愛回家｜Candy朱凌凌有新發展？葉蒨文蘭桂坊拍劇被嫌阻街 親自解畫勁親民

近日有網民野生捕獲葉蒨文（Sophie）在蘭桂坊拍劇，並上載到小紅書開心「些牙」，沒想到竟引來本尊親自回應！有網民更踢爆原來當日葉倩文正在拍攝《愛·回家之開心速遞》，而且正是一眾粉絲都好關心的Candy、朱Ling愛情線！