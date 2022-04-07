愛回家｜港姐王嘉慧強勢加盟備受力捧 原來極高學歷兼有富爸爸
王嘉慧首次亮相《愛．回家》 戲份重
王嘉慧（Cathy）嘅角色喺第1554集登場，係接龍集團市場部嘅職員Gina，仲係阿壯（焦浩軒飾演）嘅心儀對象。由於全集故事都係圍繞阿壯點樣出盡辦法追求Gina，所以每次阿壯出招後都會交代番Gina嘅反應，所以Cathy嘅戲份相當重，出場次數亦唔少。首次亮相喺《愛．回家》，網民都幾滿意Cathy嘅表現，甜美OL角色討好唔在講，而且每個鏡頭都總算交足表情，但講對白明顯好生硬，演技仲有好大進步空間。由於Cathy飾演嘅係接龍集團嘅一份子，未來相信可以造就好多出場嘅機會。
除咗演出處境景，Cathy早前亦被欽點做梁思浩回巢節目《通靈之王》嘅主持。雖然佢曾經表示第一次做主持都好緊張，不過就獲梁思浩大讚聰明，係可造之材。
睇睇王嘉慧嘅演出：
王嘉慧擁高學歷 醉心演藝事業
現年27歲嘅王嘉慧係2021年港姐五強，曾就讀名校聖保羅男女中學，之後去咗英國升學，以英國公開試GCE AL中5A*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及「Dean’s honour list」，返港後再攻讀中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程，相當利害。
王嘉慧仲有「內地傢俬大王」富爸爸
除咗擁有高學歷，Cathy仲有一個富爸爸，爸爸王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，係著名傢俱公司創辦人，公司曾喺美國上巿，生意亦遍佈國內，多達約300幾間嘅加盟店。
王嘉慧立志成為有感染力的演員
但Cathy好似暫時對爸爸嘅生意冇咩興趣，選擇咗加入娛樂圈，喺早期佢除咗有做模特兒工作，拍接廣告，仲考獲健身教練專業資格，成為了私人健身教練。佢喺選港姐嘅時候志向係「成為有感染力的演員，對社會作出貢獻，發放正能量」，憑住佢一股壯志雄心，相信成績指日可待。
梁凱晴慘做佈景板
相反，應屆亞軍梁凱晴（Carina）喺劇中暫時只係飾演「細龍生」鄭世豪背後嘅一名食客，說白點只係佈景版，相比王嘉慧可謂冇咩發揮機會。
梁凱晴同樣係高學歷港姐
梁凱晴（Carina）選港姐之前在英國薩里大學（University of Surrey）修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management，薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第8。之後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究。Carina笑言大學教授原本建議她繼續升讀博士課程，但因她想趁年輕嘗試其他方面發展，故毅然放棄升學選擇了參加香港小姐。
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