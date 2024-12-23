《愛回家》Bonnie林凱恩疑被狄易達2字洩蜜 網民狂估好事近？！

林凱恩（Iris）近年憑在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「Bonnie」一角成功入屋，除了劇中的CP外，她在現實中的感情生活亦備受網民關注。近日，狄易達在她的一輯靚相下留言，疑意外洩蜜，引起網民猜測她好事將近！

