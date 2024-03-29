愛回家｜靚女酒樓知客驚現「硬膠樣」嚇親網民：又多個膠人
愛回家｜靚女酒樓知客驚現「硬膠樣」
劉鑾雄（大劉）提及的「硬膠樣」女藝人嫌疑又多一名！近日在內地社交網有網友留意到，本月《愛回家》播出一集中，劇情講述周嘉洛飾演的「金城安」參加發呆大賽，卻驚覺自己不能如以往般長期發呆。周嘉洛就特意去到無網的酒樓等位，嘗試在無幹擾情況下練習發呆，當他以為已發呆多時，卻被酒樓知客告知只發呆了一陣，周嘉洛感到驚訝又失望。
大劉提及「硬膠樣」女藝人嫌疑人再多一名
呢位靚女酒樓知客一個近鏡幾乎嚇窒一班網民，她臉容僵硬程度直迫古佩玲，一班網民隨即猜測佢是否就係大劉口中所提及的「硬膠樣」。飾演呢位靚女酒樓知客是女藝人鄭淑賢，為TVB新一屆藝員訓練班的學員，據TVB官網顯示，佢現正就讀TVB藝員訓練班。再翻查下，在去年8月的一集中，鄭淑賢就飾演過劇中一角色李莫仇（張詩欣飾）彩甲生意的顧客之一，她早已亮相於熒幕上。
愛回家劇集精華重溫：
大劉劉鑾雄點名《愛回家》女藝人「硬膠」網民盤點6大可疑人物
大劉記者會笑《愛回家》女藝人「硬膠」：塊面都唔識郁
大劉今（10日）開記者招待會時，除了提起《東張西望》的個案外，《愛回家之開心速遞》亦被點名。眾所周知，大劉一向都被指為「TVB忠粉」，每次開記者招待會都會刻意提起TVB節目做例子。有記者刻意在場問大劉「最近有無睇《愛回家》」時，大劉即表示「笑喺上嚟硬膠，塊面都唔識郁，女嚟㗎，人都係為咗搵食」。
網民爆笑列出6大《愛回家之開心速遞》硬膠女藝人
1.古佩玲
古佩玲在《愛回家之開心速遞》中，飾演神婆「申瑞素」，與風少時有CP畫面出現。而她曾被網民發現「突然嗰樣唔同咗」，更被指撞樣Ali。古佩玲曾被指「去完韓國連個樣都唔同」，她本人受訪時承認自己的照片確實有P圖，笑言「唔信有女仔po相前會唔執相」。自己本身面珠有少少baby fat，而她就最介意自己呢個位唔完美，對於會否抗拒微整形，古佩玲就話一點也不會抗拒，仲好想微整，可惜《愛回家》日日都要開廠，即使打針都要恢復期，所以一直未能成事，一直只靠化妝技術急救。
不過網民認為「硬膠」非化妝可造成，指在劇集中古佩玲的面部表情「似足吹氣公仔」。
2.葉倩文
葉倩文在《愛回家》中飾演迷戀朱Ling的Candy一角，眼大大的她在劇集中的出鏡率非常高，而她飽滿的蘋果肌亦令網民質疑曾動手腳。
3.樊亦敏
樊亦敏在《愛回家》中飾演三太，而其中一集主題為「硬膠真係有樣睇」，劇情講到樊亦敏到美容中心「打針」變年輕，整完後「硬膠到皮笑肉不笑」，被指「意有所指」。
4.湯盈盈
湯盈盈在劇中與豹哥為一對，常以「Baby」作稱呼。而她本人以前亦曾被傳過「變樣」傳聞，不少人發現她上了年紀但竟一條皺紋都沒有，蘋果肌豐滿，相信一定有做手機，且笑容也不自然。
5.莊思明
莊思明2023年加入《愛回家》，飾演國際名模「張愛盈」這個新角色，她在劇中的表情亦曾被指「生硬」，笑時只有嘴角向上揚。
6.劉思希
不過講到「硬膠」，有一女演員雖然目前已不曾出現在《愛回家》，但她以往在劇中亦老是常出現，她就是劉思希。劉思希在《愛回家》中飾演楊洋一角，劇中她是俊華（羅鴻飾演）後期之女友，二人有很大年齡差，但非常恩愛。後來因為被熊若水（呂慧儀飾演）勸說，主動向俊華分手。而她「變樣」的程度更相當明顯，面部表情亦曾被指是「最硬膠」之一。
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