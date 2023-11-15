愛回家｜楊明突發辭職離開 網民拍晒手掌 監製反智扭橋最後竟然⋯⋯

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一直都係收視之冠，自突破2000集之後劇情轉向新一章，更有楊明正式登場，劇中飾演雷公（白彪 飾）的親生仔「虹豆沙湯遠」，不過觀眾有觀眾鬧「棄劇」，唔經唔覺來到第2133集，竟突發楊明要辭職？告別劇組？