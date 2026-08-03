愛回家｜林淑敏滕麗名驚爆反目 重溫昔日溫情互動細節勁心酸
煞科受訪滕麗名全程黑面背對
《愛·回家之開心速遞》劇組一向給外界猶如大家庭般溫暖的感覺，沒想到在臨近結局之際竟爆出嚴重的演員不和事件。近日劇組進行煞科訪問時，滕麗名、呂慧儀及林淑敏難得同框受訪，但滕麗名的表現卻極度反常，幾乎全程用背部對著林淑敏。每當林淑敏發言時，滕麗名更是連表面功夫都懶得做，直接黑面且表現得毫不關心，完美演繹何謂面阻阻，令現場氣氛降至冰點，不和傳聞瞬間甚囂塵上。
滕麗名冷淡拒懷念鬥嘴時光
面對現場尷尬的氣氛，當記者問到滕麗名會否懷念昔日與大小姐在劇中精彩的鬥嘴戲份時，她毫不猶豫地冷淡秒回：「梗係唔會啦。」這番言論無疑是火上加油，將兩人的決裂浮面。相反林淑敏則盡力打圓場表示：「會再合作嘅，希望下一套有機會返去，唔知㗎喎，睇下劇本點樣寫。」試圖淡化不和風波。然而有眼利的網民更發現，滕麗名在社交平台上早已悄悄取消追蹤林淑敏，而林淑敏目前仍有追蹤對方，令這段決裂關係更加撲朔迷離。
2020年《愛回家》雙大CP行山親密護航
其實這對在戲內經常勢成水火的死對頭，在現實生活中曾是公認的好閨密，更是觀眾極度喜愛的「雙大」CP。翻查二人昔日的社交平台互動，絕對充滿著濃厚的情誼。2020年劇組大隊一同去行山，兩位作為全場僅有的女性成員，沿途展現出極致的互相照顧。當走過危險陡峭的大石時，滕麗名會主動停下腳步等候，細心示意林淑敏要注意安全，更緊緊拖實對方的手同行。兩人在山頂打卡合照時，林淑敏更曾留下感動金句：「人生有個真正朋友的確好極」，足見當時二人感情深厚得猶如親姊妹。
2020年林淑敏獲驚喜慶生激動獻吻
除了行山時的窩心舉動，這對好姊妹過去在片場的溫馨時光更是多不勝數。在林淑敏生日的時候，滕麗名曾經特意在開劇期間捧出精美的蛋糕，為好拍檔送上極大的驚喜。當時林淑敏喜上眉梢，感動得當眾詢問：「我可唔可以錫你一啖呀？」隨後更大方熱情地用力啜落滕麗名的面珠上，畫面極度溫馨有愛。可惜這些親密的合照近年已經絕跡，今年6月官方上載二人鬥嘴的短片原本以為只是宣傳，如今看來兩人恐怕是經歷了不為人知的重大變故，才會令昔日熟到錫面珠的摯友，變成今日互當透明的陌路人。
網民不捨雙大CP情斷嘆無限唏噓
這次世紀反目的消息曝光後，立刻在各大網絡平台引爆極大震撼彈。眼見滕麗名在社交平台上已無情地取消追蹤林淑敏，大批一直見證二人深厚友誼的忠實觀眾皆感到難以置信。不少人對於這對昔日形影不離的好姊妹走到這一步感到錯愕，網民紛紛表示極度好奇，究竟是發生了甚麼無可挽回的大事，才會令兩個識於微時的成年人連表面和諧都無法維持。看著當年這對神級組合的感人宣言，對比今日冷漠的背影，實在令一眾劇迷感到無限唏噓。