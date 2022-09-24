愛回家│細龍太陳思圻曾被前輩爆粗問候 呂慧儀有骨回應：受教就唔會畀人鬧

日前陳思圻（前名陳偉琪）公開自爆拍《愛回家》時曾遭前輩爆粗鬧自己「唔識做戲」，隨即惹來外界猜測前輩是誰？有人推測「大龍生」羅樂林、「雷公」白彪同歐瑞偉嫌疑最大，不過聲大大的呂慧儀亦被拖落水，這日出席《愛回家》宣傳活動，呂慧儀為自己洗白，不過就句句有骨，而羅樂林就話一定唔係自己。