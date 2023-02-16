愛回家｜林凱恩「回家」戀蔥頭 竟然不敵阿媽學生Look

早前林凱恩（Iris）傳出因扭計拒續約而被飛出《愛·回家之開心速遞》，除了被調去主持資訊節目《流行都市》外，又在《黃金萬両》驚變「大茄」。直到近日情人節（2月14日），林凱恩終於獲准「回家」，並同「蔥頭」大曬恩愛，但竟然被「阿媽」譚何容儀（吳香倫飾）搶去鋒頭！