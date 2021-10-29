愛回家｜「池美麗」鍾凱琪呻被消失半年無工開 發長文𢱑撈

憑在《愛·回家之開心速遞》飾演「池美麗」彈起的鍾凱琪（Kitty），自今年4月開始在《愛回家》中突然「被消失」，日前她在社交網發長文大呻自己已經近半年無工開，又大歎自己人到中年需要養家，希望大家有工作可以找她，並透露未來除了教日文外，她還會嘗試拍片放上YouTube，讓大家拭目以待。

文：東方新地｜圖：[email protected]_chung、《愛·回家》截圖、《殘酷一叮》截圖