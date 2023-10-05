愛回家｜「阿壯」焦浩軒住酒店疑犯禁忌 被鬧影衰香港人 有人力撐有原因
《愛回家》焦浩軒 酒店拍片被狠批
焦浩軒早前為了專注拍劇，宣布退出《流行都市》節目組，近日他就獲安排到深圳拍攝新劇《反黑英雄》，日前他以「在酒店必做的事」為題，分享了一段影片，結果卻因為他將行李箱放上床的行為，而引來網民熱議。
網民力斥放喼上床太污糟
有網民狠批焦浩軒將行李箱放上床的行為非常污糟邋遢，更鬧爆他「正常人不會把行李箱放上床」、「個箱拖來拖去，我接受唔到擺佢喺張床度」、「影衰香港人」等，不過亦有網民指「酒店的床也沒多乾淨」、「只要佢自己唔介意就得喇」。
有網民撐：要通知有人入住
有網民就力撐焦浩軒的做法，指一個人住酒店時若是遇上雙床房，就必須弄亂另一張空置的床，或在那張床上擺放一些物品，以通知「朋友」有人入住。
焦浩軒洗底褲後聞一聞好滿意
焦浩軒在片中另一行為亦引起網民關注，就是在酒店洗底褲，洗完仲要聞一聞，露出滿意的笑容！引來不少網民狂問他「嚟酒店洗衫？你屋企太細冇地方洗衫咩？」、「屋企唔洗，拎去酒店洗？」、「點解要聞底褲？」等，又指出「酒店洗手盤咁邋遢，會整邋遢啲衫㗎！」
對於有網民取笑他聞底褲的行為，焦浩軒亦有親自回應，指自己只聞「乾淨嘅底褲」，隨即惹來網民笑他：「即係平時唔乾淨？」
《愛回家》安仔帶隊去吳旺達 著住鞋踩埋上酒店床
睇番早前在《愛回家》第2084集中，焦浩軒飾演的「艾頓壯」都有入住過酒店，該集劇情講到金城安（周嘉洛飾）相約好兄弟朱凌凌（吳偉豪飾）、池子孝（阮政峰飾）與艾頓壯前赴吳旺達旅行，結果遇上何賊衝入房，要對安仔不利，當時受到驚嚇的四人，仲著住鞋踩埋上酒店床！
焦浩軒棄做會計師入行
現年31歲的焦浩軒自小家境不俗，10歲時隨家人移民加拿大，21歲自知名學府英屬哥倫比亞大學畢業，主修會計、副修國際貿易，但他為追演員夢，畢業後放棄做會計師，改為考入TVB藝員訓練班，於2013年入行。2017年焦浩軒加入《都市閒情》（現名《流行都市》）的主持陣容，直到近日為專注拍劇，宣布離開節目組。
《愛回家》與關嘉敏組CP半年就玩完
2018年在《愛回家》飾演「艾頓莊」，更令他開始為人熟悉。去年他在劇中與Heidi（關嘉敏飾）組成CP，亦獲得不少網民讚好，不過兩人拍拖僅短短半年，今年5月關嘉敏就宣布「離家」去拍劇，Heidi突然辭職兼嗌分手，令阿壯慘「被失戀」。
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