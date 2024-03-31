《愛回家》群姐驚爆係混血美女 陳年舊照瘋傳 為1原因曾拍三級片
「群姐」許思敏被揭原來係混血兒
近日有網民在社交平台上傳一張「群姐」許思敏的陳年美照，並介紹許思敏為「中俄混血兒」。事實上，許思敏的長子Penny早於社交平台大爆媽媽有1/8俄羅斯血統。
不少網民都留言表示對許思敏是混血兒一事感到驚訝，紛紛留言大讚許思敏後生靚爆鏡之餘，又讚許思敏年紀越大，就越有韻味：「群姐，現在跟之前的照片沒什麼不同，依然都漂亮的。多謝你一直為大家帶來歡樂，多謝你」、「原來群姐當年都係大美女」、「群姐年青好靚女，現在都好靚得好自然」、「我在沙田同馬鞍山，成日都見到群姐，她越老越靚」等。
許思敏曾出演過多套三級片
擁有1/8俄羅斯血統的許思敏在80年代開始為香港電台教育電視演出，事後亦在《真情》、《卡拉屋企》、《餐餐有宋家》、《九品芝麻官之白面包青天》、《賭神2》等多套影視作品中以閒角登場。在香港三級片盛行的90年代中，許思敏更出演過《屯門色魔》、《聊齋艷譚續集：五通神》及《八仙飯店之人肉叉燒包》等電影，其中在《人肉叉燒包》中被黃秋生摸胸又咬爛面的一幕就最為經典。
自爆1原因接拍《人肉叉燒包》
許思敏事後在接受娛樂新聞台《星光路上》訪問中自爆接拍三級片的原因，許思敏指：「電影公司好似曾經搵過一、兩個演員做媽咪角色，但因為有場戲講秋生哥係會觸摸胸部，佢哋就唔肯演，咁就搵到我，話『思敏姐，你試吓演』，咁我都有思想鬥爭，要我演場咁嘅戲？我又驚影響我嘅家人、囝囝，佢哋話『呢個角色好正面喎…同你做戲嗰個係秋生哥喎』，我都好仰慕秋生哥嘅演技，咁我又貪玩又想挑戰自己，就應承話去演。」最後更因為拍攝期間壓力過大，搞到連續兩晚都失眠。
入行40年憑「群姐」一角彈起
許思敏從80年代入行，多年來一直飾演沒有名字的閒角，直到近年在《愛回家》飾演「群姐」一角成功入屋。許思敏在接受演藝人協會訪問時亦表示，在眾多演出過的角色當中，最喜歡「群姐」此角色：
「唔好話暫時，直頭係代表作，唔好話街坊睇得開心，連演員都合作得好開心，好難得。能佢哋覺得我好開心，帶畀人好多歡樂，所以咪搵我拍啲啱家庭主婦嘅廣告。我唔介意人哋話我係『御用清潔工』，我自己做得開心，過到自己咪得，唔使介意。」
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