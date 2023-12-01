愛回家｜楊明戲份暴走玩爭女激嬲網民！編劇做錯4個決定成致命傷
楊明戲份有增無減 做程咬金介入一對CP
最近有觀眾就發覺加入數月的楊明戲份不斷獨大，早前一集曾以為「楊明離職」令網友開心咗一陣，但原來是空歡喜一場。此外，楊明戲份更有增無減，最新兩集更明顯想鋪排楊明做嫁兩介入「風少」龍璟風和古佩玲飾演的「素素」申瑞素的關係！
劇情中，雷公（白彪飾）對素素（古佩玲飾）抱有不喜歡的態度。為了刺激雷公，三太（樊亦敏飾）和大龍生（羅樂林飾）共謀，試圖撮合雷公的兒子虹豆沙湯遠（楊明飾）和素素在一起，於是刻意製造唔少獨處機會給二人，並逼走風少。
網民鬧爆編劇不理民意：求摺埋套劇
楊明在尾聲時更揚言：「我要追素素」加入成為三角戀，實在令觀眾看得相當反感，紛紛鬧爆編劇不理民意：「求摺埋套劇」、「反正硬捧後台人士根本冇人想睇，死霸住個黃金時間又令觀眾極度憤怒，何必呢？」、「其實編劇想將風少同June的感情線拖到幾時」、「唔好玩啦，神婆和紅豆沙都唔襯」。
網民獻計「安Bon戀」復合係唯一出路？
既然編劇有心安排楊明玩爛劇情，有網民就提議叫「金城安」和「Bonnie」復合挽回觀眾信心，畢竟二人CP感極強，而且早前一集二人再有對手戲，兩人因為「科莫多龍」而在一起，殊不知惹來譚道德的誤會，以為女兒又與廢青復合，鬧出不少笑話，網民紛紛留言：「想睇安Bon戀！」而林凱恩亦回覆傳媒指：「任何可能性都有。」似是復合有望！另外，周嘉洛早前大爆自己現時只剩《愛回家》一劇，相信他亦會留在劇組一段時間。
網民盤點「收視皇牌」4大死症
1.編劇刻意整走「龔燁」討喜角色
不少網民十分喜歡《愛回家》當中的幾對愛情線，尤其係「安Bon戀」、「龔水戀」等等，有網民留意到不少舊線已經戲份大減，質疑編劇有意整走討喜角色，更為龔燁討個說法：「想睇嘅龔燁同好多舊線都冇咗，難睇嘅後台人士就係咁塞比你，唔使只停星期六 成套劇摺埋佢啦」、「自從連結咗婚嘅龔燁都想整走被出差，已冇興趣再睇套劇」、「又冇咗龔燁，所以對這劇的興趣已減少」。
2.劇情暴走不知所謂
另外，有網民反映劇情暴走亦死因之一，未必個個接受到，有時大玩「西片世界」、「迷人pink lady」、「奇異博士」等等，「愈做愈爛，完全唔好睇，應該寫返多啲貼近現時香港嘅話題」、「一星期7日，演員鐵打咩？」、「編劇團隊都要休息」、「最好永遠停播，內容越來越不知所謂」。
3.硬捧自己友 珍姐被削權？
過往有人被逐出「家門」，包括「熊心如」蘇韻姿被踢出《愛回家》，都關高層曾勵珍事，更有網民大擔猜測對於皇牌劇讓路畀綜藝節目，可能與珍姐被削權有關，有人指：「係就好！佢粗暴干預劇情，硬捧自己友同後台人士，漠視觀眾喜好，套劇被佢一手玩爛！」、「佢應該退休吧！」
4.空降楊明逼觀眾罷睇
《愛回家》當日突然空降楊明登場，強行加插他飾演雷公（白彪 飾）的親生仔「虹豆沙湯遠」，當時觀眾群起叫「棄劇」，早前一集楊明突發辭職，觀眾誤會告別劇組，無奈空歡喜一場，不禁嘆道：「可唔可以唔好擺佢出嚟？，無限期唔睇。」、「有佢一集我就唔睇」、「劇本寫到佢係天下第一大好人，睇見都作嘔。」、「有楊明就唔睇」。
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