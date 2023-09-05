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愛回家｜曾介入「龔水戀」被Out 「粗口港姐」梁允瑜上圍忽然縮水瘦到見骨

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現年25歲的「粗口港姐」梁允瑜（Chloe），自去年加入TVB後工作量不多，最為觀眾熟悉是她在《愛回家》飾物演接龍性感尤物Mocha，曾介入「龔水戀」之間勾引龔燁，但因角色不討好，近日戲份已愈來愈少，日前她忽然在IG大派低胸福利照，但網民卻驚訝發現相中的她上圍竟然大縮水，瘦到見骨！

愛回家 梁允瑜對自己身形一向好自信。
梁允瑜對自己身形一向好自信。（圖片來源：[email protected]
愛回家 原本擁有豐滿上圍。
原本擁有豐滿上圍。（圖片來源：[email protected]

梁允瑜 好滿意自己「完美的體態」

梁允瑜過往不時社交網大曬泳裝，盡展其Fit爆身形，但日前網民發現她分享的福利照中，一向飽滿的上圍竟然離奇失蹤，胸口甚至瘦到見骨，令大家都好擔心她的健康狀況。不過有位相信是其健身教練的男士在帖文下搞笑質疑她P圖，梁允瑜就回應：「你都傻的，我有你幫我keep住完美的體態，仲使P？」看來好滿意自己現在的身形！

愛回家 梁允瑜曬新相，心口瘦到驚現排骨。
梁允瑜曬新相，心口瘦到驚現排骨。（圖片來源：[email protected]
愛回家 豐滿上圍疑似「失蹤」。
豐滿上圍疑似「失蹤」。（圖片來源：[email protected]
愛回家 令網民都好擔心她瘦身過度，影響健康！
令網民都好擔心她瘦身過度，影響健康！（圖片來源：[email protected]

慘變《愛回家》失蹤人口

亦有不少網民留言話「Mocha好掛住你啊」，事關都留意到梁允瑜在《愛回家》中戲份愈來愈少，除了因曾介入「龔水戀」，角色不討好外，她亦被網民狠批演戲木口木面，欠缺表情，以致出場機會愈來愈少，慘變《愛回家》失蹤人口。事實上梁允瑜加入無綫近兩年，一直被投閒置散，只曾在各劇中客串一些小角色，以及參加過《不可能任務》等節目，曝光機會不多。

愛回家 梁允瑜在《愛回家》飾演接龍人事部副經理Mocha，最早於去年8月的第1675集出現，為人尖酸刻薄，角色唔多討好，更曾用有唇印的紙巾去勾引龔燁張景淳飾）。
梁允瑜在《愛回家》飾演接龍人事部副經理Mocha，最早於去年8月的第1675集出現，為人尖酸刻薄，角色唔多討好，更曾用有唇印的紙巾去勾引龔燁（張景淳飾）。（圖片來源：《愛回家》截圖）
愛回家 龔水戀 金城安 PLT 離婚一集睇到觀眾好痛心。
「龔水戀」一向深得網民熱捧，早前講到二人有機會離婚，即睇到觀眾好心痛。（圖片來源：《愛回家》截圖）

梁允瑜曾著超大膽泳衣 一個部位震懾網民眼球

近月少有工開的梁允瑜索性周圍飛，年初飛到歐洲多國玩完，早前再大曬在曼谷的水著照吸like，言行向來大膽嘅佢永遠唔會令人失望，件泳衣真係好誇張！只見梁允瑜置身酒店泳池中，身高176cm的她身材玲瓏浮凸，44吋的逆天長腿好搶fo，她擺出多個性感撩人的甫士，其泳衣的下身重要位置非常少布， 睇見都好牙煙，而且真係好蝦人著，好明顯梁允瑜事前已經做好一切準備，清理好所有會礙眼的毛髮。

愛回家 梁允瑜po出在曼谷酒店泳池的水著照，視覺效果真係好震撼。
梁允瑜po出在曼谷酒店泳池的水著照，視覺效果真係好震撼。（圖片來源：[email protected]
愛回家 粗口港姐 梁允瑜 梁允瑜件泳衣設計真係好大膽，尤其係下身位置，少啲勇氣都唔敢著，搞到有網民話要放大張相嚟睇。
梁允瑜件泳衣設計真係好大膽，尤其係下身位置，少啲勇氣都唔敢著，搞到有網民話要放大張相嚟睇。（圖片來源：[email protected]
愛回家 梁允瑜 梁允瑜擁44吋逆天長腿及傲人身材，其實著咩泳衣都咁吸引人。
梁允瑜擁44吋逆天長腿及傲人身材，其實著咩泳衣都咁吸引人。（圖片來源：[email protected]

梁允瑜被封「粗口港姐」 直認想被人包

梁允瑜（Chloe）2021年參選港姐大熱倒灶，由於有爆粗片流出，而被網民封為「粗口港姐」，事後她曾發難鬧爆無綫，半年後最終簽入無綫。她和網民玩你問我答時，被網民指貪慕虛榮時，繼續寸嘴明言恨被人包，又話唔會戒講粗口，更自爆簽約無綫全因被曾志偉一句說話點醒。此外她仲直認有整容，包括曾箍牙、打黑眼圈針，以及「啪骨」改善臉型。

愛回家 梁允瑜公開學生照，認小時候是爆牙兼哨牙。
梁允瑜公開學生照，指小時候是爆牙兼哨牙，直認有整容。（圖片來源：YouTube影片截圖@梁允瑜Chloe Leung）

愛回家 梁允瑜 梁允瑜話最滿意自己對逆天長腿﹗

梁允瑜話最滿意自己對44吋逆天長腿。（圖片來源：IG＠cl.chloee）

愛回家 梁允瑜 加入無綫工作量唔多，梁允瑜早前先去完瑞士，在社交網大晒三點式照。
加入無綫工作量唔多，梁允瑜早前先去完瑞士，在社交網大晒三點式照。（圖片來源：[email protected]

曾志偉賜金句 梁允瑜重新振作

原來落選後梁允瑜心情幾近崩潰，完全接受唔到事實，聽到「港姐」二字令情緒變波動，後來得曾志偉安慰及點醒：「港姐冠軍得一個，其他個個都被人叫落選港姐！」梁允瑜被曾高層點醒後終於釋懷，放下執著，加上家境困難要努力搵錢，所以同無綫多番傾洽後，最後簽約做藝員。

愛回家 梁允瑜 梁允瑜在港姐準決賽當晚第一個被foul﹗
梁允瑜在港姐準決賽當晚第一個就被foul﹗（圖片來源：無綫片段截圖）
愛回家 梁允瑜曾因爆粗事件致情緒低落。
梁允瑜表示曾因爆粗事件致情緒低落。（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
愛回家 梁允瑜近日在社交網上載多張只著內衣的床照，看來想走性感路線。
梁允瑜之前在社交網上載多張只著內衣的床照，看來想走性感路線。（圖片來源：[email protected]
愛回家 梁允瑜透露因家境困難需要錢，她表示除了做藝人，也有另類搵錢方法，就是投資虛疑貨幣，愈危險愈有挑戰性，另外她亦有買美股，其策略係是趁低吸納，試過用3萬蚊做本金，結果賺咗6萬蚊。
梁允瑜透露因家境困難需要錢，她表示除了做藝人，也有另類搵錢方法，就是投資虛疑貨幣，愈危險愈有挑戰性，另外她亦有買美股，其策略係是趁低吸納，試過用3萬蚊做本金，結果賺咗6萬蚊。（圖片來源：[email protected]
愛回家 梁允瑜 梁允瑜的社交網有大量性感照，包括身穿Bra top。
梁允瑜的社交網有大量性感照，包括身穿Bra top。（圖片來源：[email protected]
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愛回家 梁允瑜 之前梁允瑜都有著過這件橙色的三點式泳衣影靚相。
之前梁允瑜都有著過這件橙色的三點式泳衣影靚相。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《愛回家》截圖

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