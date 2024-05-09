愛回家｜林鈺洧熱褲騷長腿硬撼呂慧儀 「港版羅拉」睇到鍾志光眼定定

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》早前連環出現離巢潮，除了飾演「熊心如」的蘇韻姿、「CPU」譚坤倫外，就連「細龍生」鄭世豪亦盛傳即將離巢，令TVB急召前港姐冠軍林鈺洧前來「救火」！而在劇中飾演初戀Café侍應羅網的林鈺洧，喺第2276集（星期三晚）終於登場，仲化身「港版羅拉」，硬撼同場的「長腳蟹」呂慧儀，仲睇到鍾志光眼定定超開心……

