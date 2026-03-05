《愛回家》小花自爆一日打4份工！分享200蚊食足4日「慳錢大法」

TVB小花羅雪妍憑《愛‧回家之開心速遞》中飾演接龍女職員「Gigi」一角入屋，表面光鮮亮麗的女演員生活背後，原來隱藏著不為人知的辛酸！31歲的她近日在小紅書大爆料，自揭一日內竟然要瘋狂打足4份工，更曾為慳錢試過「200蚊食足4日」的極限挑戰，完全顛覆大眾對女明星大花筒的刻板印象，貼地程度令網民都大呼「估唔到」！