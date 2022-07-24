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愛回家｜蔣家旻強勢回歸惡鬥大小姐 現身為爭Philip仔

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32歲蔣家旻事隔10年回歸《愛回家》，今晚（7月24日）播出的一集，她拋開以往馬子妮的角色，以Philip仔的生母現身，與大小姐「爭仔」。

32歲蔣家旻事隔10年重返《愛回家》一現身即與大小姐爭仔

32歲蔣家旻是元祖級《愛回家》人馬，當年馬子妮一角深入民心，如今她雖然已轉型挑戰不同角色，但將於今晚1664集現身，以Philip仔生母身份，與大小姐爭仔。

蔣家旻 32歲蔣家旻事隔10年重返《愛回家》以Philip仔生母身份與大小姐爭仔。
32歲蔣家旻事隔10年重返《愛回家》以Philip仔生母身份與大小姐爭仔。（圖片來源：TVB截圖）
蔣家旻 大小姐見到蔣家旻即刻發惡，唔俾佢埋Philip仔身。
大小姐見到蔣家旻即刻發惡，唔俾佢埋Philip仔身。（圖片來源：TVB截圖）
蔣家旻 大小姐仲用錢試圖打發蔣家旲離開。
大小姐仲用錢試圖打發蔣家旲離開。（圖片來源：TVB截圖）
蔣家旻 送水輝驚訝大小姐知道蔣家旲返咗嚟。
送水輝驚訝大小姐知道蔣家旲返咗嚟。（圖片來源：TVB截圖）

今集劇情：

力蓮對《渣流灘》有關馮勁堯前妻回來的劇情甚感興趣，向尚善打聽之後的發展，原來是為了私人目的。力蓮一直擔心瑞輝的前妻會突然回來，有所企圖，因此做了不少應變措施，怎料她害怕的事情終於發生。飛立的生母錢栖從外地回來，接了飛立到酒店團聚，更聲言希望要回飛立……力蓮認為錢栖只是一位沒錢的平凡人，決定親身往找她談判，想用金錢打發她離去……

即睇《愛回家》最新劇情劇透
蔣家旻重返《愛回家》，不過就唔係做馬子妮。
蔣家旻重返《愛回家》，不過就唔係做馬子妮，到底咩角色呢？（圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台）

蔣家旻事隔10年重返《愛回家》晒劇本

蔣家旻10年前憑《愛回家》角色馬子妮「入屋」更獲封「國民妹妹」，她早前在IG限時動態分享自己接到《愛回家之開心速遞》第1664－1666集的劇本，劇名分別為：爭仔大戰（上）、爭仔大戰（下）、媽媽回來了，而劇本封面寫上「定稿」，看來她重返一定十拿九穩。蔣家旻重返娘家心情興奮，寫道：「人生有幾多個十年，貶下眼離開處境劇都有十年，今次返去客串全新角色，期待期待！#好耐未試過出現喺八點嘅時段」蔣家旻現正拍攝葉念琛執導的TVB新劇《美麗戰場》，即使客串她都特意抽時間準備，非常有心。

蔣家旻日前在IG分享自己會重返《愛回家》客串，仲要係新角色o添！
蔣家旻日前在IG分享自己會重返《愛回家》客串，仲要係新角色o添！（圖片來源：[email protected]
蔣家旻現正拍攝由葉念琛執導的TVB新劇《美麗戰場》。
蔣家旻現正拍攝由葉念琛執導的TVB新劇《美麗戰場》。（圖片來源：[email protected]

蔣家旻重返《愛回家》演Philip仔媽媽

日前TVB娛樂新聞台訪問蔣家旻，終於透露她回歸所擔任的角色，就是觀眾引頸以待的Philip仔親生媽媽，即「送水輝」許家傑前妻，她更透露自己著型主要是背心短褲，似乎又想為觀眾送上清涼畫面。片段中見到蔣家旻先換上啤酒女朗造型，紮條高辮仔有少少MK味，她在吧枱前對送水輝放生電的表情依舊甜美可愛，就算相隔10年仍不負「國民妹妹」的稱號。

蔣家旻 一家三口相當溫馨。
一家三口相當溫馨。（圖片來源：[email protected]

蔣家旻大肚現身向大小姐示威爭仔？

在最新的TVB訪問片段中，蔣家旻一口氣曝光了兩個造型，第一是「啤酒妹」，第二個就是「孕婦裝」，網民估計她客串的戲份除了是回憶與「送水輝」如何撻著兼懷有Philp仔之外，亦好有可能會與大小姐之間有個大互動，一連兩集牽起三角關係，甚至爭取Philip仔的的撫養權！不過Philip仔難得融入龍家深受大龍生歡迎，蔣家旻即使以「生理母親」的姿態加入亦只是徒勞無功！然而，一直是好好先生的送水輝定必因為前妻出現而左右為難！

蔣家旻 呢個先係大家熟悉嘅蔣家旻嘛！
呢個先係大家熟悉嘅蔣家旻嘛！（圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台）
蔣家旻 表情依舊可愛！
表情依舊可愛！（圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台）

蔣家旻再演處境劇 送水輝嗌聲「大師母」

蔣家旻同送水輝接受訪問時，歐瑞偉亂入嗌聲「大師姐」，就連送水輝都補多句「大師母」，二人老友鬼鬼，蔣家旻即刻反擊：「係咪要我打你呀？」送水輝又提到，他自己一直都想知道Philip媽媽的角色由何人飾演，從監製口中得知是蔣家旻後當堂放心晒！

蔣家旻 二人老友鬼鬼，做訪問都攬頭攬頸。
二人老友鬼鬼，做訪問都攬頭攬頸。（圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台）
蔣家旻 劉丹食住雪條亂人，大讚蔣家旻咁耐冇見都冇咩點變。
劉丹食住雪條亂人，大讚蔣家旻咁耐冇見都冇咩點變。（圖片來源：YouTube＠TVB娛樂新聞台）

撰文：東方新地圖片來源：TVB截圖資料或影片來源：YouTube＠TVB

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