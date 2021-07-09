愛回家｜細龍太陳偉琪正式告別無綫 哎呀老公鄭世豪發文悼念夫妻情

「細龍太」陳偉琪於2019年中，因醉駕及負面新聞而被無綫「放逐」，兼飛出劇集《愛·回家之開心速遞》，隨後就從未獲無綫安排工作。有指陳偉琪曾向多間公關公司毛遂自薦， 望能轉行做公關重新開始，早前她出席開幕活動時，正式宣布與無綫已完約，回復自由身。最唔捨得陳偉琪應該是《愛回家》中飾演其廢柴老公細龍生的鄭世豪，他在社交網寫深情文話等唔到細龍太回來，因為劇情已交代二人正式離婚。

編輯：東方新地｜圖片來源：陳偉琪IG、鄭世豪IG