愛回家｜Candy朱凌凌有新發展？葉蒨文蘭桂坊拍劇被嫌阻街 親自解畫勁親民
《愛回家》葉蒨文現身蘭桂坊曬長腿
葉蒨文近年憑在《愛回家》中飾演Candy成功入屋，她在劇中與朱凌凌（吳偉豪飾）之間的感情線亦一直備受網民關注，近日有網民野生捕獲她在蘭桂坊拍劇，並問到：「這是哪個明星？昨晚在蘭桂坊遇到香港拍劇。」竟引來葉蒨文本尊留言回應：「那麼巧啊，是我啊！」
飲醉酒被西裝男糾纏
從網民分享的影片中，可以見到葉蒨文披散著一頭長髮，並穿著一件黑色露肩短Top，配襯白色小短裙，大騷白滑長腿。而劇情似乎講到她飲醉酒後，在蘭桂坊街頭徘徊，並被一名西裝男糾纏。
被嫌阻街親自落場解畫
由於拍劇時有不少途人圍觀，加上在街邊拍攝的工作人員，人群看上去頗為密集，有網民就留言狠批：「阻住條街！」葉蒨文亦有親自落場解畫指：「劇組拍劇會申請咗㗎 相關部門批咗先可以拍。」獲不少網民畀Like大讚親民。
朱凌凌被同場捕獲
有網民更拍到吳偉豪當日也在同一場景出現，並被捕獲合照，引來不少網民興奮追問：「朱凌凌同Candy情緣是不是要續下去？」、「哇～是Candy和朱Ling」、「坐等這集播出」等等，又猜測這集劇情是講朱Ling現身對醉酒Candy「英雄救美」。
葉蒨文爆料：Candy好掛住朱00
近日第2053集《愛回家》中，葉蒨文飾演的Candy在June（古佩玲飾）面前，亦有提到自己對朱凌凌的感情，表示：「我同佢示好咗幾次，佢都冇咩反應，我覺得好灰心呀。」引起網民關注，葉蒨文之後就在IG回應了一個網民在討論區質疑Candy太多感情線的留言，表示：「嚴重懷疑呢個人無睇，因為Candy做咗六年都無正式感情線～同埋你要明白，人哋鍾意Candy，唔代表Candy鍾意人哋㗎…Candy好掛住朱00 #00whereareyou」乘機表達Candy對朱凌凌情未變。
朱凌凌獲宋宛穎獻螢幕初吻
今年2月元宵佳節，2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）獲派處女拍劇，在《愛回家》中飾演劇組美術指導「Tiffany」，首次出場即成為朱凌凌的暗戀對象，在劇尾二人更極速修成正果，在片場暗角甜蜜咀咀，引起網民熱議！不過劇中Candy一直暗戀朱凌凌，令宋宛穎被不少網民鬧爆「拆CP」！
網民力撐Candy：無理由揀Tiffany
有不少網民宋宛穎和朱凌凌這對新CP非常不滿，直言：「仲以為戲入面做緊對戲，原來寫佢哋拍拖！似家姐細路多」、「同朱00似家姐細佬，話係阿姨都有人信」、「佢似朱Ling呀媽喎！」、「仲以為係飾演朱Ling嘅家姐」、「個頭好大，仲要話瘦過Candy，我睇到O晒嘴」、「一出場就搶咗朱凌」、「Candy靚好多」、「無理由揀Tiffany唔要Candy」、「發展得太快，唔合情理」、「劇情好唔合邏輯，先唔講靚唔靚，但點會葉倩文（Candy）隻手會粗過佢？」、「宋小姐咁大件，當d觀眾盲嘅咩」等等。
葉蒨文變身進擊的女僕 勾引張國強
現年30歲的葉蒨文於2016年參加港姐入行，近年在《超能使者》、《鐵拳英雄》、《使徒行者3》等劇中，都不乏性感演出。早前在《有種好男人》中，更扮演「進擊的」售貨員區嘉妮Jennifer，姣精上身不斷諗計色誘超級鹹濕富豪蔣定天（張國強飾），之後又向張國強傳「女僕Look」自拍照，成功引走張國強。
最愛風趣幽默暖男
演過不少「小三」及「姣精」角色的葉蒨文，笑言如遇到有好感的男仔，會發放「Signal」吸引對方主動出擊：「我唔會主動約鍾意嘅人，但通常會成功令對方主動約我。」問到現實中可有像劇中角色般恨嫁入豪門？她就透露無論於英國留學期間，抑或現時身邊都不乏富二代及有米男士，但她認為品格更重要，並謂自己揀另一半著重性格夾唔夾，最喜歡風趣幽默的暖男。
以「著鞋論」喻愛情
葉蒨文2016年成為落選港姐後加入TVB，並入讀為期3個月的演藝進修班，2021年初改簽經理人合約做「親生女」，即獲得不少演出機會，同年底更獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。她曾以「著鞋論」比喻愛情：「有錢係Bonus，但首先要快樂，為錢勉強自己唔會快樂。我覺得揀伴侶同揀鞋一樣，適合舒服係最好，好似我屋企最貴嗰對高踭鞋我好少攞出嚟著，我都係最鍾意著波鞋。」
原來係陳奕迅師妹
葉蒨文中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格。其後遠赴英國入讀名牌大學Kingston University，修讀服裝設計系學士學位，陳奕迅也是在該校畢業。即使名校出身、擁有學霸名銜，從小對演藝充滿熱誠的葉蒨文，放棄高薪毅然加入娛樂圈。
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