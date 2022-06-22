愛回家｜蔣家旻隔10年「大肚回歸」演送水輝前妻 啤酒妹Look同大小姐爭仔？
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32歲蔣家旻事隔10年回歸《愛回家》！深入民心的「馬子妮」終於重返8點檔，不過佢就自爆唔再做馬子妮，反而要做大肚婆，到底故事係點㗎呢？
32歲蔣家旻事隔10年回歸《愛回家》
蔣家旻10年前憑《愛回家》角色馬子妮「入屋」更獲封「國民妹妹」，她早前在IG限時動態分享自己接到《愛回家之開心速遞》第1664－1666集的劇本，劇名分別為：爭仔大戰（上）、爭仔大戰（下）、媽媽回來了，而劇本封面寫上「定稿」，看來她重返一定十拿九穩。蔣家旻重返娘家心情興奮，寫道：「人生有幾多個十年，貶下眼離開處境劇都有十年，今次返去客串全新角色，期待期待！#好耐未試過出現喺八點嘅時段」蔣家旻現正拍攝葉念琛執導的TVB新劇《美麗戰場》，即使客串她都特意抽時間準備，非常有心。
蔣家旻重返《愛回家》演Philip仔媽媽
日前TVB娛樂新聞台訪問蔣家旻，終於透露她回歸所擔任的角色，就是觀眾引頸以待的Philip仔親生媽媽，即「送水輝」許家傑前妻，她更透露自己著型主要是背心短褲，似乎又想為觀眾送上清涼畫面。片段中見到蔣家旻先換上啤酒女朗造型，紮條高辮仔有少少MK味，她在吧枱前對送水輝放生電的表情依舊甜美可愛，就算相隔10年仍不負「國民妹妹」的稱號。
蔣家旻大肚現身向大小姐示威爭仔？
在最新的TVB訪問片段中，蔣家旻一口氣曝光了兩個造型，第一是「啤酒妹」，第二個就是「孕婦裝」，網民估計她客串的戲份除了是回憶與「送水輝」如何撻著兼懷有Philp仔之外，亦好有可能會與大小姐之間有個大互動，一連兩集牽起三角關係，甚至爭取Philip仔的的撫養權！不過Philip仔難得融入龍家深受大龍生歡迎，蔣家旻即使以「生理母親」的姿態加入亦只是徒勞無功！然而，一直是好好先生的送水輝定必因為前妻出現而左右為難！
蔣家旻再演處境劇 送水輝嗌聲「大師母」
蔣家旻同送水輝接受訪問時，歐瑞偉亂入嗌聲「大師姐」，就連送水輝都補多句「大師母」，二人老友鬼鬼，蔣家旻即刻反擊：「係咪要我打你呀？」送水輝又提到，他自己一直都想知道Philip媽媽的角色由何人飾演，從監製口中得知是蔣家旻後當堂放心晒！