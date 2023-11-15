愛回家 楊明

愛回家｜楊明突發辭職離開 網民拍晒手掌 監製反智扭橋最後竟然⋯⋯

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TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一直都係收視之冠，自突破2000集之後劇情轉向新一章，更有楊明正式登場，劇中飾演雷公（白彪 飾）的親生仔「虹豆沙湯遠」，不過觀眾有觀眾鬧「棄劇」，唔經唔覺來到第2133集，竟突發楊明要辭職？告別劇組？

愛回家 楊明 不過觀眾有觀眾鬧「棄劇」，唔經唔覺來到第2133集，竟突發楊明要辭職？告別劇組？
不過觀眾有觀眾鬧「棄劇」，唔經唔覺來到第2133集，竟突發楊明要辭職？告別劇組？（圖片來源：TVB）

楊明向羅樂林請辭「走得好安心」

在最新一集中，劇情講述楊明回到公司向羅樂林請辭，龍家眾人並試圖用各種方法留住他，又用美人計、羅樂林又扮有病，但楊明都堅持要離開，希望回鄉守護家園，仲講到「走得好安心」。許多網民聽到楊明離職的消息後，非常高興，更笑言要「含淚」睇埋楊明最後一集！然而，劇集臨到尾聲，又再一次扭橋！

愛回家 楊明 出動到「Cammy」鍾晴都冇用，楊明表示不了！
出動到「Cammy」鍾晴都冇用，楊明表示不了！（圖片來源：TVB）
愛回家 楊明 龍家眾人並試圖用各種方法留住他，又用美人計、羅樂林又扮有病，但楊明都堅持要離開，仲講到「走得好安心」。
龍家眾人並試圖用各種方法留住他，又用美人計、羅樂林又扮有病，但楊明都堅持要離開，仲講到「走得好安心」。（圖片來源：TVB）

監製反智扭橋 用一招挽留楊明

然而在最後一幕中，劇情出現了大逆轉，監製有心挽留又玩扭橋，楊明出乎意料地決定留下來，不願離開。而留低原因非常反智！這是因為羅樂林救了從天而降的鳥蛋，而蛋蛋是他們國家保護動物的後代，所以他決定報答羅樂林，願意留在公司。許多觀眾呢個操作感到極之失望，以為他真的會離開，就不需要再棄劇⋯⋯

愛回家 楊明 然而在最後一幕中，劇情出現了大逆轉，監製有心挽留又玩扭橋，楊明出乎意料地決定留下來，不願離開。而留低原因非常反智！
然而在最後一幕中，劇情出現了大逆轉，監製有心挽留又玩扭橋，楊明出乎意料地決定留下來，不願離開。而留低原因非常反智！（圖片來源：TVB）
愛回家 楊明 這是因為羅樂林救了從天而降的鳥蛋，而蛋蛋是他們國家保護動物的後代，所以他決定報答羅樂林，願意留在公司。
這是因為羅樂林救了從天而降的鳥蛋，而蛋蛋是他們國家保護動物的後代，所以他決定報答羅樂林，願意留在公司。（圖片來源：TVB）

網民鬧爆：出曬面幫佢洗底！

對於這個劇情，網民紛紛鬧爆：「算把啦 又想改造別人做好人（好想作嘔）」、「仲以為佢真係走 唔想再見到佢係套劇出現」、「出曬面幫佢洗底，但係d劇情真心X」。

愛回家 楊明 網民紛紛鬧爆：「算把啦 又想改造別人做好人好想作嘔）」、「仲以為佢真係走 唔想再見到佢係套劇出現」、「出曬面幫佢洗底，但係d劇情真心X」。
網民紛紛鬧爆：「算把啦 又想改造別人做好人（好想作嘔）」、「仲以為佢真係走 唔想再見到佢係套劇出現」、「出曬面幫佢洗底，但係d劇情真心X」。（圖片來源：網上圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、網上圖片

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