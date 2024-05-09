愛回家｜林鈺洧熱褲騷長腿硬撼呂慧儀 「港版羅拉」睇到鍾志光眼定定

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》早前連環出現離巢潮，除了飾演「熊心如」的蘇韻姿、「CPU」譚坤倫外，就連「細龍生」鄭世豪亦盛傳即將離巢，令TVB急召前港姐冠軍林鈺洧前來「救火」！而在劇中飾演初戀Café侍應羅網的林鈺洧，喺第2276集（星期三晚）終於登場，仲化身「港版羅拉」，硬撼同場的「長腳蟹」呂慧儀，仲睇到鍾志光眼定定超開心……
林鈺洧「港版羅拉」騷完美身材
林鈺洧日前終於在劇中登場，仲扮演5年前紅極一時的運輸界「港版羅拉」，林鈺洧完美復刻經典背心短褲，大騷長腿同超有曲線的完美身材！不少觀眾都留言大讚林鈺洧：「又真係幾還原喎！」「一睇就係『港版羅拉』」「經典重溫」連同場的「Kai叔」鍾志光都睇到眼定定，兼且不斷邀請林鈺洧幫自己開班教搬貨！
林鈺洧硬撼「長腳蟹」呂慧儀
今集呂慧儀不斷希望鍾志光可以開「大師班」畀自己，仲表示自己有變逆天長腿的秘訣，不過就慘遭鍾志光狠拒。點知林鈺洧隨後就以短褲晒長腿造型登場，完全係硬撼有「長腳蟹」之稱的呂慧儀，令網民都忍唔住留言：「『長腳蟹』今次有對手」「又有長腿代表！」「水水之後要點樣保持地位」「接龍兩大長腿女神相遇」
林鈺洧港姐冠軍曾上ViuTV分享性史、被封「性女」獲爸爸林俊賢安慰
林俊賢女兒林鈺洧（Denice）爆冷成為港姐冠軍，其實她入行已有五年，前年在 ViuTV星座節目《對號入座》中，她大爆自己性史而引起網民關注，更被封為新一代「性女」，其後於真人騷節目《鬼同妳上位》中，更曾經以參賽者身份挑戰各種大膽的探靈任務，力爭上位！
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林鈺洧被封新一代「性女」
80年代的小生林俊賢與第一任外籍妻子所生的混血女兒林鈺洧（ Denice）， 擁有 43吋長腿的她，當時被封為「最強星二代」，15年因為親戚的引薦簽約成為熊黛林師妹成為model，可惜一直工作量唔多。近年加入ViuTV，因為星座節目《對號入座》大爆自己性史而引起網民關注，平時也不吝嗇分享性感美照的她，也因此被被封新一代「性女」。
林鈺洧曾上ViuTV分享性史
人馬座的Denice早前在節目《對號入座》中分享自己性史，她自爆有過五位性伴侶，其中天蠍男在持久力和招式量上都最令她滿意：「佢唔止靚仔，高大，喺床上有好多招式同持久，如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將妳反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」
新探靈節目首日開拍即撞鬼！
Denice驚爆拍攝探靈真人騷 《鬼同妳上位》首日已撞鬼： 「係拍拍吓嘢突然抖唔到氣，感覺好有壓迫感，之後就腰痛，師傅即刻幫我唸經作法，落山嗰陣就開始冇咁痛。」Denice表示為免被爸爸林俊賢阻撓，所以開拍並無知會過他：「驚佢話我做乜要做啲咁嘅嘢，所以一直都唔敢講。」