兒子，都好支持父親陳榮峻和吳香倫的黃昏戀。（圖片來源：[email protected]

即睇《愛回家》第1865集：媽媽女兒爭情人

容儀學生妹Look堅搶Fo！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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情人節有什麼好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：《愛回家》截圖、[email protected]_lammm、小紅書@丘梓謙、小紅書@林凱恩Iris、[email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected] (official)

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