愛回家｜楊明隨女友莊思明回歸劇組 有網民收到風即想棄劇

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》今日(06/16)舉行父親節活動，楊明亦首次以劇中演員身分亮相。他透露至今已加入劇組接近一個月，更大爆劇情會先與熊家最多對手戲，與單立文對戲被對方笑話弄得「滿臉通紅」，搞到要即場跑圈來冷靜一下！