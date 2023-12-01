愛回家｜楊明戲份暴走玩爭女激嬲網民！編劇做錯4個決定成致命傷

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》播映至今造就了不少得人歡喜的愛情線，包括「安Bon戀」、「龔水戀」等，可惜編劇未有好好利用他們，以致唔少CP都面臨被拆散收場，令觀眾心碎！最新受影響CP是風少同素素，第三者竟是楊明？！