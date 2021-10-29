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愛回家｜「池美麗」鍾凱琪呻被消失半年無工開 發長文𢱑撈

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撰文：東方新地

憑在《愛·回家之開心速遞》飾演「池美麗」彈起的鍾凱琪（Kitty），自今年4月開始在《愛回家》中突然「被消失」，日前她在社交網發長文大呻自己已經近半年無工開，又大歎自己人到中年需要養家，希望大家有工作可以找她，並透露未來除了教日文外，她還會嘗試拍片放上YouTube，讓大家拭目以待。

文：東方新地｜圖：[email protected]_chung、《愛·回家》截圖、《殘酷一叮》截圖

「池美麗」鍾凱琪 被消失半年

現年35歲的鍾凱琪自2005年19歲時參加無綫節目《殘酷一叮》被叮走後，獲無綫簽為特約演員，不時演出各種行行企企的無名角色，直至2017年她在《愛·回家之開心速遞》中，飾演角色「池美麗」後，才成功彈起，開始受到觀眾關注，這角色除了癡戀「金城安」周嘉洛外，還曾因還原「飯腳妹」事件，而令觀眾留下深刻印象，但今年4月，網民發現「池美麗」已久未出現，及後只由「池子孝」阮政峰口頭交代「池美麗」已飛到日本Working Holiday，當時鍾凱琪曾表示劇情進展只能夠等公司安排。

池美麗
鍾凱琪日前看到《愛·回家》中有她的「爸爸」和「哥哥」的演出，忍不住哭訴：「I miss Pa Pa！」（圖片來源：[email protected]_chung）
鍾凱琪自2005年參加《殘酷一叮》後入行，至今做特約演員已做了16年，當年她以兔子造型獻唱Morning娘的《愛の園～Touch My Heart!》，但唱不夠6秒，就被當時擔任嘉賓評判的容祖兒叮走。（圖片來源：《殘酷一叮》截圖）
鍾凱琪自2005年參加《殘酷一叮》後入行，至今做特約演員已做了16年，當年她以兔子造型獻唱Morning娘的《愛の園～Touch My Heart!》，但唱不夠6秒，就被當時擔任嘉賓評判的容祖兒叮走。（圖片來源：《殘酷一叮》截圖）

自稱打工仔得個「等」字

日前鍾凱琪到酒staycation期間，在電視上看到「爸爸」池富（王俊棠飾）及「哥哥」池子孝的演出，忍不住在社交網以長文抒發其感歎：「今日家人生日放假，難得有空看電視。真的百感交雜，忽然好想和大家分享下。近半年很多人每次見到我，也會問一句：好久不見，什麼時候會再看到你？唉～怎麼說呢？其實我也很想知這個答案。因為作為一個平凡的打工仔freelance，對於工作什麼時候到來真的很被動。沒有人會知道下一次工作日期。我能做的就只有一個字『等。。』」

鍾凱琪表示作為一個「打工仔freelance」，對工作只有一個「等」字。（圖片來源：IG@yukimi_chung）
鍾凱琪表示作為一個「打工仔freelance」，對工作只有一個「等」字。（圖片來源：[email protected]_chung）
《愛·回家》中「池美麗」和爸爸「池富」、哥哥「池子孝」一家三口，都大受網民喜愛。（圖片來源：IG@yukimi_chung）
《愛·回家》中「池美麗」和爸爸「池富」、哥哥「池子孝」一家三口，都大受網民喜愛。（圖片來源：[email protected]_chung）

感謝公司給予機會

「也許有些人會覺得被虧待。但對我個人而言，只有兩個字『感恩』。也許有些人會在離職後評論前公司往日種種。但我什麼也沒有，工作能力也有很大改善空間，業務能力從來也是一個劣等生。公司給了我實現夢想的機會。也許人工不高（也真的不高）但我個人想法是畢竟一間公司所有員工也可以是被取代，替換的。作為小員工不應該問公司給予了我多少，而是我能貢獻多少給公司。（畢竟作為員工，也是可以選擇留與不留。如果選擇了留下來，便是已經同意了對方所開出的條件。）」

《愛·回家》近日有不少人離開，「池美麗」卻想「回家」而不得，但她表示對公司只有「感恩」。（圖片來源：IG@yukimi_chung）
《愛·回家》近日有不少人離開，「池美麗」卻想「回家」而不得，但她表示對公司只有「感恩」。（圖片來源：[email protected]_chung）
鍾凱琪在劇中癡戀「金城安」，並介入他和「Bonnie」之間做第三者，曾引來網民大量負評，但也有不少粉絲對她留言支持她的演出。（圖片來源：IG@yukimi_chung）
鍾凱琪在劇中癡戀「金城安」，並介入他和「Bonnie」之間做第三者，曾引來網民大量負評，但也有不少粉絲對她留言支持她的演出。（圖片來源：[email protected]_chung）

第一時間反省自己

「所以即使工作機會減少，我個人第一時想的不是任何公司問題。而是應該反省一下自己做錯了什麼，是不是我自己做得不夠好，從而令到工作減少。（ps,以上意見只限於我個人，因為我真的覺得 自己能力上有很多不足。）平平無奇的小胖中女能走到今日，靠的全是各位的支持及所有曾經给予我工作機會的人，真的除了感恩沒有別的。」

鍾凱琪形容自己是個「平平無奇的小胖中女」。（圖片來源：IG@yukimi_chung）
鍾凱琪形容自己是個「平平無奇的小胖中女」。（圖片來源：[email protected]_chung）
鍾凱琪還曾在《愛·回家》中還原「飯腳妹」事件。（圖片來源：《愛·回家》截圖）
鍾凱琪還曾在《愛·回家》中還原「飯腳妹」事件。（圖片來源：《愛·回家》截圖）

人到中年需要養家

「不過也老實說夢想不能當飯吃。人到中年總要養家，家中長輩相繼退休。肩上的生活擔子越來越重，作為一個負責任的人便不能再任性地只談追夢。感恩年少時因興趣而學日文，從而有一技之長。讓我能在生活中仍有追夢的空間。引用電影中的一句說話：『人冇夢想同鹹魚無分別』，我未來期望能夠在夢想和麵包中尋找到一個平衡。所以拜託各方大大，有工作請找我。」

鍾凱琪透露自己現時靠教日文養家，但為了繼續追尋夢想，仍希望能有娛樂圈中的工作。（圖片來源：IG@yukimi_chung）
鍾凱琪透露自己現時靠教日文養家，但為了繼續追尋夢想，仍希望能有娛樂圈中的工作。（圖片來源：[email protected]_chung）
鍾凱琪又上載自己在跑步機上慢跑的影片，留言自勉說：「休息是為走更長的路，路是人走出來的。」（圖片來源：IG@yukimi_chung）
鍾凱琪又上載自己在跑步機上慢跑的影片，留言自勉說：「休息是為走更長的路，路是人走出來的。」（圖片來源：[email protected]_chung）

望日本開關拍旅遊片

「說到工作，我感恩工作讓我認識到棠哥！真的一個非常非常非常好的長輩。去年我說沒有去過大澳。棠哥真的帶了我去，而且吃了很多很多好吃的海鲜！雖然暫時什麼工作也沒有，只能專心教日文養家（等。等。等）但我最近有和朋友嘗試了拍片，期望在youtube也可以帶一些歡樂大家。長遠目標，日本開關後拍一些旅遊片給你們看。希望大家拭目以待。」

鍾凱琪直言感激劇中「爸爸」王俊棠對她照顧有加，又帶她去大澳玩，吃了很多很多好吃的海鲜。（圖片來源：IG@yukimi_chung）
鍾凱琪直言感激劇中「爸爸」王俊棠對她照顧有加，又帶她去大澳玩，吃了很多好吃的海鲜。（圖片來源：[email protected]_chung）
鍾凱琪又透露自己最近和朋友嘗試拍片，希望可以轉型做YouTuber，網友都紛紛留言為她加油打氣，並表示好期待她拍的YouTube片。（圖片來源：IG@yukimi_chung）
鍾凱琪又透露自己最近和朋友嘗試拍片，希望可以轉型做YouTuber，網友都紛紛留言為她加油打氣，並表示好期待她拍的YouTube片。（圖片來源：[email protected]_chung）

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