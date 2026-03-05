《愛回家》小花自爆一日打4份工！分享200蚊食足4日「慳錢大法」
羅雪妍小紅書直播打工日常拒絕內耗展拼搏精神
羅雪妍於2020年參選香港小姐入行，雖然擁有甜美外貌與姣好身材，但深明演藝圈競爭激烈，絕不放過任何工作機會。日前她在小紅書以「TVB女演员的一天：我竟然打了4份工？！🤯 拒絕內耗！」為題發布短片，直擊自己由朝做到晚、馬不停蹄的瘋狂一天。從影片可見，多才多藝的她除了要應付日常劇集拍攝工作外，還要身兼瑜伽導師、六合彩節目主持，加上近年積極經營各大社交平台做KOL接廣告，一天之內隨時要轉換四個身份跑行程。她在片中坦言，與其坐著焦慮等待機會，不如「拒絕內耗」讓自己忙碌起來，展現出極強的拼搏精神。
Gigi親自下廚示範200蚊4日慳錢大法打破女星刻板印象
做新人收入不穩定，羅雪妍在生活上必須精打細算。除了瘋狂打工，她更曾為了控制日常開支，試過將生活成本壓到最低，「200蚊食足4日」。早前她在社交平台上拍片大晒廚藝，親自示範如何用極有限的預算約200元去街市買餸，炮製出多餐健康減肥餐。片中的她穿著緊身運動服親自下廚，將番茄炆牛腩等菜式煮得有板有眼，若隱若現的腹肌線條與玲瓏有致的身型更吸引了無數網友的目光。這種慳家又實在的生活方式，完全打破了大眾對「女明星」大花筒的刻板印象。
一日轉換4個身份KOL瑜伽導師活動搞手樣樣精通
羅雪妍的「打工日常」可謂相當精彩，一早起身就要經營各大社交平台做KOL接廣告，之後回TVB應付日常拍攝工作，再緊接擔任瑜伽導師教班，最後更要做埋活動搞手策劃春茗晚會。身兼多職的她要在一天內轉換足足4個身份，行程排得密密麻麻，完全沒有休息時間。她在影片中的穿搭亦成為討論焦點，無論是運動服、工作服還是晚裝，都能駕馭得恰到好處，展現出專業演員的多面性。
網民激讚貼地女神大讚拼搏精神值得學習
羅雪妍的自爆影片一出，立即引起網民熱烈討論。不少網友都被她的拼搏精神所感動，紛紛留言表示「真係好勵志」、「估唔到女演員咁辛苦」、「200蚊食4日真係好慳家」。有網民更大讚她「好貼地好真實」，認為她沒有女明星的架子，願意分享真實的生活狀況，令人更加欣賞她的為人。亦有粉絲表示「支持Gigi繼續努力」，希望她能夠在演藝路上越走越遠，早日獲得更多演出機會。