愛回家︱滕麗名呂慧儀神還原雨災獲救女乘客 High爆表情一模一樣！
《愛回家》熊尚善神還原雨災獲救女乘客
從預告片中可見，熊尚善（滕麗名飾）發生交通意外被困車廂，最後更獲消防員到場救出。熊尚善獲救時燦笑攬着消防員的一幕，同早前雨災仲獲救的女乘客一模一樣樣，兩個都笑得超開心又四萬咁口。熊尚善獲救一幕被傳媒拍到，遭妹妹熊若水（呂慧儀飾）等人嘲笑她迷戀消防員。其後，尚善因誤會熊家洩漏煤氣，要消防員到場處理，引起一番擾攘。
尚善復遭陳師奶等人取笑，樹根、若水等亦不禁懷疑她真的藉故欲見消防員。另一方面，潮偉（袁文傑飾）做出各種古怪行為，為了討好女友，不惜扮消防員逗尚善開心。
引起網民熱烈討論 讚TVB「夠前衛」
預告片一出，即刻惹來網民熱議。大批網民大讚滕麗名神還原雨災獲救女乘客：「個笑容一模一樣」、「個笑容咁搞笑嘅」、「看到文字預告的時候就很好奇阿善版本會是甚麼樣子，真的一模一樣欸」、「笑死！神還原」等。有網民亦留言指近期TVB編劇們都非常前衛，雖然有少少遲，但都至少會將近月的網絡熱話加插於劇情中。
女乘客獲消防員勇救 全程high爆成焦點
今年9月初，一度因為黑色暴雨持續，多區出現水浸境況，回家時險象環生。其中雨水積聚黃大仙龍翔道一帶，水漲得最高的時候，浸到上石壆非常驚險，消防員來到逐架車輛檢查有無人被困，救出至少3人。有網民留意新聞報道時發現，一位被困女乘客獲消防員勇救一刻，表情勁搶鏡，惹起熱議！該名被困女乘客獲消防員勇救，緊緊被消防員抱在懷內，而女乘客全程high爆，笑到合不攏嘴，好像春心蕩漾的表情勁搶鏡，令本來留意水浸消息的網民們亦「錯重點」留意呢位女乘客，成功引起廣泛討論。
網民熱烈討論：個女仔一定非常飢渴
呢一幕即引起網民熱烈討論！紛紛表示：「人生幾可有機會畀消防哥哥咁樣攬住⋯⋯」、 「中咗頭獎咁」 、「個女仔一定非常飢渴」、「單身又飢渴嘅女士下次落黑雨識做」、「放開個消防」 。
女乘客被指撞樣咪神KOL鄭杞瑤
該名被困女乘客笑逐顏開一幕已成討論區熱門！更有網民指該女乘客同咪神KOL鄭杞瑤撞樣。事後，鄭杞瑤亦在IG story報平安，一直在家休息，澄清唔係當事人，叫大家放心！
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