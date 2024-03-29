愛回家｜靚女酒樓知客驚現「硬膠樣」嚇親網民：又多個膠人

劉鑾雄（大劉）去年開記者會時忽然自爆係TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》觀眾，更提及劇中發現有女藝人「硬膠樣」，即刻全城競猜到底邊個就係大劉口中的「硬膠」女藝人，而近日劇中飾演「神婆」的古佩玲在《萬千星輝頒獎典禮2023》台上的容貌被指嫌疑最高。不過近日有網友留意到近日一集中都出現另一位疑似「硬膠」的女藝人，究竟係邊位呢？！