愛回家 林鈺洧

《愛回家》4大女神泳裝出擊！致敬《戀愛自由式》網友激讚：下次四葉草！

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愛回家之開心速遞10月劇情更新｜《愛回家之開心速遞》劇情更新，最新一集龍集團致敬《戀愛自由式》，多位女星林鈺洧、李芷晴、張盈悅、羅雪妍盡騷煞食長腿，網友仲大讚「破冰轉身」重出江湖勁爆笑！
愛回家 林鈺洧 林鈺洧、李芷晴、張盈悅、羅雪妍大騷長腿勁養眼！（圖片來源：IG@step_bystep）
林鈺洧、李芷晴、張盈悅、羅雪妍大騷長腿勁養眼！（圖片來源：IG@step_bystep）

《愛回家》第二千四百零四集「接龍自由式」(10/20)星期日

龍力蓮/熊尚善 /Fanny/沙湯遠

龍力蓮曾帶領熊若水等員工參加「商界精英游泳賽」，勇奪總冠軍。事隔多年後，力蓮打算率領原班人馬再參賽。若水向尚善求救，尚善本不想理會，但因某些原因沒法坐視不理，遂設法讓敢威答應更換一批年輕泳手。力蓮只好轉當教練，着Fanny物色隊員。Fanny找不到足夠人手，只好找「外援」加盟……眾泳手接受力蓮的地獄式訓練，苦不堪言。虹豆沙湯遠知悉眾人的慘況，向力蓮提到自己有可增加勝算的訓練方法……

愛回家 林鈺洧 （圖片來源：愛回家預告截圖）
（圖片來源：愛回家預告截圖）
愛回家 林鈺洧 （圖片來源：愛回家預告截圖）
（圖片來源：愛回家預告截圖）
愛回家 林鈺洧 （圖片來源：愛回家預告截圖）
（圖片來源：愛回家預告截圖）

接龍美女競泳水著圖輯

2003年《戀愛自由式》的特技場面今次在愛回家也足本還原，不過比較重要的是7位接龍美女以競泳水著上陣，劇集播出前，幾位女演員都分享了自己的泳裝寫真，一齊嚟點擊睇靚相：

愛回家 林鈺洧 兩套劇集相距21年。（圖片來源：《愛回家》截圖）
兩套劇集相距21年。（圖片來源：《愛回家》截圖）

《戀愛自由式》「游德泳會」原來有楊明（拍攝時20歲 ）

初出道的楊明已表獲大台力捧，在2003年《戀愛自由式》中常因游泳鏡頭而裸上半身，身材非常好。楊明一直在娛樂圈中浮浮沉沉，因為多次涉醉駕而星途欠佳。

愛回家 林鈺洧 23年後，楊明由泳會的閒角變身教練，教出接龍美女泳手一招「刨冰轉身」！（圖片來源：TVB）
23年後，楊明由泳會的閒角變身教練，教出接龍美女泳手一招「刨冰轉身」！（圖片來源：TVB）
愛回家 林鈺洧 2003年的《戀愛自由式》，黎諾懿、楊明、黃宗澤也有參與，不過當年未有大受關注。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
2003年的《戀愛自由式》，黎諾懿、楊明、黃宗澤也有參與，不過當年未有大受關注。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
愛回家 林鈺洧 楊明曾參演《戀愛自由式》（圖片來源：《戀愛自由式》截圖）
楊明曾參演《戀愛自由式》（圖片來源：《戀愛自由式》截圖）
愛回家 林鈺洧 楊明曾參演《戀愛自由式》（圖片來源：《戀愛自由式》截圖）
楊明曾參演《戀愛自由式》（圖片來源：《戀愛自由式》截圖）

https://www.youtube.com/watch?v=ichzQ-GvRwk

圖片來源：IG@step_bystep、愛回家預告截圖、《愛回家》截圖、TVB、新傳媒圖片庫、《戀愛自由式》截圖、李芷晴IG、葉蒨文IG

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