愛回家｜林淑敏滕麗名驚爆反目 重溫昔日溫情互動細節勁心酸

《愛·回家之開心速遞》臨近大結局竟驚爆林淑敏與滕麗名多年姊妹情斷，煞科受訪時有人全程冷淡背對昔日閨密。對比以往二人行山互扶兼獻吻的親密畫面，這對神級CP突然勢成水火，背後反目的真正原因絕對令人不敢置信。