愛回家│細龍太陳思圻曾被前輩爆粗問候 呂慧儀有骨回應：受教就唔會畀人鬧
「細龍太」復出即爆辛酸史
憑《愛‧回家之開心速遞》「細龍太」一角成功入屋的陳思圻（前名陳偉琪），兩年前因涉醉駕後離開無綫，最近復出主持香港開電視水著節目《Summer Girls》，日前接受節目訪問時，她大爆拍《愛回家》時曾經有前輩爆粗鬧爆自己「唔識做戲」。訪問一出，外界即估誰是爆粗前輩，其實《愛回家》中有大量資深演員，不過與陳思圻有對手戲的嫌疑最大，至於呂慧儀亦因為平時聲大大眼超超，又比陳思圻早入行，所以亦有嫌疑。
呂慧儀承認聲大大曾在戲內鬧人
呂慧儀出席《愛回家》宣傳活動，對於成為爆粗鬧陳思圻的嫌疑人，她公開回應時無奈地說唔知陳思圻講邊個，亦冇聽過這個新聞，不過呂慧儀就承認自己在戲內鬧過人，至於戲外就完全冇印象，她說每個演員都有情緒，自己唔會將情緒帶入套劇，可惜聲大大經常被誤會是在鬧人。
呂慧儀：受教嘅話人咃唔會鬧
呂慧儀還金田一上身，笑言陳思圻指的是年紀大的前輩，她說在《愛回家》劇組大把人老過自己，不敢評論此事，還說好彩身邊的前輩對她好好，反而覺得如果後輩演員「開心受教的話，就唔會被鬧」，呂慧儀這番言論似有弦外之音。
羅樂林曾對號入座
另一嫌疑人「大龍生」羅樂林，因為是「細龍太」陳思圻的老爺，所以二人有不少對手戲，羅樂埋回應傳媒時叫大家可以放心，並好肯定那人不是他，因為他自覺與陳思圻相處得幾好，仲話對方的工作態度唔錯，不過新聞一出，他都曾對號入座，更反問是否講緊自己，羅樂埋亦與劇組傾過，原來大家都諗唔到陳思圻講緊邊個。至於在片場爆粗溝通，羅樂埋表示在這行爆粗只是小問題，因為行內人比較直接，開心會直接表達出來，唔開心又會直接表達，羅樂林反而接受到。
陳思圻大爆《愛回家》大前輩爆粗鬧自己
近日現時陳思圻Vicky接受林柏希節目《月傾會》訪問，大爆自己對「細龍太」角色的看法和當年拍攝《愛回家》的辛酸。Vicky表示自己願意做一輩子「細龍太」，她覺得自己演活了「細龍太」一角，所以對於「細龍太」一角感到十分自豪。
被前輩當眾用粗口抽秤
Vicky亦在節目中分享在拍攝《愛回家》事後最委屈的一件事。Vicky表示很多前輩會想借教自己拍戲而炫耀自己的地位。她回憶當時曾經有一名大前輩用粗口鬧自己：「我會覺得嗰次，佢係可能show俾大家睇係number one！直接就XXX你，你識唔識做戲㗎，你乜乜乜乜乜呀，XXX你，諗緊點樣做，佢已經開始XXX你啦！」事後有網民推測所謂的「大前輩」到底是誰，隨即指出了幾個人名，包括劉丹、羅樂林、單立文和白彪等，留言寫道：「羅樂林同丹爺唔似咁嘅前輩，好似單立文嫌疑大D。白彪都少少火爆，不過好似年紀大咗收咗D火」、「如果細龍太，就多數係對住羅樂林囉，不過可能係白彪」等等。
導演都鬧埋一份
她表示導演亦曾經用粗口鬧自己開工用電話，Vicky表示：「我其實拎住個電話係睇緊個劇本，或者我係part of我個戲。佢話：『cut cut cut cut cut，做咩事呀你，做乜玩電話』。我話：『part of個戲嚟嘅。』」
曾被電影製作人問價 每個月5位數字陪出Trip
Vicky更大爆自己曾經被電影製作人問價，她表示當時有一個相對挺有名的電影製作人主動想簽自己作旗下藝人，對方更表示假如簽約成功，將會讓Vicky當任下一套電影的女主角。當Vicky準備簽合同，對方便出露出私心，向Vicky問價：「你收入咁唔穩定，不如咁啦，你跟我出trip做我女朋友，我就每月俾兩萬蚊。」該電影製作人在問價後更跑向Vicky，意圖強吻她，幸好Vicky馬上逃離現場。
陳思圻離巢後感迷失 6位數字改名求新開始
在節目中，Vicky亦透露自己在離開TVB之後曾經一度感到十分迷失，離巢後Vicky亦一度轉行到獵頭公司工作，人工大概兩萬左右。經過一番彷徨之後，Vicky豪花6位數字改名，由陳偉琪改成陳思圻，希望自己能有一個全新的開始。
拒絕用堂哥Frankie人情卡
此外，在訪問中Vicky亦有提及到堂大佬Frankie。當主持人林柏希問到Vicky會否想過巢ViuTV、伙拍Frankie拍劇的時候，Vicky拒絕用堂大佬人情卡，她表示：「我唔想影響到堂大佬，我唔會話用呢啲卡住囉。」Vicky更笑說Frankie從細已經十分靚仔，是一個非常順得人的乖仔。兩人從小感情已經好好，亦常常欺負Frankie。Vicky表示假如之後有機會一起拍劇，她希望可以飾演Frankie的女上司。
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