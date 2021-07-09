愛回家｜細龍太陳偉琪正式告別無綫 哎呀老公鄭世豪發文悼念夫妻情
編輯：東方新地｜圖片來源：陳偉琪IG、鄭世豪IG
細龍生最後道別
有傳細龍太陳偉琪因為負面新聞而遭無綫雪藏，甚至突然被飛出《愛回家》，只解釋她去了外地，劇中飾演她老公細龍生的鄭世豪，當時還表示只是暫時性，還期待細龍太回歸的一日。可惜鄭世豪永遠都等不到這日，因為陳偉琪已正式約滿無綫，所以他在社交網撰寫長文，悼念3年的夫妻情。
細龍生祝福陳偉琪
鄭世豪在社交網上載了多張與陳偉琪的合照，寫了一段文字給對方，內容表達了3年來二人合作演夫妻的點滴，雖然不能再在《愛回家》合作，但鄭世豪仍祝福她戲裡戲外都搵到個好歸宿。
《愛回家》劇情交代細龍生釋懷
細龍太冇得再回家，細龍生鄭細豪在劇中的最新發展，就是收到細龍太的離婚協議書，他終於釋懷重新振作，肯放開自己接受新戀情。
正式揭開新一頁
久未公開亮相的陳偉琪（Vicky）早前以白色透視背心、酥胸半露性感現身活動，在幕前消失了一段時間的她被指因連環爆出受負面新聞而遭公司雪藏，她直指已跟TVB完約。至於未獲續約的原因是否與負面新聞有關？她表示無從稽考。問到有否其他電視台向她招手？陳偉琪直認未有，還透露早前30歲生辰後，開展了售賣黑毛豬火腿的生意、現階段銷售成績理想，但有機會仍想參與幕前工作。
真係同人唔同命，去年8月楊明在馬己仙峽道一個彎位撞防撞欄及石壆，疑似拒絕血液檢驗等候上庭，雖然多年來負面新聞冇停過，但楊明卻獲無綫放生繼續有劇拍。
而近年在《愛·回家之開心速遞》演出備受觀眾喜愛的「細龍太」陳偉琪，前年因醉駕被捕，之後又被拍到與外籍男在餐廳親熱，被指形象負面遭飛出《愛·回家之開心速遞》，劇中交代她去了美國，之後便蹤影全無。
被送入雪櫃多時，心灰意冷的陳偉琪，近期終叠埋心水為自己未來打算，有指近期她向多間公關公司自薦，寄出求職信及個人履歷鋪路轉行。她受訪時坦言無綫已經大半年未有和她接觸，她亦未有規限自己一定要做公關工作，坦言一直喜歡做司儀工作，又表示幸運地她識兩文三語，一直有客戶支持和信任。看來的確有心向主持工作發展。
現年30歲的陳偉琪畢業於英屬哥倫比亞大學，又曾為溫哥華市長在選舉中助選，以及擔任形象顧問，除了精於運動，音樂造詣亦不簡單，6歲已開始學習豎琴和鋼琴，兩種樂器皆考獲8級，確實多才多藝。
陳偉琪希望在事業闖出成績
擁有36E驕人身材的陳偉琪，在無綫八年亦相當博命，就算做大配角亦不錫身，不介意賣弄身材，直至2017年時加入《愛·回家之開心速遞》演「細龍太」廣為人識，更希望能在事業闖出成績。不過被無綫「放逐」，「細龍太」正式拜拜！
陳偉琪有個從事貿易生意富爸爸
早就有傳陳偉琪出身富裕家庭，有個從事貿易生意的富爸爸，身為家中獨女，陳偉琪被父親視為掌上明珠，亦曾被拍到揸靚車及戴10萬元名錶開工，現時住在西貢千呎獨立屋，根本不愁生活，相信鋪路轉行都係想重新出發！