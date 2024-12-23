離巢《愛回家》小花轉行「斬雞」 改變心態不介意與食客合照

曾飾演《愛·回家之開心速遞》中人氣角色「威龍潘金蓮」Anita的梁茵，自2021年離巢TVB後，曾發現轉行做飲食業，於一間日本餐廳任職「知客」，當時曾受到不少網民嘲諷，近日她再被傳媒發現於一間海南雞飯店中即做樓面又做廚房，仲親自落手落腳去斬雞！

