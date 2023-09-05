愛回家｜曾介入「龔水戀」被Out 「粗口港姐」梁允瑜上圍忽然縮水瘦到見骨
梁允瑜 好滿意自己「完美的體態」
梁允瑜過往不時社交網大曬泳裝，盡展其Fit爆身形，但日前網民發現她分享的福利照中，一向飽滿的上圍竟然離奇失蹤，胸口甚至瘦到見骨，令大家都好擔心她的健康狀況。不過有位相信是其健身教練的男士在帖文下搞笑質疑她P圖，梁允瑜就回應：「你都傻的，我有你幫我keep住完美的體態，仲使P？」看來好滿意自己現在的身形！
慘變《愛回家》失蹤人口
亦有不少網民留言話「Mocha好掛住你啊」，事關都留意到梁允瑜在《愛回家》中戲份愈來愈少，除了因曾介入「龔水戀」，角色不討好外，她亦被網民狠批演戲木口木面，欠缺表情，以致出場機會愈來愈少，慘變《愛回家》失蹤人口。事實上梁允瑜加入無綫近兩年，一直被投閒置散，只曾在各劇中客串一些小角色，以及參加過《不可能任務》等節目，曝光機會不多。
梁允瑜曾著超大膽泳衣 一個部位震懾網民眼球
近月少有工開的梁允瑜索性周圍飛，年初飛到歐洲多國玩完，早前再大曬在曼谷的水著照吸like，言行向來大膽嘅佢永遠唔會令人失望，件泳衣真係好誇張！只見梁允瑜置身酒店泳池中，身高176cm的她身材玲瓏浮凸，44吋的逆天長腿好搶fo，她擺出多個性感撩人的甫士，其泳衣的下身重要位置非常少布， 睇見都好牙煙，而且真係好蝦人著，好明顯梁允瑜事前已經做好一切準備，清理好所有會礙眼的毛髮。
梁允瑜被封「粗口港姐」 直認想被人包
梁允瑜（Chloe）2021年參選港姐大熱倒灶，由於有爆粗片流出，而被網民封為「粗口港姐」，事後她曾發難鬧爆無綫，半年後最終簽入無綫。她和網民玩你問我答時，被網民指貪慕虛榮時，繼續寸嘴明言恨被人包，又話唔會戒講粗口，更自爆簽約無綫全因被曾志偉一句說話點醒。此外她仲直認有整容，包括曾箍牙、打黑眼圈針，以及「啪骨」改善臉型。
梁允瑜話最滿意自己對44吋逆天長腿。（圖片來源：IG＠cl.chloee）
曾志偉賜金句 梁允瑜重新振作
原來落選後梁允瑜心情幾近崩潰，完全接受唔到事實，聽到「港姐」二字令情緒變波動，後來得曾志偉安慰及點醒：「港姐冠軍得一個，其他個個都被人叫落選港姐！」梁允瑜被曾高層點醒後終於釋懷，放下執著，加上家境困難要努力搵錢，所以同無綫多番傾洽後，最後簽約做藝員。
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