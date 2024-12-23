離巢《愛回家》小花轉行「斬雞」 改變心態不介意與食客合照
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曾飾演《愛·回家之開心速遞》中人氣角色「威龍潘金蓮」Anita的梁茵，自2021年離巢TVB後，曾發現轉行做飲食業，於一間日本餐廳任職「知客」，當時曾受到不少網民嘲諷，近日她再被傳媒發現於一間海南雞飯店中即做樓面又做廚房，仲親自落手落腳去斬雞！
《愛回家》Anita 梁茵為1原因不斷學習
梁茵在前年被發現於一間日本餐廳任職「知客」時，曾被指陷入財困，近日她再被發現在一間海南雞飯店中又做樓面又做廚房，除了親自為客人落單、抹枱、上菜，更親力親為去斬雞，在接受傳媒訪問時，她透露自己和這間餐廳的老闆是朋友，所以才決定登門拜師學藝，因為她有開舖打算，想搵一間平民些的舖頭去學習。
被認出係《愛回家》小花 不介意合照
在招呼食客時，也有人認出梁茵是《愛回家》中的Anita，雖然未必叫得出她的名字，但她都一一以笑面回應，更不介意和對方合照。她直言做藝人和做餐飲業無分等級，只是在性質上有所不同，最重要是心態要改變，因為做餐飲業需要親力親為，力不到為財。被問到需不需要洗廁所，她指若果人手不夠時也要做。
指廣東人「做雞」都有好多不同方法
提到為何選擇學整海南雞？她提及曾幫老闆做過宣傳，認為對方已做了廿年，好有口碑，而且廣東人「做雞」都有好多不同方法，例如炸子雞、沙薑雞，而海南雞成日都會食到。不過她直言切雞不容易，其實好考刀功，切得不夠靚就需要重新再擺盤。她又指現今好多人為操肌食雞，而且食雞相對健康些，因此她認為做海南雞飯有市場。
預告有機會主持港版《黑白大廚》
梁茵現時主力接拍廣告和直播帶貨，她希望未來能自己開舖頭，將興趣與工作結合，而被問到會否想重返幕前拍劇拍戲，她表示現在比以前有更多時間留在香港，若果有機會都會試，亦想嘗試不同的電視台、網台，此外她又透露有網台眼見韓國節目《黑白大廚》成功，都想邀請她做同類型節目。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@kikoleungyan、TVB