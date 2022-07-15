愛回家｜陳榮峻斥62歲吳香倫私追爆蔥頭金句：一把年紀仲走去迷戀小鮮肉

《愛回家》第1655集又再抽MIRROR水，影射姜濤的「蔥頭」又出動，劇情講到62歲吳香倫飾演的校長譚何容儀，覺得佢令學生追星係荼毒年輕人，自己竟然走去追埋一份！結果被陳榮峻飾演的譚道德譚校長爆金句破口大罵！