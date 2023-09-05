愛回家｜曾介入「龔水戀」被Out 「粗口港姐」梁允瑜上圍忽然縮水瘦到見骨

現年25歲的「粗口港姐」梁允瑜（Chloe），自去年加入TVB後工作量不多，最為觀眾熟悉是她在《愛回家》飾物演接龍性感尤物Mocha，曾介入「龔水戀」之間勾引龔燁，但因角色不討好，近日戲份已愈來愈少，日前她忽然在IG大派低胸福利照，但網民卻驚訝發現相中的她上圍竟然大縮水，瘦到見骨！