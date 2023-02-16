愛回家｜林凱恩「回家」戀蔥頭 竟然不敵阿媽學生Look
《愛回家》林凱恩 公開「蔥Bon戀」
林凱恩在《愛回家》中飾演「Bonnie」一角，因為同金城安（周嘉洛飾）的「安Bon戀」而為觀眾所熟悉，但自周嘉洛「離家」拍正劇後，Bonnie被安排同蔥頭（丘梓謙飾）組成「蔥Bon戀」CP，卻不獲觀眾喜愛。
網民轉軚讚登對
日前情人節播出的一集《愛回家》中，林凱恩突然「回家」同蔥頭共度情人節，仲在阿媽譚何容儀面前公開認愛，令不少網民大感意外！之後林凱恩和丘梓謙更各自在社交網上狂晒合照放閃，而網民就由當初不看好「蔥Bon戀」轉為支持，大讚兩人登對。
阿媽學生Look被網民讚「好正」
不過比起「蔥Bon戀」，「阿媽」譚何容儀在這集入面的學生妹造型更加吸睛，網民都大讚：「亞媽著校服，真估唔到！」、「蓉兒做得好好，有發揮」、「笑到爆，蓉兒真係好瘋狂」、「蓉儀好正」、「容儀戴口罩真係好少女」、「媽媽嘅學生look好得，因為媽媽本身係靚囡」等等。
林凱恩：我家的媽媽永遠不會令人失望
連林凱恩都有在社交網貼出與「學生Look阿媽」吳香倫的合照，笑言：「我家的媽媽永遠不會令人失望！希望大家喜歡爸爸媽媽送畀大家嘅情人節禮物～能夠近距離觀看愛情，我願意一直當個小燈泡。」她更特別加上Hashtag，大讚媽媽的學生Look「不簡單」。
《愛回家》第1865集「容儀的情人節」
其實情人節那集《愛回家》，主角真係譚何容儀，而唔係Bonnie，該集內容為：
「蔥頭沒法陪Bonnie過情人節，Bonnie羨慕粉絲可肆無忌憚地親近蔥頭，遂趁蔥頭出席活動時混進粉絲群中，怎料遇到前來追星的容儀。容儀行藏敗露，也樂得與Bonnie一起追星。Bonnie本想向容儀公開她和蔥頭的關係，卻被道德勸止，她及後終見識到容儀追星的種種瘋狂行為…容儀以為Bonnie參加了後援會的活動，獲蔥頭抽中可於情人節跟他單獨約會，不禁見獵心喜…」
同譚道德現實中都係夫妻
現實中63歲的吳香倫和67歲的陳榮峻已在2018年結成真正夫妻，婚後吳香倫發現患上了罕見病皮肌炎，陳榮峻不離不棄，一直陪伴和鼓勵她。兩人結婚近五年，一直都好恩愛，經常孖公仔出行，羨煞旁人。
即睇《愛回家》第1865集：媽媽女兒爭情人
容儀學生妹Look堅搶Fo！
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