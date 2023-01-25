炎明熹突襲《愛回家》做自己引連場笑料 恨見根叔求合照

有心水清的《愛回家》粉絲記得，炎明熹（Gigi）早於去年4月的一集已被劇透會出現，周嘉洛飾演的金城安和阮政峰飾演的池子孝交談時，池子孝說：「阿壯話全部都係18歲群組，《青春本我》炎明熹咁樣吖嘛……」金城安即時激動說：「唔好攞炎明熹同佢哋比！」當時好多「Gi炎粉」已討論Gigi是否有機會客串？答案終於揭盅，明晚年初五Gigi將登場客串演出！