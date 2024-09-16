《愛回家》葉蒨文公開處決古佩玲？網民熱議「觀眾 VS 高層pick」結果一面倒
《愛回家》葉蒨文 VS 古佩玲
有網民以「這個紅毯搭子是TVB故意安排的嗎？觀眾pick VS 高層pick，愛回家的人氣top VS 隱形女主」為題出po，並貼出數張葉蒨文和古佩玲走《2024香港小姐競選決賽》紅地毯時的直播截圖，引發不少網民討論，相中葉蒨文穿著一身深綠色吊帶低胸禮服裙，夾出誘人事業線，而古佩玲則穿著一件白色Tube Dress，側面亦有睇頭，但仍被指遭到葉蒨文「全方位碾壓」。
網民大讚葉蒨文全方位碾壓古佩玲
網民評價：「綠色衣服的全方位碾壓，臉型髮型身材」、「哪個是觀眾pick啊？我沒怎麼看過愛回家，但我覺得左邊的好看」、「葉蒨文這樣一走反而顯得她漂亮，租客（指古佩玲）變得很樣衰」、「Candy（指葉蒨文）真的樣貌跟身材並重誒」、「膠面（指古佩玲）側面睇個頭好似砌上去咁」、「Candy贏晒！」、「膠租（指古佩玲）好膠樣」等。
《愛回家》粉絲更不忿古佩玲戲份多過葉蒨文
有不少《愛回家》粉絲更不忿古佩玲在劇中戲份比葉蒨文多，有網民更認為她當年奪得港姐冠軍是因為有「背景」：「这個古佩玲簡直是最大的黑幕之一，選港姐莫名其妙拿了季軍，入愛回家不用多久就上片頭，戲份多，要說沒背景都沒人信。」、「不敢相信Candy參選無名次，租客參選季軍」、「（葉蒨文）演了7年都沒有膠面半年的戲份多」等。
重溫內地網民不滿古佩玲企《愛回家》C位
今年7月《愛回家》換上全新片頭和主題曲MV後，就惹起不少網民不滿，大部分網民都表示反對古佩玲企C位，就連內地網民都紛紛在樂易玲小紅書留言要求換走古佩玲：「樂小姐，能不能把愛回家裡的膠面請走啊？有她都不想看了」、「救救愛回家吧，多年老粉都快脫粉了」、「樂小姐，你點解要俾神婆企C位啊？現在整部劇都圍著她轉了」等。
古佩玲親回應企《愛回家》C位呂慧儀幫口解圍
古佩玲早前出席《愛回家》活動時接受媒體訪問，親自回應企《愛回家》C位指控，她大方表示企位是由公司安排，指該鏡頭是大家包圍住丹爺，謙稱「自己只係食物鏈底層」，另外呂慧儀亦幫口指該鏡頭係由上面影落去，中間位一定是丹爺。