《愛回家》Bonnie林凱恩疑被狄易達2字洩蜜 網民狂估好事近？！
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林凱恩（Iris）近年憑在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「Bonnie」一角成功入屋，除了劇中的CP外，她在現實中的感情生活亦備受網民關注。近日，狄易達在她的一輯靚相下留言，疑意外洩蜜，引起網民猜測她好事將近！
《愛回家》林凱恩疑似閃婚引熱議
現年32歲的林凱恩早前在社交網上分享了一輯在希臘旅遊的照片，照片中她身穿一件藍色低胸吊帶裙，展現出罕見的性感風格，迅速吸引了近萬名網友點讚。然而，更引人注目的是她昔日在《安樂蝸》節目中的拍檔狄易達，在該帖子下寫上了「嫁啦？」兩字留言，疑誤爆林凱恩好事將近。對於狠易達的詢問，林凱恩未有作出回應，但也引起網民熱烈討論她是否即將閃婚，更猜測她飛到希臘是為了影結婚相。
緋聞男友係餐廳老闆 被捲入拖糧糾紛
2015年選港姐入行的林凱恩，感情生活曾在今年初曝光，當時她被指與一名圈外男友Vincent拍拖，而對方所經營的餐廳卻陷入了拖糧糾紛。有報導指出，該餐廳員工多次投訴未能按時收到薪水，其中拖欠金額涉及近50萬，而林凱恩則被指是餐廳的老闆娘，曾每周到餐廳試菜及埋數，更吩咐員工注意事項。對此，林凱恩澄清她與對方僅是朋友關係，絕非餐廳老闆娘，並表示若有男友的話會公開，而餐廳老闆Vincent也曾發聲明澄清及護花。
撰文：東方新地圖片來源：IG@iris_lammm