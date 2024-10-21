《愛回家》4大女神泳裝出擊！致敬《戀愛自由式》網友激讚：下次四葉草！
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愛回家之開心速遞10月劇情更新｜《愛回家之開心速遞》劇情更新，最新一集龍集團致敬《戀愛自由式》，多位女星林鈺洧、李芷晴、張盈悅、羅雪妍盡騷煞食長腿，網友仲大讚「破冰轉身」重出江湖勁爆笑！
《愛回家》第二千四百零四集「接龍自由式」(10/20)星期日
龍力蓮/熊尚善 /Fanny/沙湯遠
龍力蓮曾帶領熊若水等員工參加「商界精英游泳賽」，勇奪總冠軍。事隔多年後，力蓮打算率領原班人馬再參賽。若水向尚善求救，尚善本不想理會，但因某些原因沒法坐視不理，遂設法讓敢威答應更換一批年輕泳手。力蓮只好轉當教練，着Fanny物色隊員。Fanny找不到足夠人手，只好找「外援」加盟……眾泳手接受力蓮的地獄式訓練，苦不堪言。虹豆沙湯遠知悉眾人的慘況，向力蓮提到自己有可增加勝算的訓練方法……
接龍美女競泳水著圖輯
2003年《戀愛自由式》的特技場面今次在愛回家也足本還原，不過比較重要的是7位接龍美女以競泳水著上陣，劇集播出前，幾位女演員都分享了自己的泳裝寫真，一齊嚟點擊睇靚相：
《戀愛自由式》「游德泳會」原來有楊明（拍攝時20歲 ）
初出道的楊明已表獲大台力捧，在2003年《戀愛自由式》中常因游泳鏡頭而裸上半身，身材非常好。楊明一直在娛樂圈中浮浮沉沉，因為多次涉醉駕而星途欠佳。
https://www.youtube.com/watch?v=ichzQ-GvRwk
圖片來源：IG@step_bystep、愛回家預告截圖、《愛回家》截圖、TVB、新傳媒圖片庫、《戀愛自由式》截圖、李芷晴IG、葉蒨文IG