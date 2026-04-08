愛回家｜Bonnie林凱恩飾演黑絲女教師誘惑金城安服食三色豆 網民激讚想上堂 「安Bon」戀復合呼聲再起
林凱恩黑絲女教師造型激讚網民
向來以清純形象示人的Bonnie林凱恩，今次為了劇情需要大膽嘗試性感路線，穿上黑色絲襪配搭教師制服，化身「Miss Tam」協助金城安面對三色豆恐懼症。從林凱恩在社交平台分享的劇照可見，她一身教師打扮配上黑絲造型相當吸睛，與以往乖巧可愛的Bonnie形象形成強烈對比。網民見到這個突破性造型後反應熱烈，紛紛留言大讚「好靚好可愛」、「有啲性感又有啲型」，更有網民直接表達想法「想上堂😍」，可見這個造型有幾成功。
金城安三色豆恐懼症成全城熱話
劇情講述吳旺達要向某國購置糧食，金城安奉命陪同牙斬斬會見該國大使，卻因為厭惡該國「國菜」三色豆而得罪對方，為了拯救國民必須克服對三色豆的心理陰影。原來城安童年時極愛吃三色豆，但後來卻產生恐懼，尚善決定追查原因並解開他的心結。這個設定令不少香港觀眾產生共鳴，因為三色豆一直是港人茶餐廳的「避雷食物」，網民紛紛留言「我都鐘食三色豆，我想食多d」，亦有人開玩笑表示理解城安的恐懼。
安Bon戀復合呼聲再起
林凱恩今次以性感教師造型出場，不但令觀眾眼前一亮，更勾起大家對「安Bon戀」的美好回憶。雖然兩人在劇中已經分手多時，Bonnie身邊亦曾出現「蔥頭」丘梓謙，但網民對這對初戀組合的復合呼聲從未停止。有網民在留言中直接表達思念「安Bon 😭」、「好掛住安bon」，更有人回憶起以前兩人一起同房出遊的甜蜜情節，當時城安更準備了護士服想與Bonnie玩「護士play」，可惜被雙方家長撞破未能成事，成為劇迷心中的經典回憶。
制服控劇情引發網民熱議
今次劇情安排金城安面對女教師和俏護士的雙重「攻勢」，被網民笑稱「享齊人之福」，更有人分析城安根本是「制服控」。除了林凱恩的黑絲女教師造型外，劇中還有護士朱ling餵食豆的情節，令整個治療過程充滿趣味性。網民對這個安排反應相當正面，紛紛留言討論「安仔大戰女教師及俏護士」的有趣劇情，更有人開玩笑表示「香港Miss常見問題：有腿無胸」。