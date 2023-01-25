炎明熹突襲《愛回家》做自己引連場笑料 恨見根叔求合照
有心水清的《愛回家》粉絲記得，炎明熹（Gigi）早於去年4月的一集已被劇透會出現，周嘉洛飾演的金城安和阮政峰飾演的池子孝交談時，池子孝說：「阿壯話全部都係18歲群組，《青春本我》炎明熹咁樣吖嘛……」金城安即時激動說：「唔好攞炎明熹同佢哋比！」當時好多「Gi炎粉」已討論Gigi是否有機會客串？答案終於揭盅，明晚年初五Gigi將登場客串演出！
炎明熹演返自己
繼After Class的姚焯菲Chantel昨晚已出發到新西蘭升學之後，同團另一成員炎明熹Gigi都透露有意於內地升學，不過Gi炎粉不用失望，Gigi在港大把工作在身，明晚她將客串演出《愛回家》，做返自己，又會引發連串事件。自言由小學開始已經係《愛回家》捧場客，對首度獲邀參與演出，坦言非常興奮：「我一路都有追開，佢哋嘅內容令我睇完之後好開心，每集又會帶出一啲信息，好生活化。呢個處境劇我由細睇到大，小學時係《八時入席》，後尾又有唔同系列。」
同「根叔」劉丹合照圓夢
Gigi指可以同劇中角色真正合作，感覺既榮幸又夢幻：「真係不可思議，冇諗過以前甚至依家仲一直睇緊嘅劇，會有機會遇到佢哋。」自言最尊敬角色「根叔」劉丹的Gigi，非常希望有機會同根叔合照：「我知佢做咗好耐，好開心可以加入呢個大家庭，因為我見到佢哋好似屋企人咁相處，又會互相叫對方阿爸、家姐或者阿妹，然後佢哋亦都好照顧我。」Gigi今次參與演出之後，仲大讚劇中道具相當逼真：「我一直以為新威龍廣場係一個真嘅廣場，然後Key個名落去，後來先知原來係一個廠景。」
炎明熹想多拍劇：好有趣
Gigi話希望日後可以再多點拍劇，因為非常鍾意同幕後工作人員相處，Gigi話：「我一直好想拍劇，我覺得拍劇好有趣，我好鍾意同工作人員相處，佢哋真係非常之好，好似屋企人咁，所以我希望儲多啲經驗同能力後再拍劇。」講說話充滿童真嘅Gigi，笑說拍攝當日遇到兩名相當可愛嘅小朋友，還送上兩粒朱古力氹小朋友開心，佢興奮咁話：「嗰日誤打誤撞帶咗兩粒朱古力，其實原本我係想試吓個味，因為冇食過，最後我就一人一粒請佢哋食，啱啱好，Yeah！」
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